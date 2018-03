Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 28.03.2018, ora 13.00, primarul Mircia Gutau a convocat in sedinta ordinara Consiliul Local al municipiului Ramnicu Valcea, cu urmatoarea ordine de zi: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii la societatea Piete Prest SA pentru anul 2018; aprobarea bugetului…

- UAT-urile membre ADI “Teleormanul” isi desemneaza reprezentantii pentru aprobarea retragerii comunei Blejesti din asociatie in Eveniment / Consiliile locale ale unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul” isi desemneaza reprezentantii pentru…

- Oficialii USR Timișoara spun ca forul format din mediul cultural și timișoreni trebuie sa genereze noul Consiliu Director al asociației, un organ de conducere strategic care trebuie sa fie reprezentativ pentru oraș și pentru proiectul asumat. Ei sunt de parere ca reorganizarea și restructurarea…

- Iluminatul stradal va fi oprit in Piata Centrala, intre orele 20.30 si 21.30, iar Asociatia de tineret „Ecou” si membri ai corului „Cantus Mundi” din municipiu vor interpreta cantece in limbile romana si maghiara, la luminile lumanarilor, in fața Teatrului Tamasi Aron. „Asteptam alaturi de noi pe…

- Consiliul Local Alexandria se intrunește in ședința de lucru/ Pe ordinea de zi, aprobarea numarului de burse aferente semestrului II in Politic / Alesii locali alexandreni se intrunesc in sedinta ordinara miercuri, 28 martie, printre proiectele de hotatare trecute pe ordinea de zi a intalnirii fiind…

- In cursul zilei de marti, 20 martie 2018, la Palatul Administrativ din Baia Mare, in cabinetul presedintelui Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea au fost semnate contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pe activitatea de colectare a deseurilor in nordul judetului. Astfel,…

- In acest an, Asociatia „Raul Cosmin” din Cugir, marcheaza mai repede cu o saptamana „Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului”, care dupa cum se cunoaște, are loc in fiecare an pe data de 2 aprilie. Astfel, manifestarea organizata in colaborare cu Cabinetul Individual de Psihologie „Ancuta…

- Numaratoarea inversa a inceput: Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare (ADIS) a demarat procedura de excludere a orașului Comanești, dupa ședința Consiliului Local (CL) din 7 martie. E vorba despre ședința in care proiectele referitoare la contractul cu Eco Sud, care va gestiona…

- Ziua Internationala a Femeii a fost sarbatorita joi, 15 martie 2018, la Sebes, in cadrul unei gale dedicate doamnelor de succes, gazduita de Centrul Cultural „Lucian Blaga”. Evenimentul se afla la cea de-a doua editie si are ca scop recunoasterea doamnelor Sebesului care au excelat in diverse domenii…

- La Targul Internațional de Turism de la Berlin (ITB Berlin) ce s-a desfasurat in perioada 7–11 martie a.c., Asociatia pentru Dezvoltarea Turismului in judetul Covasna a promovat judetul Covasna. La cel mai mare și important targ de turism international din lume au participat 10.000 de expozanti reprezentand…

- Un nou proiect care are drept scop susținerea micilor afaceri și creșterea numarului locurilor de munca a fost demarat in județul Bacau. E vorba despre „Start up Yourself”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul a fost depus de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST,…

- Unul din proiectele aflate pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Baia Mare de luni, 12 martie, prevede reducerea mandatului de director general al SC URBIS SA de la patru ani al doi ani de la data numiri. Iata cum arata proiectul de hotarare: Art. 1 Se propune aprobarea modificarii…

- Asociatia “Forumul Judecatorilor din Romania”, i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis consultarea Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) asupra unor aspecte curente vizand modificarea in Romania a ”legilor justitiei”, precum si unele reglementari…

- Peste 1.000 de sportivi profesionisti si amatori din Romania si din strainatate vor purta tricoul tricolor la a V-a editie a Maratonului Nisipului, pentru a celebra 100 de ani de la Marea Unire. Evenimentul sportiv international va avea loc in data de 25 martie 2018, pe plaja din statiunea Mamaia. Prin…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ”Salubris Alba” a reluat oficial licitația pentru colectarea deșeurilor in zona 1 a județului. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ”Salubris Alba” a reluat, oficial, licitația privind delegarea prin concesionare a serviciului de colectare și transport a deșeurilor…

