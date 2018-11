Stiri pe aceeasi tema

- Scoala Gimnaziala nr. 3 "Ciprian Porumbesculdquo;, Constanta, strada Ciprian Porumbescu numarul 3A, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant: secretar 1.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: nivelul studiilor: superioare…

- Un barbat in varsta de 32 de ani din comuna timișeana Sacalaz s-a luat la harța cu amicul sau, mai tanar cu un an, atat de tare, incat, in cele din urma... The post Barbat injunghiat intr-un bar. Incidentul s-a petrecut intr-o comuna din apropierea Timișoarei appeared first on Renasterea banateana .

- In ultimii doi ani, comuna... The post Tentatii pentru atragerea tinerilor. Gradinita, scoala de meserii si locuinte, intr-o comuna timiseana appeared first on Renasterea banateana .

- Valoarea totala a executiei este de 4,5 milioane lei, cea mai mare parte a sumei (4,3 milioane lei) provenind din cadrul Programului National de Dezvoltare ... The post Asfaltari intr-o comuna timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- Conform secretarului comunei.... The post Obiective locale din bani proprii, intr-o comuna de langa Timisoara. Printre acestea, o hala pentru situații de urgența, o incapere pentru arhiva și o sala multifunționala appeared first on Renasterea banateana .

- Liceul Teoretic "George Emil Paladeldquo; Constanta, organizeaza concurs pe perioada determinata pentru ocuparea functiei contractuale, temporar vacante, de bibliotecar. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: nivelul studiilor ndash;…

- Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru", Constanta, Judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante, astfel: bull; 2 posturi ingrijitoare;bull; 1 post sofer categoria D. Conditiile specifice necesare in vederea…

- Condițiile meteo din aceasta perioada, cu precipitații abundente și un grad foarte ridicat de umiditate a aerului, au facut ca neplacerile aduse de prezența insectelor, in special a țanțarilor, pe raza municipiului, sa creasca și gradul de disconfort al zalauanilor. Cartierele din Zalau, cu preponderența…