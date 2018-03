Stiri pe aceeasi tema

- Minune sau pura intamplare? Un vasluian sustine ca l-a vazut pe Iisus Hristos intr-o ciuperca, iar ca sa nu existe niciun dubiu și pentru ca nimeni sa nu ii desființeze afirmațiile, omul a facut și cateva poze.

- Ionel Parvan: “Eu cred ca s-a creat, deja, o simbioza intre primarie si locuitorii comunei” in Politic / – Domnule primar, ati castigat alegerile la primul dumneavoastra mandat contra unui primar in functie de la PNL. Cum ati reusit, cum ati convins electoratul sa va voteze? –…

- Odata ce primavara a început sa își intre în drepturi, ultimele semne ale iernii au început sa dispara. Zapada ce s-a așezat abia saptamâna trecuta s-a topit, lasând baltoace și noroi peste tot. Daca în general oamenii se mai plâng ca își murdaresc…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca, incepand din 1 martie 2018, in conformitate cu datele puse la dispozitie de autoritatile locale si de Meteo France, a fost emis codul portocaliu de vant puternic, ninsori abundente,…

- Compania POLARIS M HOLDING este una dintre cele mai mari companii de prestare servicii de salubrizare existenta pe piata de profil din Romania. POLARIS M HOLDING isi incepe activitatea de salubrizare in anul 1998, in municipiul Constanta, in urma castigarii licitatiei deschise organizata de Primaria…

- Sambata, 24 februarie 2018, a avut loc etapa județeana a Concursului national interdisciplinar “Cultura si spiritualitate romaneasca”, gazduit de Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia, desfașurat conform prevederilor Regulamentului specific privind organizarea și desfașurarea Concursului național…

- Constantin Sichitiu s-a gandit sa ia atitudine dupa ce, in urma cu cateva zile, cauciucul mașinii sale a explodat in urma impactului cu o groapa: „Cauciucul a facut explozie dupa ce am intrat intr-o groapa. A ploua și acum nu se mai vedea cat de mare este groapa", a spus acesta. Soferii sunt…

- Locuitorii din comuna olteana Priseaca sunt disperați. Ei traiesc de aproape 11 ani intr-un mediu toxic, fara ca autoritațile sa faca ceva. Langa școala și gradinița din comuna lor, se afla o topitorie de metale neferoase.

- Sedinta Consiliului Local Cricau din data de 15 februarie 2018 mi-a lasat un gust amar. Mi s-a dovedit ca multi dintre colegii consilieri prefera sa se pozitioneze efectiv cu spatele la interesele cetatenilor comunei, invocand, intre altele, frici de neinteles. In calitate de consilier independent,…

- Drumul dintre satele Ciuguzel și Ocnișoara din comuna Lopadea Noua, singura cale care asigura accesul locuitorilor din satul Ocnișoara, este ”cufundat” in noroi. Un cititor al publicației noastre ne-a trimis imagini insoțite de un mesaj, in care spune ca drumul devine impractibabil la orice ploaie…

- Sambata, 17 februarie 2018, in jurul orei 20.20, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din comuna Metes, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Ampoita, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In urma verificarilor…

- Pe 17 februarie, vor fi lansați doi mini-sateliți experimentali, primii dintr-o serie care va avea, la final, 4.000 de sateliți care dau internet low-cost. Proiectul a fost anunțat in 2015 și iși propune sa fie o rețea de telecomunicații globala.

- Polițiștii Postului de Poliție Letca au identificat joi, 15 februarie a.c., trei tineri cu varste cuprinse intre 19 și 30 de ani, din Jibou și Creaca, banuiți de comiterea unui furt de acumulator, fapta comisa in noaptea de 15 spre 16 decembrie 2017, pe raza comunei Letca. In aceeași zi, oamenii legii…

- Valentin Traistaru, primarul comunei Buzescu: “Sistemul meu de comunicare este unul si acelasi cu toti locuitorii comunei” in Politic / – Domnule primar Valentin Traistaru, comuna Buzescu este deja cunoscuta si arhicunoscuta, chiar si peste hotare. De stiut, se stie de ce. Interesant ar fi…

- Sala Casei de Cultura Cumpana gazduieste in aceasta seara dezbatere publica, in care vor fi analizate trei subiecte. Este vorba despre: bugetul local de venituri si cheltuieli al UAT Cumpana pentru anul 2018; bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al SC Salubrizare si Gospodarire Cumpana; bugetul…

- Mai multe investitii sunt bugetate de Primaria Metes pentru anul 2018. Unele sunt lucrari deja incepute, altele sunt in faza de proiectare. Bugetul comunei intra la vot in Consiliul Local, pe 16 februarie. In total, programului de investitii pentru dezvoltarea comunei Metes in acest an i-a fost alocata…

- Intre proiectele de hotarare ce vor fi supuse spre aprobare consilierilor locali din Alba Iulia, in ședința din 16 februarie, se afla și un proiect privind alocarea unei sume de bani din bugetul local catre 43 de parohii din municipiu, care solicita sprijin financiar pentru diverse lucrari și intreținere…

