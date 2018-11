Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Friedrich Ebert (FES) Romania a lansat saptamana trecuta studiul ”Coșul minim de consum lunar pentru un trai decent pentru populația Romaniei”. Studiul este realizat pentru FES Romania de catre Syndex și Institutul de Cercetare a Calitații Vieții in perioada august-septembrie 2018. Conceptul…

- Un nou sens giratoriu apare, in Prahova, pe DN1B, pe un tronson al soselei pe care multi experti o considera cea mai periculoasa din Romania. Primaria comunei Albesti-Paleologu a inceput lucrarile in aceasta saptamana. Conducerea Consiliului Judetean Prahova anunta ca va sprijini financiar acest proiect.…

- Decesul primarului dintr-o comuna prahoveana a provocat un adevarat haos in administratia publica locala. Consilierii nu reusesc sa aleaga un viceprimar care sa preia fraiele comunitatii, iar conducerea primariei a ramas pe mana secretarului institutiei, acuzat, printre altele, de purtare abuziva, abuz…

- ♦ Premierul Viorica Dancila a anuntat ieri ca majorarea salariului minim de la 1.900 de lei la 2.080 de lei brut lunar se va aplica de la 1 decembrie 2018 sau de la 1 ianuarie 2019, nu mai devreme ♦ In conditiile in care peste 2 milioane de angajati din totalul celor 3,5 milioane de angajati din mediul…

- Ciugud, comuna de la cativa kilometri de Alba Iulia, era falimentara in anul 2000. Primaria strangea doar 70 de mii de lei in buget si avea datorii de 300 de mii. Administratia nu putea plati nici salariile, iar strazile neasfaltate ramaneau mereu in bezna. Acum, comuna e campioana fondurilor europene.…

- Printre zecile de escrocherii carora le cad prada romanii, a mai aparut una care, spun polițiștii, funcționeaza extrem de bine.

- Persoanalul RAF detasat in Romania a fost implicat intr un exercitiu comun cu Fortele Armate Americane pentru a simula un accident de avion cu multiple victime.Membrii 135 Expeditionary Air Wing EAW au participat la acest exercitiu alaturi de Armata SUA pentru a practica procedurile lor de raspuns in…