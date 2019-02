Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump le-a cerut, sambata, aliatilor europeni sa ia inapoi cei "peste 800" de militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic si sa ii puna sub acuzare. "Statele Unite fac apel la Marea Britanie, Franta, Germania si altor aliati europeni sa ia inapoi peste 800 de luptatori…

- Salariul unui mecanic auto pornește in Romania de la 1.800 - 2.000 de lei net, adica bani in mana, iar media se situeaza intre 2.245 de lei și 2.500 de lei, potrivit datelor Paylab.ro și eJobs, consultante de Libertatea. Mecanii auto din service-urile oficiale ale dealerilor sau cei care lucreaza mai…

- Exista in Romania peste 50.000 de angajați care au salarii de peste 4.500 de euro pe luna, din care 32.000 iau in mana mai mult de 5.000 de euro, potrivit datelor de la Revisal, aferente lunii octombrie 2018. Lor li se alatura alte 3.000 de persoane care caștiga peste 4.500 de euro din profesii…

- Cat caștiga un parlamentar in Romania? Este intrebarea care sta pe buzele multor romani. Motivul? Pensiile speciale propuse de Parlamentari au starnit numeroase controverse, iar aleșii au alocat și mai mulți bani pentru cele doua camere. Astfel, Bugetele Camerei Deputatilor si Senatului au fost majorate…

- Viorica Dancila a prezentat, in plenul reunit al Parlamentului, Programul de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Premierul a spus ca Romania a ales un motto in jurul cauia a construit 4 piloni pe care se va fundamenta președinția romaneasca.”Vrem o Europa unita, mai…

- O comuna din Romania s-a aflat pe primul loc in topul celor mai poluate localitati din Europa conform masuratorilor indicate, in data de 4 decembrie, de Worlds Air Pollution – un proiect care masoara calitatea aerului din 80 de tari, citat de ziarul Liberatea.

- Municipalitatea a decis sa-i plateasca mai bine pe profesorii din Capitala. Astfel, dascalii vor primi lefuri cu 20 la suta mai mari recalculate chiar de la inceputul acestui an de studii. Proiectul a fost votat deja de Consiliul Muncipal.

- Un barbat in varsta de 78 de ani a murit carbonizat in urma unui incendiu izbucnit vineri intr-o locuința din comuna Oltenești, județul Vaslui, informeaza MEDIAFAX. Cel mai probabil, incendiul a fost pus intenționat.Incendiul a izbucnit vineri, intr-o locuința din comuna Oltenești, județul ...