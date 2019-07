COMUNICAT AL COMISIEI JUDEŢENE DE ARBITRI In vederea reluarii activitatii pentru editia de campionat 2019 – 2020 va aducem la cunostinta urmatoarele: 1. Campionatele organizate de AJF Dambovita vor incepe in jurul datei de 15.08.2019. 2. Cursul de instruire, testarea teoretica si fizica obligatorie bianual conform RODAA vor avea loc dupa cum urmeaza: – Sambata 03.08.2019 pentru arbitrii din lotul pentru […] Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conferinta de alegeri pentru desemnarea noului presedinte al filialei judetene al USR Constanta are loc pe 30 iunie. In cadrul evenimentului, va fi desemnata prin votul celor 70 de delegati si componenta Biroului Judetean, a Comisiei judetene de Arbitraj si a Comisiei de cenzori a partidului.In cursa…

- Conferinta de alegeri pentru desemnarea noului presedinte al filialei judetene al USR Constanta are loc pe 30 iunie. In cadrul evenimentului, va fi desemnata prin votul celor 70 de delegati si componenta Biroului Judetean, a Comisiei judetene de Arbitraj si a Comisiei de cenzori a partidului. Pana in…

- Comunicat de presa Conferința extraordinara a PSD Dambovița, convocata, astazi, 21 iunie, a aprobat componența nominala a delegației Post-ul PSD Dambovița va susține candidatura Vioricai Dancila pentru președinția partidului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In cursul lunii mai 2019 inspectorii de munca din cadrul I.T.M. Dambovita au desfasurat actiuni de control prin care s-a urmarit verificarea respectarii legislatiei muncii in domeniile relatiilor de munca, respectiv securitatii si sanatatii in munca. In domeniul relatiilor de munca au fost efectuate…

- PNL susține acțiunile politice democratice ale formațiunilor conduse de Maia Sandu și Andrei Nastase, a anunțat, marți, Ludovic Orban. Liderul liberal a adaugat ca blocul electoral „ACUM” reprezinta garanția parcursului european pentru Republica Moldova. „Biroul Executiv al PNL a adoptat poziția oficiala…

- Comunicat de presa PSD Dambovița mulțumește tuturor dambovițenilor care și-au exprimat, duminica, 26 mai, o opțiune de vot. Cea mai mare parte dintre aceștia au rezonat cu mesajul Partidului Social Democrat și cu lista noastra de candidați, PSD obținand cel mai mare scor dintre competitorii politici,…

- Violeta Stoica Programul de deszapezire pentru urmatorii trei ani, aferent viitorului acord-cadru ce va fi incheiat de Consiliul Județean Prahova pentru perioada 2019-2022, aprobat de catre consilierii județeni in cadrul ședinței din aceasta saptamana, vine cu schimbari comparativ cu anii anteriori.…

- Ziua Europeana a Parcurilor a fost marcata vineri de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva printr-un eveniment dedicat ariilor naturale protejate, organizat la Centrul de Vizitare al Parcului Național Munții Macinului din comuna Greci, județul Tulcea. La cea de-a XVI-a ediție a Zilei Europene…