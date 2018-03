Stiri pe aceeasi tema

- Peste o mie de familii din Romania afla in fiecare an ca pruncii lor au grave probleme cardiace. Din pacate, putem opera in spitalele noastre mai putin de jumatate dintre ei. Restul, raman pe listele de asteptare sau se sting.

- La sfarsitul anului trecut, primarul Nicolaie Kramer semna contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru asfaltarea drumului comunal Sichevita – Valea Rachitei. Pentru modernizarea celor sapte kilometri de drum, Ministerul Dezvoltarii aloca…

- Primarul localitații germane Magdeburg, Lutz Trumper, anunța masuri drastice impotriva imigranților, cei mai mulți romi veniți din Romania. In prezent, pe raza localitații locuiesc circa 700 de persoane in case sau a...

- In perioada 2-4 martie. gruparea ieseana ACS Top Team a fost reprezentata la Campionatul National de Taekwon-do ITF pentru juniori si seniori. Antrenorul clubului, Alexandru Coroi (2 DAN) a deplasat la Baia Mare, 16 sportivi (11 copii, doi juniori si trei seniori), ei fiind insotiti si de un mic grup…

- Primarul comunei Ciugud, judetul Alba, Gheorghe Damian, care a atras cele mai multe fonduri europene din tara, a anuntat, miercuri, ca a fost exclus din PSD, anuntand ca va ramane independent. Primarul a criticat modul in care a fost exclus “noaptea ca hotii”, fara sa i se dea dreptul la aparare, informeaza...

- O poveste de la mijlocul anilor ’80 exemplifica cel mai bine cum functioneaza modelul politic suedez. Dupa moartea premierului tarii, vaduva acestuia s-a prezentat la birouri cu o cutie plina cu pixuri marcate cu cuvintele „Proprietatea Trezoreriei”. Pentru ca acestea nu mai aveau cum sa fie folosite…

- Cel mai performant primar de comuna din Romania, Gheorghe Damian, a fost exclus oficial din PSD. Primarul din Ciugud afirma ca decizia a fost luata ”noaptea ca hotii” si a fost un troc pus la cale de presedintele interimar al organizatiei PSD Alba, in schimbul votului pentru schimbarea fostului premier,…

- Sambata, 3 martie, voluntarii Asociației „Solidar” Vaslui – filiala Huși au imparțit “marțișoare” la 23 de familii necajite, cu mulți copii, din comuna Vetrișoaia. “Darurile noastre simbolice au avut drept conținut articole de imbracaminte pentru copii, parinți și bunici, incalțaminte, alimente la batrani…

- Calin Geambașu și-a vandut apartamentul pentru a le da bani parinților, insa aceștia nu i-au mai returnat suma de bani, iar interpretul a fost nevoit sa locuiasca in chirie. Artistul a facut totul public in direct la tv. „Parintii mi-au dat dauna totala. Eu mi-am vandut singura proprietate imobiliara…

- Un primar dintr-o comuna din Vaslui a initiat un proiect prin care toti studentii din sat care obtin rezultate bune la invatatura primesc o bursa de merit sustinuta din fondurile publice ale comunei. Corneliu Stinga (33 ani) se afla la primul mandat de primar, fiind ales edil al comunei Vetrisoaia la…

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, va ajunge in Moldova, in aceasta seara. Maine, ea va avea o intrevedere oficiala cu omoloaga sa de la Chisinau, Silvia Radu, dupa care vor vizita impreuna Biblioteca "Onisifor Ghibu" si Liceul "Mihai Eminescu",

- Banii colectați in sistemul de sanatate sunt din ce in ce mai puțini. De la o luna la alta, statisticile arata ca in jur de 700 de asigurați „parasesc” sistemul in județul nostru și nu mai cotizeaza la bugetul asigurarilor de sanatate, și așa destul de șubred. Pe o balanța a asiguraților de la finalul…

