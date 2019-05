Peste 3 milioane de lei pune la bataie Primaria Miroslava pentru construirea de trotuare de-a lungul mai multe drumuri comunale si judetene. Licitatia lansata in acest sens are ca termen pentru depunerea ofertelor data de 20 mai, iar lucrarile ar urma sa se intinda pe durata a sase luni de la atribuirea contractului. „In momentul de fata, in localitatile Valea Adanca, Miroslava, Vale Ursului si Vorovesti nu exista trotuare pietonale. Acest lucru creste risc (...)