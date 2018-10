Stiri pe aceeasi tema

- O suta de tineri din țara vor participa, saptamana aceasta, la tabara intitulata „Școala Naționala de Democrație”, gazduita de Centrul de Agrement Padureni. Evenimentul, aflat la cea de-a VII-a ediție, este organizat de Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Covasna și Asociația „Pro Democrația”.…

- A cincea editie a Creative Fest, cel mai mare festival de arta si cultura urbana din Capitala, va avea loc de vineri pana duminica, la Romexpo, oferind un program de concerte, dar si zone de sport extrem, graffiti si gastronomie, informeaza PMB, organizator al evenimentului prin creart - Centrul de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este oprita pe DN1 Bucuresti Ploiesti, in zona localitatii Barcanesti, judetul Prahova, pentru a permite desfasurarea operatiunilor de evacuare a apei acumulate in curtile localnicilor.Potrivit Infotrafic la fata…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Neron Lupașcu” al județului Buzau, in parteneriat cu Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Buzau, organizeaza vineri, 27 iulie, incepand cu ora 09:30, activitați de informare și educare preventiva privind situațiile de urgența in randul copiilor participanți…

- UPDATE – ora 17:15 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Neamt , circulatia rutiera pe DN15B Poiana Largului – Targu Neamt s-a reluat, pe un fir alternativ. Traficul fusese oprit total pe tronsonul kilometric 25 – 28, in zona localitatii Pipirig (sat…

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Sibiu organizeaza in perioada 13-19 august 2018, Tabara Nationala „Jocul ca Teatru” – editia a VII-a, Tabara nationala de comunicare și teatru pentru tineret ce se va desfașura in Centrul de agrement RAU SADULUI, județul Sibiu. Tabara va oferi tinerilor participanți…

- La inițiativa Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud in colaborare cu Direcția pentru Sport și Tineret Bistrița-Nasaud și cu sprijinul Asociației Impact Bistrița, au inființat un centru de colectare de bunuri, pentru a veni in sprijinul persoanelor sinistrate din…

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Satu Mare organizeaza concurs in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a postului vacant de ingrijitor (curațenie) la Centrul de Agrement Ștrand Satu Mare studii generale – 1 post. Vechimea necesara este de 1 an in activitate. Data limita de depunere a…