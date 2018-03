Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa de fonduri si de personal a dus la o situatie critica la Arhivele Nationale, principalele probleme fiind sediile degradate, care nu permit arhivarea corecta a documentelor, lipsa unui sistem informatic si implicit a unei baze de date, salvarea a sub 5% din documente…

- Curtea de Conturi a constatat ca sefii societatii publice au fost atat de marinimosi incat au oferit diverse cadouri si stimulente nu doar pentru salariatii proprii, ci si pentru angajatii altor institutii sau firme. De asemenea, au facut lucrari pe care nu le-au facturat si nici incasat, desi au cheltuit…

- Birourile permanente reunite au aprobat marti, in premiera, constituirea unei comisii speciale care sa analizeze executia bugetara la Curtea de Conturi. Componenta comisiei va fi conform ponderii grupurilor parlamentare, a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, conform Agerpres.Citește…

- La sfarșitul lunii mai 2017, ministrul de Interne Carmen Dan anunța ca dosarul arenei din Ștefan cel Mare a fost trimis catre DNA, iar MAI urma sa faca și o acțiune in instanța pentru anularea asocierii dintre CS Dinamo și ACS FC Dinamo, cotrolata de Nicolae Badea. Tema: deblocarea lucrarilor la stadionul…

- Guvernul a adoptat un memorandum privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea unui numar de 197 de posturi vacante din structura Curtii de Conturi a Romaniei si a Autoritatii de Audit, se arata intr-un comunicat al Executivului. Prin acest memorandum sunt vizate 150 de posturi de la…

- UDMR anunța o noua modificare a legii, „La inițiativa noastra, legea adoptata astazi exonereaza bugetarii de la obligativitatea restituirii unor sume primite pe o baza legala considerata confuza de Curtea de Conturi. In opinia noastra, decizia Curții de Conturi discrimineaza salariații care au primit…

- Anumite donații facute pentru raniții din Colectiv nu ar fi ajuns la victime din cauza celor care le-au administrat, arata Curtea de Conturi a Romaniei intr-un raport anual . Inspectorii spun ca firma de stat Unifarm a primit bani pentru a cumpara medicamente vitale, dar a deturnat o parte din suma.…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, un memorandum privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea unui numar de 197 de posturi vacante din structura Curtii de Conturi a Romaniei si a Autoritatii de Audit, se arata intr-un comunicat al Executivului, remis AGERPRES. Prin acest memorandum…

- Un poștaș este acuzat ca oprește bani din pensii ca sa vanda ziare in Varfuri, județul Dambovița. Revoltați, localnicii spun ca factorul poștal ia și din banii celor care primesc ajutoare sociale și pensii pe caz de boala, in schimbul a diferite felicitari, integrame sau ziare. Poștasul se apara și…

- Primarii și șefii de instituții nu sunt de acord cu neregulile gasite de inspectorii Curții de Conturi și au atacat in instanța cele imputate. Doar in anul 2017 au fost inregistrate 5 dosare la Tribunalul Bistrița-Nasaud.

- Primaria Sebes a pierdut prima etapa a procesului prin care a contestat raportul Curtii de Conturi care arata, printre altele, diminuarea in mod nejustificat a disponibilitatilor banesti ale administratiei locale cu suma de aproape 1,5 milioane de lei.

- Curtea de Conturi a constatat abateri de aproape 220.000 de lei (aproximativ 50.000 de euro) la Sala Polivalenta pe parcursul anului 2016. Potrivit raportului Curtii de Conturi, cea mai mare abatere, în valoare de 149.000 de lei consta în “nerealizarea veniturilor din închirierea…

- Conform raportului Curții de Conturi, CAS BN a decontat ilegal, in 2016, medicamente și servicii medicale in valoare de sute de mii de lei. CAS se apara și spune ca decontarile au fost de 5 ori mai mici, iar de vina, și pentru acestea, este sistemul informatic.

- ICCJ respinge redeschidere dosarului lui Paul Stanescu. Instanta suprema a decis luni, 26 februarie, respingerea cererii Direcției Naționale a Anticorupției (DNA) de redeschidere a urmaririi penale pe numele vicepremierului Paul Stanescu. Cererea DNA a fost inregistrata pe data de 17 ianuarie 2018,…

- Intreprinderea Municipala „Apa-Canal" Ungheni a cumparat, in ultimii doi ani, sulfat de aluminiu - o substanța folosita la tratarea apei pentru a o face potabila - de la o firma apropiata directorului furnizorului de apa. Acest fapt a fost descoperit de catre Curtea de Conturi (CC) in cadrul unui control…

- La aceasta data, Primaria Corbii Mari inregistreaza un prejudiciu de 20 miliarde lei vechi. Acest prejudiciu a fost stabilit in urma raportului intocmit de Curtea de Conturi la Primaria Corbii Mari, in urma unui control desfasurat in 2016 ce a vizat activitatea fostului primar. Mai clar, actuala administratie…