- "Statutul CCA nu permite delegarea arbitrilor straini pe teritoriul Romaniei. Asta ar insemna ca LPF sa isi creeze propriul department pentru delegari. Ne amintim de perioada in care domnul Lupescu facea delegarile si domnul Prunea facea observarile. Nu cred ca e o perioada la care ar trebui sa ne…

- Autoritatea Metropolitana de Transport București, institutie publica cu personalitate juridica care iși desfașoara activitatea in subordinea Ministerului Transporturilor, ar putea fi desfiintata, conform unui proiect de ordonanta lansat in dezbatere publica. De la data desfiintarii, atributiile AMTB…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST, al carei membru fondator este Consiliul Judetean Iasi, alaturi de celelalte consilii judetene din Regiunea Nord-Est, a lansat proiectul „Start up Yourself”.

- Reprezentanti ai sase consilii judetene din zona de nord-est a Romaniei s-au aflat, miercuri, la Iasi pentru a lua parte la lansarea proiectului Start up Yourself, prin care sunt puse la dispozitie 12 milioane lei pentru finantarea, pe componente de pana la 40.000 euro, a 48 de intreprinderi nou infiintate.…

- Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti, institutie publica cu personalitate juridica, care isi desfasoara activitatea in subordinea Ministerului Transporturilor, ar putea fi desfiintata, conform unui proiect de ordonanta lansat in dezbatere publica. De la data desfiintarii, atributiile…

- In urma anunțului, ALDE face urmatoarele precizari: 1) In cadrul ședinței Biroului Politic Central al ALDE din data de 22 ianuarie s-a hotarat suspendarea din funcțiile de conducere de la nivel local și central, pe o perioada de 6 luni, conform art. 20 lit. B) din Statutul ALDE, a membrilor…

- Asa cum era de asteptat, tensiunile dintre municipalitatea buzoiana, pe de o parte, si conducerile Companiei de Apa si Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, de cealalta, au dat pe dinafara marti, la Adunarea Generala a acestei structuri asociative. Aceasta pentru ca, pe principiul „Cainii…

- Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008”, in data de 20.02.2018, ora 11.00, la Sala D. Filipescu, Consiliul Judetean Buzau, bdul Balcescu, nr. 48, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea primirii Comunei Colti, Comunei Cilibia, Comunei Vilcelele si Comunei Bozioru,…

- Proiectul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) a intrat in linie dreapta, urmand sa fie finalizat in cursul anului 2018, dupa ce Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deșeurilor menajere in județul Maramureș (ADIGIDM), -din care fac parte toate administrațiile…

- Proiectul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) a intrat in linie dreapta, urmand sa fie finalizat in cursul anului 2018, dupa ce Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deșeurilor menajere in județul Maramureș (ADIGIDM), -din care fac parte toate administrațiile…

- Presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, anunta vesti bune in ceea ce priveste Sistemul de Management Integrat al Deseurilor. Este vorba despre finalizarea procedurii de licitatie publica pentru selectarea operatorilor economici de salubrizare (colectare si transport) pentru cele…

- Consiliul Local al orașului Baia de Arieș se va intruni maine, 16 februarie 2018, in ședința publica ordinara. Aceasta se va desfașura incepand cu ora 14.00 la Casa de Cultura a orașului Baia de Arieș, primarul Traian Pandor propunand urmatorul PROIECT AL ORDINII DE ZI: PROIECT DE HOTARARE privind…

- Primarul Ioan Calin Andreș a convocat Consiliul Local Campeni pentru ziua de maine, 15 februarie 2018, in ședința publica ordinara pe aceasta luna. Aceasta se va desfașura incepand cu ora 10 in sala de ședințe a Consiliului Local Campeni din cadrul primariei, pentru intrunire primarul propunand urmatorul…

- Primaria Alba Iulia prelungeste contractul incheiat cu Polaris M Holding SRL Constanta pentru asigurarea serviciilor de salubrizare si deszapezire. Motivul este determinat de faptul ca nu au fost finalizate licitatiile din cadrul proiectului de sistem de management integrat al deseurilor derulate de…

- Locuitorii comunei Bolotești care nu au incheiat un contract pentru preluarea gunoiului menajer vor plati o taxa de 20 lei lunar și risca sancțiuni din partea autoritaților de mediu din județ. Din aceasta luna, compania focșaneana CUP Salubritate a preluat serviciul de salubritate…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de sef birou ndash; Biroul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanta, judetul Constanta.…

- „Atenționam asociațiile de proprietari ca reprezentanții firmei SC RETIM Ecologic Service SA au inceput sa contacteze administratori de condominii in vederea incheierii noilor contracte de colectare a deșeurilor, in ciuda faptului ca administratorii nu au dreptul legal sa semneze contracte in numele…

- Aprobarea atribuirii și incheierii Contractului prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri și aprobarea cotizației anuale a municipiului Onești catre Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare (ADIS) Bacau au adus „cele mai fierbinți” dezbateri la…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a anuntat...

