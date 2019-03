Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit in urma unui accident rutier pe care l-a produs in noaptea de duminica spre luni, pe DN 3, in apropierea localitatii Ciocarlia, dupa ce a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina in afara carosabilului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta,…

- Cum se explica si care sunt cele mai frecvente mituri legate de raceala care se transmit de la parinti si bunici. Spalatul frecvent pe maini, pastrarea igienei personale si a spatiilor de locuit, evitarea persoanelor bolnave sunt sfaturi de preventie pe care le stim cu totii si pe care medicii…

- Este iarna, frig, iar multe mamici au tendința de a imbraca bebelușii cat mai gros atunci cand ies la plimbare in aer liber, de teama ca aceștia sa nu raceasca. Acest comportament este greșit, spun medicii, iar Ela Craciun a intrebat specialiștii cum este corect sa procedeze fiecare parinte pentru a…

- Fostul vicepereședinte PSD Adrian Țuțuianu a anunțat, din nou, ca "va construi o alternativa la PSD" și a continuat atacurile la adresa Rovanei Plumb, cea care i-a luat funcția de președinte al PSD Dâmbovița, dupa ce a fost exclus din partid.

- Doi din cinci angajati romani se declara nemultumiti de situatia lor profesionala actuala si iau in calcul o schimbare de job anul acesta, iar unul din cinci considera ca lucreaza in domeniul nepotrivit, potrivit unui sondaj realizat de platforma BestJobs. Dintre angajaţii care se gândesc…

- (Material publicitar realizat in colaborare cu airmotion.ro) In fața frigului, ultimul lucru de care te-ai putea gandi ca ai nevoie este sport. Corpul tau are insa nevoie sa-și puna sangele in mișcare și sa se oxigeneze corect chiar și pe timpul iernii. Iar acest lucru poate fi obținut fara sa ieși…

- La data de 31 decembrie 2018, polițiști din cadrul Postului de Poliție Roșia de Amaradia au fost sesizați de o femeie, de 32 de ani, din comuna Roșia de Amaradia, cu privire la faptul ca soțul sau, de 39 de ani, pe fondul alcoolului și al geloziei, ar fi exercitat acte de violența asupra sa, iar…