- La aceasta data, Primaria Corbii Mari inregistreaza un prejudiciu de 20 miliarde lei vechi. Acest prejudiciu a fost stabilit in urma raportului intocmit de Curtea de Conturi la Primaria Corbii Mari , in urma unui control desfașurat in 2016 ce a vizat activitatea fostului primar. Mai clar, actuala…

- Dovada cheltuirii nechibzuite, chiar ilegale, a banului public pe parangheliile anuale de la Focsani, organizate doar pentru orgoliul unui baron PSD, vine in clar, cu documente, de la institutiile statului! Este vorba despre raportul Curtii de Conturi, care a analizat modul de cheltuire a banului public…

- Curtea de Conturi a dat publicitații un raport din care aflam nivelul cheltuielilor bugetare la nivelul județului Alba. Totalul plaților din bugetul general al județului Alba a fost de aproape 1,3 miliarde de lei (noi), din care 1,047 de miliarde sunt cheltuielile comunelor, orașelor, municipiilor și…

- Abaterile financiar-contabile, prejudiciile și veniturile suplimentare constatate in urma controalelor Curții de Conturi la instituțiile din Olt controlate in 2017 insumeaza peste 30 milioane lei. Din nou lucrari neefectuate dar decontate, servicii neprestate, dar platite, utilaje la prețuri supraevaluate,…

- Curtea de Conturi a constatat un prejudiciu de aproape un milion de lei la Primaria Ionesti. Printre sporuri acordate ilegal si alte cheltuieli constatate nelegale de inspectorii Curtii de Conturi, la Primaria Ionesti s-a vorbit mult si la telefon. C...

- Despre transparența cheltuirii banilor publici mulți primari din Gorj se fac ca n-au auzit, așa ca nu le arata contribuabililor nici macar bugetul public al comunei, iar site-urile primariilor din mediul rural ori nu sunt funcționale, in sensul ca nu au fost actualizate niciodata, ori lipsesc…

- Contracte pentru gestionarea maidanezilor, date pe ochi frumoși și platite in baza unor documente contestabile. Asta au gasit auditorii de la Curtea de Conturi la Primaria Campina. Verificarile documentelor arata ca in anul 2017 autoritațile locale au platit aproape 120.000 de lei in baza unor anexe…

- Curtea de Conturi a dat publicitatii raportul activitatii desfasurate in 2017, in judetul Olt totalul prejudiciilor, abaterilor financiar-contabile si al veniturilor suplimentare fiind estimat la peste 30 milioane lei.

- Curtea de Conturi: Finantari nerambursabile de peste 2 milioane lei, acordate ilegal de Primarie si CJ Cluj Primaria Cluj-Napoca si Consiliul Judetean Cluj au acordat finantari nerambursabile nelegale unor fundatii si asociatii in anul 2016, conform celui mai recent raport la Curtii de Conturi. Suma…

- Camera de Conturi a judetului Alba a efectuat, in anul 2017, controlul privitor la executia bugetara pe anul 2016, asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Potrivit sintezei rezultatelor acțiunilor de audit desfașurate…

- Ministerul Turismului a efectuat in 2016 plati nelegale pentru cheltuieli privind servicii de promovare a brandului turistic national si pentru lucrari de investitii neexecutate, nu a urmarit respectarea clauzelor contractuale, nu a perceput majorari de intarziere si daune-interese si a utilizat ineficient…

- Tarom nu si-a asumat si indeplinit in mod real, economic, eficient si eficace obiectivele, atributiile si responsabilitatile stabilite legal, referitoare la activitatea de transport aerian, reiese din raportul public pe 2016 al Curtii de Conturi, care semnaleaza, printre altele, ca, transportatorul…

- Directorul general al CFR SA si membrii Consiliului de Administratie al companiei au beneficiat nelegal de remuneratii bonus in suma de 307.000 lei pentru aprobarea planului de management/administrare, iar alti angajati au utilizat, in perioada 2015 - 2016, autovehicule aflate in proprietatea societatii,…

- "Nu s-a imbunatatit gradul de satisfactie a clientilor si nu au fost luate masuri suficiente si adecvate pentru stimularea celor mai eficiente canale de distributie a produselor TAROM. Neregularitatile de zbor au generat plata de despagubiri catre clientii TAROM in cuantum total de 3.790 mii lei…

- Bonusuri ilegale in valoare de 237.000 de lei si servicii juridice pe baza unui contract in cuantum de 579.000 de lei, dar al carui obiect s a suprapus cu atributiile Directiei Juridice si Reglementari, sunt doar cateva dintre neregulile constatate la Compania Nationala Posta Romana CNPR de Curtea de…

