Stiri pe aceeasi tema

- In plin audit al Comisiei Europene, harta pestei porcine africane din Romania s-a extins cu inca doua județe. De Mirela Neag și Razvan Luțac Astfel, dupa cazul confirmat in comuna Ieud, județul Maramureș apare in harta care va fi oficializata zilele urmatoare cu culoarea roșie. Prin urmare, exista 20…

- Peste zece lideri PSD cu drept de vot in CExN al partidului discuta, la ora transmiterii acestei știri, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților, inaintea ședinței conducerii largite in care se va analiza scrisoarea anti-Dragnea, scrie Mediafax.Printre lideri PSD care au sosit,…

- Municipiul Carei si orasul Livada, din judetul Satu Mare, alaturi de alte localitati din judetele: Maramures, Sibiu, Gorj, Bistrita-Nasaud se afla pe lista localitatilor propuse de Ministerul Turismului pentru a fi atestate ca statiuni turistice de interes local. „In conformitate cu prevederile Hotararii…

- Noua localitați, intre care și comuna brașoveana Vama Buzaului ar putea deveni statiuni turistice de interes local. Atestarea se va face printr-o Hotarare de Guvern, al carei proiect a fost lansat in dezbatere pe site-ul Ministerului Turismului. Alaturi de Vama Buzaului vor mai fi atestate și comunele…

- Comunele Birsana si Botiza din judetul Maramures, municipiul Carei si orasul Livada, din judetul Satu Mare, Cisnadie, din judetul Sibiu, orasul Novaci si comuna Polovragi, din judetul Gorj, comuna Rodna, din judetul Bistrita Nasaud, si comuna brasoveana Vama Buzaului se afla pe lista localitatilor propuse…

- Comunele Birsana si Botiza din judetul Maramures, municipiul Carei si orasul Livada, din judetul Satu Mare, Cisnadie, din judetul Sibiu, orasul Novaci si comuna Polovragi, din judetul Gorj, comuna Rodna, din judetul Bistrita Nasaud, si comuna brasoveana Vama Buzaului se afla pe lista localitatilor propuse…

- Comunele Birsana si Botiza din judetul Maramures, municipiul Carei si orasul Livada, din judetul Satu Mare, Cisnadie, din judetul Sibiu, orasul Novaci si comuna Polovragi, din judetul Gorj, comuna Rodna, din judetul Bistrita Nasaud, si comuna brasoveana Vama Buzaului se afla pe lista localitatilor…

- Ministerul Turismului vrea sa ateste noua localitati sau parti din localitati, ca statiuni turistice de interes local, potrivit unui proiect de Hotarare publicat in dezbatere pe site-ul propriu, transmite News.ro. Acestea sunt: comunele Birsana si Botiza din judetul Maramures, municipiul Carei si orasul…