- Consilierii județeni au aprobat in ședința ordinara de joi plata cotizației anuale catre Asociația de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Aqua Botoșani, structura din care fac parte Consiliul Județean și 73 de localitați.

- Consilierii județeni au aprobat in ședința ordinara de joi plata cotizației anuale catre Asociația de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Aqua Botoșani, structura din care fac parte Consiliul Județean și 73 de localitați.

- Odata cu atribuirea, de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Salubritate, a contractului de delegare pentru gestionarea deseurilor, infrastructura Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID) va intra in administrarea Consiliului Judetean. Mai multe proiecte de hotarare in acest…

- CCR a admis partial criticile de neconstitutionalitate aduse modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca sesizarile privind legile 303/2004 si 317/2004 privind Statutul magistratilor si organizarea CSM sa fie dezbatute pe 30 ianuarie.

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Salubris Alba a inregistrat un numar de șapte oferte in cadrul procedurii de achiziție publica privind concesionarea colectarii și transportul ...

- Asocierile SC Brai Cata SRL SC JT Grup SRL si SC Iridex Group Salubrizare SRL SC Iridex Group Constructii SRL au apelat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC , reclamand o licitatie organizata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare (ADIS) Bacau a anunțat ca se apropie de „liman” in 65 de localitați ale județului, unde in cateva luni ar urma sa funcționeze un sistem ce presupune in esența colectarea selectiva și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Noul program de transport rutier de persoane contine un numar total de 83 de trasee si prevede numarul de autovehicule, numarul maxim de curse si numarul statiilor de imbarcare/debarcare. Programul de transport va fi pus in aplicare de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru transport…

- Alexandru Moldovan Imbracati in port popular, mai multi iubitori ai traditiilor din Salaj s-au reunit luni la Zalau pentru a marca Ziua Culturii Nationale printr-o asa-numita “haba”, o sezatoare traditionala locala in care femeile din sat se strangeau pentru a toarce, a coase sau a tese impreuna, in…

- Imbracati in port popular, mai multi iubitori ai traditiilor din Salaj s-au reunit luni la Zalau pentru a marca Ziua Culturii Nationale print-o asa-numita "haba", o sezatoare traditionala locala in care femeile din sat se strangeau pentru a toarce, a coase sau a tese impreuna, in cadrul unor intalniri…

- Comuna Roata de Jos a aderat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Iluminat Public Eficient”, consilierii judeteni giurgiuveni votand, marti, in sedinta extraordinara, un proiect de hotarare in acest sens – anunta reprezentantii institutiei, pe pagina oficiala. Potrivit expunerii de motive a proiectului…

- Rusia amenința Letonia cu consecințe din cauza legii privind statutul participanților la cel de-al Doilea razboi mondial, care egaleaza statutul soldaților care au luptat impotriva Germaniei naziste cu cel al militarilor care au luptat impotriva URSS, scrie paginaderusia.ro.

- Mai multe comune din apropierea municipiului Timisoara vor sa coopereze printr-un proiect comun, prin care sa transforme padurea Bistra, aflata la doar sapte kilometri de orasul de pe Bega, intr-o oaza de relaxare, un loc in care turistii sa vina cu placere. Pe langa interesul celor care fac parte din…

- In ultima zi a sesiunii parlamentare, deputatul UDMR Kulcsar Terza Jozsef a depus la Parlament un nou proiect legislativ privind Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc. Alte doua proiecte legislative cu acelasi subiect au mai fost respinse pana acum, pe motiv ca incalca flagrant Constitutia Romaniei.

- Consilierii locali au aprobat joi, in cadrul unei sedinte extraordinare, un proiect de hotarare privind incetarea contractului de prestare a activitatii de colectare si transport a deseurilor de pe teritoriul orasului incheiat intre municipiul Giurgiu si operatorul care avea contract de delegare…

- Consilierii locali au aprobat joi, in cadrul unei sedinte extraordinare, un proiect de hotarare privind incetarea contractului de prestare a activitatii de colectare si transport a deseurilor de pe teritoriul orasului incheiat intre municipiul Giurgiu si operatorul care avea contract de delegare pentru…