- Bonusuri ilegale in valoare de 237.000 de lei si servicii juridice pe baza unui contract in cuantum de 579.000 de lei, dar al carui obiect s-a suprapus cu atributiile Directiei Juridice si Reglementari, sunt doar cateva dintre neregulile constatate la Compania Nationala Posta Romana (CNPR) de Curtea…

- "Actiunile de audit financiar si de conformitate, efectuate de catre Curtea de Conturi, au identificat cazuri de nerespectare a reglementarilor legale, constatandu-se abateri care au condus fie la nestabilirea, neurmarirea si neincasarea unor venituri bugetare, fie la producerea unor prejudicii ori…

- Ministerul Mediului a inregistrat, in 2016, in mod eronat, bunuri in valoare de peste 15,66 miliarde de lei atat in evidenta contabila, cat si in "Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului", desi acestea erau arii protejate cu "forme de proprietate diferite", se arata in raportul…

- Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016. "Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite destinate…

- Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016. "Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite…

- Lucrarile de înregistrare a bunurilor imobile în anii 1998-2010 au avut loc cu abateri extrem de grave de la cadrul legal-normativ,a constatat Curtea de Conturi. Curtea de Conturi a examinat în ședința din 13 februarie Raportul auditului conformitații cu tematica…

- Vicepremierul Paul Stanescu a fost chemat astazi la Inalta Curte de Casatie și Justiție, pentru a afla care este soarta dosarului sau. Pe 25 ianuarie, instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate alaturi de Paul Stanescu in dosar nu au avut avocat. Paul Stanescu a venit atunci la…

- Zi decisiva pentru vicepremierul Romaniei: Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, astazi, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate…

- ANRM a organizat miercuri o dezbatere publica pe tema actualizarii pretului de referinta la gazele naturale, in functie de care se calculeaza redeventele petroliere datorate bugetului de stat de catre companiile producatoare. 'Pretul de referinta pentru calcularea redeventelor nu a mai fost actualizat…

- Curtea de Conturi arata cu degetul Compania de Apa Buzau, pentru ca a ales sa plateasca 130.000 de euro in trei ani unei firme de avocatura din Cluj, desi are o armata de juristi. In schimb, furnizorul de apa si servicii de canalizare a omis, tot conform raportului Curtii de Conturi, sa achite dividende…

- Romgaz are termen pana la 29 iunie 2018 sa stabileasca valoarea prejudiciilor evidentiate in urma unui control al Curtii de Conturi, se arata intr-un document care va fi discutat de catre...

- Acuzat ca le numeste pe asistente „vaci” si „ciori”, medicul chirurg Mihai Ionac a fost acuzat in trecut de Curtea de Conturi de comiterea unor nereguli grave in desfasurarea activitatii. In urma acelui raport al Curtii de Conturi a fost deschis si un dosar penal, aflat inca in lucru la Parchetul de…

- La data de 11 ianuarie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Balanești au identificat pe raza comunei, un barbat, de 45 de ani, din localitate, pe numele caruia, autoritațile germane, la data de 09 ianuarie a.c., au emis un mandat european de arestare, pentru savarșirea de infracțiuni contra…

- Un om de afaceri din comuna Glogova a fost retinut de politisti pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, fapte în forma continuata, cu un prejudiciu de aproximativ 950.000 de lei, se arata într-un comunicat de presa postat joi pe site-ul Inspectoratului de…

- Alte patru partide de opozitie - MZSR (socialist), LMP (ecologist), Egyutt si DK (liberal) -, condamnate sa plateasca sume mai mici, au anuntat, de asemenea, ca refuza sa achite amenzile respective.Jobbik a primit la inceputul lunii decembrie o amenda de 2,1 milioane de euro din cauza unor…

- Oamenii legii verifica, la sesizarea Curtii de Conturi, modul in care fosta conducere a Parcului Industrial (entitate cu capital integral public) a incheiat contractul de concesiune a unei parti a terenului, dar si modul cum au fost cheltuiti banii publici. Principala infractiune vizata este cea de…

- Deputatul PSD Mihai Valentin Popa a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de santaj si folosirea influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Potrivit unui comunicat al DNA, in cursul anului 2017,…

- Medicul, al carui nume nu a fost divulgat, a comis, practic, o frauda de proportii incasand ani de zile retributia lunara. Medicul fusese numit "sef de serviciu" in anul 1984, la spitalul Quimperle, din Bretagne, arata un raport al autoritatilor publicat joi. Pana la recentele dezvaluiri,…

- Sedinta Consiliului Judetean de miercuri, 20 decembrie, se anunta una linistita, tinand cont de faptul ca era ultima inaintea sarbatorilor de iarna. Dar discutiile in contradictoriu au aparut exact acolo unde nu se astepta nimeni: la transferarea unor retele de apa si canalizare catre unitatile administrativ-teritoriale.…