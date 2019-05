Componența probabilă a grupului român de europarlamentari PNL, caștigatorul alegerilor europarlamentare, va trimite 10 eurodeputați in Parlamentul European. PSD și USR-PLUS ar urma sa aiba cate 8 mandate, iar PMP, UDMR și Pro Romania cate 2 mandate. PNL 10 mandate Ioan-Rareș Bogdan

Mircea-Gheorghe Hava

Siegfried Vasile Mureșan

Vasile Blaga

Adina-Ioana Valean

Daniel Buda

Dan-Ștefan Motreanu

Gheorghe Falca

Cristian-Silviu Bușoi

Marian-Jean Marinescu ​PSD: 8 mandate Rovana Plumb

Carmen-Gabriela Avram

Iulian-Claudiu Manda

Cristian-Vasile Terheș

Dan Nica

Maria… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Popular European (PPE) ramane cel mai mare grup politic din Parlamentul European cu 182 de mandate, fiind urmat de Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor din PE (S&D) cu 147 de mandate, conform celor mai recente rezultate provizorii ale alegerilor pentru legislativul european,…

- In cursa electorala pentru un loc in Parlamentul European au intrat 13 formatiuni politice si 3 candidati independenti. Astfel, au depus liste de candidati PSD, Alianta 2020 USR PLUS, Partidul Pro Romania, UDMR, PNL, ALDE, Partidul PRODEMO, PMP,...

- Vicepremierul pentru Integrarea Europeana Iurie Leanca, a acordat un interviu pentru TIMPUL in calitate de candidat la funcția de europarlamentar din partea Romaniei. Acesta figureaza in lista Partidului Pro Romania, condus de ex-premierul de peste Prut, Victor Ponta. Din aceeași formațiune face parte…

- Peste 450 de candidati, reprezentanti ai unor formatiuni politice sau independenti, isi disputa cele 33 de mandate de europarlamentari la alegerile de duminica. In cursa electorala pentru un loc in Parlamentul European au intrat 13 formatiuni politice si 3 candidati independenti.…

- In contextul alegerilor europarlamentare, publicația Financial Times a realizat o analiza privind statele din Europa Centrala si de Est, precum Polonia, Ungaria si Romania, care se confrunta cu tendințe autoritariste. Intr-un articol despre capacitatea Uniunii Europene de a-și rezolva problema autocrației,…

- El a afirmat ca este optimist si mizeaza pe un scor de peste 10% la alegerile europarlamentare din 26 mai. "Mai sunt zece zile si se termina aceasta campanie, din punctul de vedere al nostru, al Pro Romania, in primul rand sunt multumit ca am facut o campanie de bun simt, de normalitate, n-am…

- Un studiu realizat de Unitatea de monitorizare a opiniei publice din Parlamentul European și Kantar Public estimeaza ca cele 33 de mandate de europarlamentar vor merge catre 7 partide, un al optelea (PMP) fiind foarte aproape de a îi fi alocat un mandat la alegerile din 26 mai. Analiza,…

- Estimarile actualizate lansate la sfarsitul saptamanii trecute de Parlamentul European cu privire la viitoarea sa componenta (cea de-a noua legislatura), in baza unei selectii de sondaje nationale reprezentative, releva ca Partidul Popular European (PPE) ar obtine 181 de mandate, socialistii europeni…