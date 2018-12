Comuna „George Enescu“, din judetul Botosani, a fost intemeiata de comunisti in memoria marelui compozitor, nascut acum 137 de ani in satul Liveni. In prezen, comuna e locuita de agricultori si crescatori de animale. Mai ales dupa 1990, locurile de munca au fost mereu o raritate, iar saracia o - realitate. In aceste conditii, acum 15 ani, autoritatile locale au gasit o solutie inedita, care functioneaza si astazi, pentru a da locuri de munca satenilor si a ridica nivelul de trai al comunei. Edilul comunei, Angela Toma (PNL), a gasit firme din Spania si Germania dispuse sa angajeze sateni din…