- Un primar dintr-o comuna din Vaslui a initiat un proiect prin care toti studentii din sat care obtin rezultate bune la invatatura primesc o bursa de merit sustinuta din fondurile publice ale comunei. In doi ani, valoarea burselor s-a dublat, iar edilul asigura elevii si studentii din sat ca va continua…

- Postarita care imparte corespondenta in comuna damboviteana Contetesti a devenit celebra dupa ce a facut un Live pe Facebook in care ii certa pe asistatii social ca nu ies la deszapezit. Reporterul "Adevarul“ a mers in comuna si a descoperit ca barbatii care primesc ajutoare sociale isi incep ziua la…

- Martisorul este simbolul primaverii, al optimismului si al pretuirii. Munca elevilor din ciclul primar, de la școlile din comuna Meteș a fost rasplatita astazi in cadrul evenimentului ‘’Targ al Marțișorului’’. Este primul an in care elevii din clasele primare ale scolilor din comuna Metes au confectionat…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a propus, miercuri, intr-o interventie televizata, modificarea legislatiei in asa fel incat penalii care platesc prejudiciile din dosar sa nu faca inchisoare. “Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie. rebuie…

- Cum faci afaceri pe banii altora la Cluj. 40.000 de euro gratis Trei intreprinzatori clujeni au fost cooptați intr-un program prin care intreprinzatorilor cu idei de afaceri in domeniile agrobusiness, mobilier și IT li se ofera pana la 40.000 de euro din fonduri europene pentru a și le transpune in…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, marti, ca parintii care nu gasesc solutii pe perioada in care scolile sunt inchise pot primi sprijin de la PMB. Potrivit edilului, se vor organiza grupuri de copii la nivelul scarilor de blocuri, supravegheate de asistenti sociali.

- Trei tineri din comuna Turburea au fost arestati duminica de magistratii Judecatoriei Targu-Carbunesti, dupa ce au jefuit doi batrani din comuna respectiva. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj, cel care a alertat autoritatile in legatura cu talharia a fost primarul din Turburea, Ion…

- Saptamana trecuta, fix de Ziua Indragostiților, ne-a sunat la redacție primarul comunei Parța, domnul Mihai Petricaș. Nu ca sa ne spuna ca ne iubește... The post Tensiuni intr-o comuna din Timiș: primarul se zbate sa ingroape adevarul, iar un consilier local face amenințari de tip mafiot (AUDIO) appeared…

- Soc la Primaria Capitalei dupa ce o companie din Turcia a castigat o licitatie de 100 de milioane de euro pentru a dota Bucurestiul cu autobuze. In direct la Romania TV, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut dezvaluiri socante. Firea spune ca a fost amenintata cu moartea si cu bataia pentru…

- Situație neobișnuita in comuna aradeana Varadia de Mures. Locuitorii se plang ca sunt obligați de primarie sa plateasca lunar 2 lei pentru ridicarea gunoiului, dar deșeurile raman tot la ei in gospodarii. Doar PET-urile sunt colectate de societatea cu care edilii au contract.

- Neculai Moraru „Ne pregatim intens pentru semnarea, in aceasta luna, a doua contracte de execuție care vizeaza construirea unei gradinițe și modernizarea unor artere rutiere”, declara primarul Neculai Moraru. Alte trei proiecte de anvergura, pe Programul Național de Dezvoltare Locala 2, au ieșit din…

- La scurt timp dupa ce voluntarii “Solidar” au facut publica povestea de viața a Giorgianei Hurchi, o mamica vaduva care iși crește cei patru copii minori intr-o casuța din comuna Zapodeni, mai mulți oameni cu suflet mare au donat bunuri materiale și bani. Oamenii de bine au raspuns pozitiv apelului…

- “Asculta-le si apara-le drepturile” MANIFESTARE… Emotii, multe pregatiri si o buna mobilizare. Cam asa s-ar traduce evenimentul care a avut loc la Garceni, ieri, un simpozion judetean dedicat drepturilor copiilor, ajuns acum la a treia editie. Fata de editiile precedente, a lipsit, in mod trist si iremediabil,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) nu va renunta la adresa din Pipera unde vrea sa construiasa Spitalul Municipal – teren al carui transfer la PMB a fost respins de CGMB.

