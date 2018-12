Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Vasi este o tanara mamica din satul Marcuș, o mama ce are doar 28 de ani, o femeie muncitoare, modesta și cu un suflet minunat. Andreea are 3 copilași, fiecare avand varste fragede, un copil ce are doar 1 anișor, unul de 3 ani și cel mai mare avand minunata varsta de 6 ani. […] Articolul Impreuna…

- Intr-o conferința de presa pe care a susținut-o vineri, 9 noiembrie, senatorul PMP Gheorghe Baciu a declarat ca partidul din care face parte dorește sa lanseze o inițiativa cetațeneasca prin care vor strange semnaturi, pentru abrogarea tuturor pensiilor speciale și marirea recompenselor pentru cei…

- Productia „Oameni si vaci”, avand ca tema viata crescatorilor de animale din judetul Covasna, va fi prezentata in cadrul Festivalului documentarului romanesc Docuart, care se desfasoara saptamana aceasta la Bucuresti. Realizatorul filmului, Vargyasi Levente, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca ideea…

- Numarul covasnenilor care doresc sa acceseze locuri de munca prin rețeaua EURES a ajuns la 72, dupa ce la finele lunii septembrie inca opt persoane s-au aratat interesate de oferta din strainatate. Conform datelor Agenției județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, la sfarșitul lunii…

- Un eveniment caritabil va avea loc duminica, 4 noiembrie, la Brașov, in scopul strangerii de fonduri pentru operația Adelei, o fetița in varsta de trei ani și jumatate, diagnosticata cu tetrapareza spastica. Inițiativa organizarii evenimentului ii aparține unei familii de tineri din județul Covasna.…

- Deseori suntem tentați sa fim nemulțumiți de ceea ce avem, avem impresia ca suntem ghinioniști sau pur și simplu orice activitate pare monotona. Viața este foarte complexa și plina de evinemente spontane, tocmai de aceea trebuie prețuita. Poate pentru majoritatea activitațile zilnice au devenit monotone,…

- editia a XXIV-a Manifestare dedicata Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 Joi, 4 octombrie 2018 Hotel Bradul Covasna Deschiderea lucrarilor sesiunii. Cuvantul organizatorilor si al autoritatilor publice locale, ora 1430 – 1500 Prezentarea Enciclopediei digitale Romania 1918. Oameni, momente,…

- Peste o suta de caini comunitari de la adapostul din Sfantu Gheorghe au fost adoptati in acest an de cetateni din strainatate, in special din Olanda, Marea Britanie si Germania. Conducerea Societatii de salubritate Tega din Sfantu Gheorghe a precizat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca din…