- Locuitorii din localitatile Sasar (str.1 Decembrie nr.189), Lapusel, Bozanta Mare, Bozanta Mica raman fara apa joi, 8 februarie pana la ora 16.00 din cauza unei conducte sparte. “Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecinta unor avarii. Ne cerem scuze pentru aceste incidente…

- Intr-un fost sat șvabesc, activitatea fizica ocupa un loc important in preocuparile locuitorilor. Sportul poate fi practicat atat indoor, cat și outdoor ... The post Intr-o comuna timișeana, gospodinele sunt ”sponsorizate” din bugetul local pentru a fi in forma appeared first on Renasterea banateana…

- Locuitorii comunei Cornu Luncii vor plati in acest an aceleași sume ca anul trecut in contul taxelor și impozitelor locale. Administrația locala a decis sa nu majoreze darile la bugetul comunei. Primarul Gheorghe Fron a ținut sa precizeze ca taxele și impozitele in comuna Cornu Luncii au ramas la același…

- Locuitorii unei comune timisene vor avea posibilitatea sa-i conduca pe cei dragi, pe ultimul drum, in condiții decente. Localitatea nu are in prezent... The post Condiții decente pentru ultimul drum, intr-o comuna timiseana appeared first on Renasterea banateana .

- Dezvoltarea infrastructurii, rețelelor de apa, canalizare sau curent electric, ultima grija a administrației locale din Alba Iulia” Este de notorietate faptul ca in toate cartierele albaiuliene, fara utilitați,cetațenii sunt cei care ajung sa realizeze rețelele de apa, curent, canalizare și gaz. Incepand…

- O comuna din judetul Timis are sistem de alimentare cu apa și, in același timp, nu are, pentru ca acesta inca nu este funcțional. Stoian Sava, primarul comunei respective, Saravale, a declarat ca investiția este realizata in proporție de 90 la suta, mai fiind de lucru la finalizarea stației de tratare…

- Zona industriala din Alba Iulia continua sa ramana in topul celor mai insalubre locuri din municipiu. Gunoaiele sunt la tot pasul iar oamenii par sa nu iși dea seama ca se expun singuri unor imbolnaviri. Reprezentanții Polaris au declarat, in legatura cu acest subiect, ca fac curațenie in zona de cel…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, infiintarea in cadrul Platformei Romania 100 a primelor sase comunitati locale in tara si strainatate, la Bucuresti (Titan), Buzau, Alba Iulia, Londra, Paris si Bruxelles. "Cei care au intrebat cum pot sa se implice primesc acum o noua parte a…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, infiintarea in cadrul Platformei Romania 100 a primelor sase comunitati locale in tara si strainatate, la Bucuresti (Titan), Buzau, Alba Iulia, Londra, Paris si Bruxelles. "Cei care au intrebat cum pot sa se implice primesc acum o noua parte…

- Sunt binecunoscute multe dintre proiectele acestei organizații care lupta pentru conservarea naturii, unele salutare, insa proiectul „Salbaticia in Carpați, bogație pentru oameni“ ar insemna, din pacate, saracie pentru oameni. Pe baza actelor normative europene, WWF a demarat acest proiect…

- În fiecare an, la 24 ianuarie, românii sarbatoresc Unirea Principatelor Române din anul 1859, iar, începând din 2016, aceasta data a devenit zi libera nelucratoare. "Mica Unire" s-a realizat când Adunarea Electiva a Țarii Românești s-a pronunțat pentru alegerea…

- Iubitorii de cladiri și ansambluri arhitecturale din vremurile de altadata gasesc nu doar la Timișoara imobile pe care sa le admire; și in localitațile județului Timiș pot fi vazute case trainice, mai mici, mai mari, dupa cum a fost bugetul proprietarului, dar care impresioneaza și azi prin soliditate…

- Maria Ghiorghiu, clarvazatoarea care a prezis tragedia din clubul Colectiv, trage un semnal de alarma pentru locuitorii din Alba-Iulia. Aceasta sustine ca un eveniment negativ ar urma sa afecteze orasul in foarte scurt timp. A

- „In acest an vreau sa terminam lucrarile la dispensarul uman” Acest an se anunta unul extrem de importantr pentru locuitorii comunei Poienarii de Muscel. Edilul Ion Banzea a vorbit despre principalele obiective pe care le are in acest an. Edilul a subliniat ca principala tinta este legata…

- Astazi, in Biserica Ortodoxa din comuna aradeana Savarsin a fost oficiat un parastas special in memoria Regelui Mihai I. Membrii Familie Regale nu au fost prezenți la eveniment. Peste o suta pe persoane, locuitori din Savarsin au participat astazi la Biserica Ortodoxa din comuna la o slujba de pomenire…

- Retea de apa centralizata pentru trei sate din Cluj Consiliul Județean Cluj a eliberat Certificatul de urbanism necesar in vederea executarii rețelei de aducțiune de apa pentru localitatea Tiocu de Jos, respectiv a rețelelor de distribuție apa și canalizare pentru localitațile Tiocul de Jos, Tiocul…