- Desi Guvernul Tudose e de domeniul istoriei, efectele masurilor lui bantuie si acum administratiile locale, ciuntindu-le bugetele. „Noi pe 2018 – nu doar Primaria Resita, toate unitatile administrativ-teritoriale din Romania – am fost faultati rau de tot de Guvern, se plangea primarul Ioan Popa,…

- Cat de important e carosabilul asfaltat in orice localitate nu mai trebuie sa se intrebe nimeni. Se lucreaza la aceasta, dar in multe locuri mai trebuie sa treaca ceva timp pana ce infrastructura rutiera va fi complet modernizata. In cazul comunei Beba Veche, formata din trei sate – reședința unitații…

- Conducerea unitatii doreste ca printr-un proiect al Bancii Mondiale sa fie achizitionate mai multe ventilatoare, dar si incubatoare. „Este vorba despre aparatura foarte scumpa, pana acum am cumparat din bugetul propriu cat ne-am permis. Proiectul este in curs de elaborare, ne-am dori sa putem achizitiona…

- Angajatorii datoreaza o singura contribuție sociala, incepand cu veniturile salariale din aceasta luna, conform modificarilor operate in Codul fiscal, respectiv cea asiguratorie pentru munca. Aceasta este a treia contribuție obligatorie, celelalte doua, la pensii și la sanatate, au fost trecute in sarcina…

- Deputatul PSD Dorel Caprar spune ca primarul Gheorghe Falca a transformat Aradul in jucaria sa personala, aratand pe zi ce trece ca face tot ce vrea in acest oraș. In ultima perioada, edilul se joaca de-a administrația pe banii aradenilor, ultimul exemplu fiind marirea impozitelor, dupa care, brusc,…

- Ministerul Transporturilor a organizat astazi, la Bușteni, prima dezbatere publica privind implementarea proiectului autostrazii Ploiești - Brașov, tema fiind impactul social și impactul asupra mediului. Intalnirea a fost organizata la solicitarea Bancii Mondiale, iar printre participanți s-au numarat…

- Primarul comunei Florești, Horia Șulea, acuza Guvernul ca ”e incapabil de a face sau nu dorește se realizeaza pe plan local-regional”. Acest plan regional ar fi vizat demararea deja a centurii metropolitane, pentru care exista fonduri de 2 ani, dar nu au…

- Un proiect cu finanțare europeana, destinat femeilor abuzate, se afla in vizorul inspectorilor antifrauda ai Oficiului European de Lupta Antifrauda. Se pare ca inspectorii suspecteaza ca angajații și rudele lor s-au inscris in acest proiect fara a avea dreptul legal, suspectand totodata și modul…

- Programul „Prima chirie” a fost lansat cu mare tam-tam, in urma cu exact un an, cand se spera ca va avea un succes cel putin egal cu cel privind „Prima casa”. In esenta, era vorba despre acordarea de catre stat a unei sume de maximum 900 de lei tinerilor care se angajeaza intr-o localitate aflata la…

- „Nu am fost ajutat 17 ani, nu se va schimba nimic in al 18-lea ” Ion Dumitrache este edilul comunei Poiana Lacului, un primar iubit si respectat de catre toti localnicii. Sub conducerea sa, comuna s-a transformat si arata pe zi ce trece tot mai bine, asta chiar daca, asa cum spune edilul,…

- In urma cu cateva decenii, comuna era considerata una dintre cele mai prospere localitati rurale din judetul Timis. Nici la ora actuala, nu si-a pierdut toti oamenii gospodari, insa multi dintre tineri au plecat… Anul trecut s-au inregistrat doar zece nasteri si 31 de decese. „Batranii se duc…, iar…

