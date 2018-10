Stiri pe aceeasi tema

- Localitatea Saelele, din judetul Teleorman, unde a copilarit Liviu Dragnea, a fost executata silit de societatea Tel Drum, dupa ce mai multe lucrari de canalizare realizate in comuna nu au fost achitate. Decizia Judecatoriei Turnu Magurele e definitiva, deoarece Primaria nu a facut contestatie.

- Comuna in care a copilarit Liviu Dragnea este datoare vandura companiei Tel Drum, despre care procurorii DNA susțin ca ar fi controlata de liderul PSD. Conform ziare.com, comuna Saelele din Teleorman datoreaza Tel Drum nu mai puțin de 2,3 milioane de lei."Cea mai mare parte din aceasta suma…

- ICCJ judeca, miercuri, cererea lui Liviu Dragnea de ridicare a sechestrului dispus de DNA in dosarul Tel Drum. Liderul PSD a facut o solicitare similara la sfarșitul anului trecut, insa judecatorii au respins-o.In dosarul Tel Drum, aflat inca pe rolul DNA, Liviu Dragnea este acuzat de constituirea…

- Liviu Dragnea lanseaza o noua ofensiva intr-unul din dosarele instrumentate de DNA! El a contestat sechestrul pe avere pus de procurori in dosarul Tel Drum, cel in care e acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, de fraude europene și abuz in serviciu. Sunt faptele pe care le-ar fi…

- Procurorii DNA vizeaza deschiderea dosarului Tel Drum. Au depus cererea la ICCJ in 3 iulie. Termenul de judecata este astazi, dupa cum a fost anunțat de pe atunci. Judecatorii ICCJ vor decide daca i se va redeschise dosarul lui Liviu Dragnea. Obiectul dosarului este "confimare redeschidere…

- Primaria din Drobeta-Turnu Severin nu are bani pentru a asigura plata incalzirii, astfel ca intreg orasul ar putea ramane fara caldura in sezonul rece. Autoritatile au acum nevoie de ajutor de la Guvern pentru a face plata, insa pana acum nu au primit niciun raspuns in acest sens. 33.000 de…

- Noul stadion din Targu Jiu, pentru a carui reconstructie au fost cheltuite 22 de milioane de euro, bani de la bugetul de stat, nu poate fi utilizat. Chiar daca arena este finalizata de luni bune, autoritatile locale spun ca mai au nevoie de bani pentru amenajarile exterioare, iar Guvernul…