- Primarul comunei Arieșeni, Jurj Vasile Marin, a fost trimis in judecata de Serviciul Teritorial DNA Alba Iulia pentru fapte de corupție. Acesta este acuzat de folosire sau prezentare cu rea-credința de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept…

- Primarul comunei Arieseni, Jurj Vasile Marin, a fost trimis in judecata de Serviciul Teritorial DNA Alba Iulia pentru fapte de coruptie. Acesta este acuzat ca a intocmit si folosit documente false care au avut ca finalitate obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

- Sarbatoarea Bobotezei are o incarcatura emotionala aparte pentru locuitorii comunei Mihail Kogalniceanu. Si in acest an, intrega comunitate a participat la desfasurarea unei traditii vechi, "Botezul cailor", si care este continuata de primarul comunei, Ancuta Daniela Belu. "Calul te invata sa calatoresti…

- In urma cu cateva decenii, comuna era considerata una dintre cele mai prospere localitati rurale din judetul Timis. Nici la ora actuala, nu si-a pierdut toti oamenii gospodari, insa multi dintre tineri au plecat… Anul trecut s-au inregistrat doar zece nasteri si 31 de decese. „Batranii se duc…, iar…

- Procurorii DNA Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a primarului comunei prahovene Filipestii de Padure, Costel Morarescu, si a viceprimarului Vasile-Georgel Surugiu, in legatura cu acordarea nelegala de finantari nerambursabile de peste doua milioane de lei unui club…

- Decesul Regelui Mihai I, în 5 decembrie 2017, a fost considerat unul dintre cele mai importante momente ale anului care s-a încheiat. Ce se întâmpla acum cu membrii Casei Regale și controversele legate de ajutorul pe care autoritațile vor sa îl dea acestora, citiți în…

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…

- Axis Communications, lider pe piata echipamentelor video de retea, recomanda echiparea vehiculelor ce deservesc publicul larg sau anumite institutii cu camere mobile de supraveghere video. Pe masura ce tehnologia evolueaza, ne luam masuri suplimentare de protectie acasa sau la locul de munca, dar neglijam…

- In ultimii ani, o comuna din apropierea Timisoarei se afla intr-o continua expansiune. Tot mai multi timisoreni au fost interesati sa renunte la beneficiile orasului, in favoarea unui loc linistit, situat la cativa kilometri de orasul de pe malurile Begai. Cartierul nou al comunei Giarmata, unde cei…

- Un cititor Alba24 este nemulțumit de modul in care se parcheaza la ieșirea de pe o strada fara vizibilitate, ceea ce face ieșirea in drumul principal și mai grea. Este vorba despre Strada Cornel Medrea din Alba Iulia, aflata intre Alba Iulia și Micești, perpendiculara pe drumul principal și aproape…

- Drumul viitoarei Centuri de Sud a Floreștiului se închide între 20 și 22 decembrie pentru efectuarea unor lucrari utilitare. ”În zilele de 20, 21, 22 decembrie 2017 între orele 9-17 se închide accesul auto pe Tronsonul viitorului…

- Licitație in valoare de peste 6 milioane de euro: Apa CTTA Alba Iulia planuieste extinderea si reabilitarea de retele de apa si canalizare in Piclisa si Telna. O licitație in valoare de peste 6,3 milioane de lei fara TVA a fost lansata recent pe SEAP de S.C. Apa CTTA Alba Iulia. Aceasta vizeaza extinderea…

- Ionuț și Bianca Ionescu, doi tineri stabiliți in urma cu mulți ani de zile la Alba Iulia, au reușit o performanța pe care nici un alt cuplu de dansatori din județ nu a mai atins-o pana acum: de patru ani la rand sunt campioni naționali ai Romaniei la dans sportiv, la diferite clase. Rezultatele lor…

- Ca sa ajungi in randul satelor europene nu e de ajuns sa te afli pe Batranul Continent, ci trebuie sa ai, pe langa drumuri asfaltate, și un minim de utilitați. Prin acest minim se ințelege mai ales existența sistemului de alimentare cu apa și a rețelei de canalizare, dotata cu stație de epurare. Comuna…

- La sfarșitul saptamanii trecute, primarul comunei Mica, Tiberiu Zelencz, a semnat, la Ministerul Dezvoltarii, un nou contract care vizeaza modernizarea a 30 de drumuri (7.5 km) din comuna Mica. Potrivit informațiilor oferite de edil, investiția, ce va fi realizata in perioada 2017-2020, va fi cea mai…

- Agențiile spațiale din 20 de țari, inclusiv din Romania, au propus in cadrul unei declarații comune ce a fost adoptata luni seara la Paris, inființarea unui "Observator Spațial al Climei", care va permite schimburile reciproce de date

- Intr-o comuna timiseana se incheie un an in care s-a lucrat intens la cateva obiective considerate prioritare pentru comunitate. Este vorba de caminul cultural si de strandul din localitate, ambele impresionand prin anvergura. Caminul cultural se afla intr-un proces masiv de transformare, cu lucrari…