- Programul Start-Up Nation, prin care statul roman acorda un grant de pana la 200.000 de lei firmelor nou-infiintate, este considerat cel mai ambitios program de acest tip din Uniunea Europeana, insa doar cateva zeci de intreprinzatori si-au primit pana acum banii, din cele peste 8.000 de planuri…

- Kristy Shen, fondatoarea blog-ului Millennial Revolution, are 1 milion de dolari în banca. Ea a dezvaluit care este greseala cea mai comuna pe care o fac foarte multi tineri atunci când este vorba de bani. Oamenii nu-si noteaza cheltuielile. „Astfel nu stiu unde se duc banii",…

- Descoperire incredinila la Suletea, judetul Vaslui! Doi barbati sustin ca au gasit semnul sfintei cruci in lemnul pe care il taiau. Primarul comunei spune ca nimic nu este intamplator si vrea sa-i daruiasca Episcopului Ignatie dovada, drept cadou

- Peste 1.200 de oameni, in frunte cu primarul Gheorghe Stancu, l-au intampinat sambata, 16 decembrie, pe Regele Mihai, in Gara Bascov. Copii, tineri, batrani, consilieri locali, locuitorii comunei Bascov nu au vrut sa lipseasca de la un asemenea moment impresionant. ”Am fost surprins placut de oameni,…

- Primarul interimar, Silvia Radu, susține ca banii care au fost cheltuiți pentru transportarea bradului din Ucraina care urma sa fie instalat in PMAN, vor fi recuperați. Este vorba de peste 13 mii de lei. Suma va fi restituita de catre compania ucraineana, care s-ar face vinovata de situația creata.

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA anunta pensionarii, cu domiciliul stabil in comunele Floresti si Apahida, ca in perioada 18.12.2017 – 19.01.2018 se vor elibera abonamentele gratuite pentru anul 2018, valabile pe toate liniile din municipiului Cluj-Napoca, comuna Floresti si comuna Apahida.…

- O comuna din Timis va avea, la anul, toate drumurile asfaltate. Edilul-sef al acesteia spune ca este o unitate administrativa cu „venituri proprii care conteaza”. Primarul comunei Voiteg, Tudor Marinescu, se refera la faptul ca aceasta are economie, adica in perimetrul ei funcționeaza mai multe firme…

- Primaria pune, de la anul, taxa pe turism, așa cum este și alte orașe mari. Banii vor fi folosiți pentru promovarea Timișoarei și evenimente care sa contribuie la programul pentru Capitala Culturala Europeana 2021. O taxa speciala similara a fost aplicata pana acum doi ani, adunandu-se cam 2,5 milioane…

- Parc de joaca in Baciu FOTO Primarul comunei Baciu, Florin Mureșan, anunta finalizarea lucrarilor la parcul pentru tineret, amplasat la intersecția strazilor Neptun cu Bisericii Ortodoxe. Parcul de 500 mp este amenajat pe un teren pus la dispozitia autoritatilor de un localnic. Fiindca populatia…

- Suntem in luna decembrie, luna cadourilor de suflet, un moment in care putem dezvolta si exersa in mod sincer initiativele de bunatate și generozitate. Membrii JCI Constanta ii invita pe constanteni sa se implice in demersul umanitar din acest final de an. Junior Chamber International (JCI) Constanța…

- Astazi 13 decembrie, Fondul Roman de Dezvoltare Sociala FRDS a organizat la Bucuresti, Conferinta finala a programului intitulat RO 10 "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatiilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale" CORAI…

- Intr-o comuna din Timis se deschide, astazi, un complex social cum rar se vede prin mediul rural. Obiectivul va gazdui trei servicii sociale, respectiv case de tip familial pentru copii, camin pentru persoanele varstnice si cantina sociala. Complexul a fost realizat de catre Asociatia „Speranta si Lumina”,…

- Petiția adresata luna trecuta Prefectului Județului și Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Salaj de catre primarul din comuna Cristolț, Ioan Cheșeli, a primit un raspuns oficial. In solicitarea sa catre autoritați, edilul prezenta situația infracționala din comuna și sate ca fiind aproape inexistenta,…