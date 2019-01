Stiri pe aceeasi tema

- Michel Jean Legrand a fost un compozitor, pianist, dirijor și cântareț francez de origine armeana. Michel Jean Legrand este triplu deținator al premiului Oscar: pentru cea mai buna melodie: „The Windmills of Your Mind” din filmul „The Thomas Crown affair”…

- Unul dintre principalii pretendenti la Tronul Frantei, Henri d'Orleans, Conte de Paris, a incetat din viata astazi, la varsta de 85 de ani. Anuntul privind moartea contelui a fost facut pe o retea de...

- Colectivul Operei Brasov isi exprima profundul regret pentru trecerea in nefiinta a maestrului Cornel Trailescu (11.08.1926 – 8.01. 2019), eminenta personalitate a muzicii romanesti. In decursul vietii, Cornel Trailescu a desfasurat o activitate prolifica atat ca dirijor, castigandu-si o…

- Profesorul Aurel Ardelean a fost internat in data de 9 decembrie la Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad, acuzand probleme grave de sanatate. In urma ... The post Craciun indoliat. Profesorul Aurel Ardelean, președintele Universitații „Vasile Goldiș” Arad, a incetat din viața appeared first on Renasterea…

- Fostul international Bujor Halmageanu a decedat, vineri, la varsta de 77 de ani, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Nascut pe 14 februarie 1941, la Timisoara, Bujor Halmageanu a adunat 17...

- Compozitorul si muzicianul francez Francis Lai, specialist in muzica de film, a murit la varsta de 86 de ani. El este autorul coloanei sonore din filmele "Un homme et une femme" si "Love Story", pentru care a primit un premiu Oscar in 1970, scrie AFP, potrivit news.ro.Acordeonist si adept…