Componenta economică a planului de pace pentru Orientul Mijlociu propus de SUA, primită cu scepticism Componenta economica a mult așteptatului plan de pace pentru Orientul Mijlociu formulat de administrația Trump a stârnit reacții reci din partea aliaților regionali, cu doua zile înainte sa fie discutat la conferința din Golf, scrie Times of India.



Un ministru israelian a spus despre o parte principala a planului de la Casa Alba ca este "irelevant", în timp ce Iordania și Egipt și-au exprimat din nou susținerea pentru o soluție politica la conflictul israelo-palestinian, ignorând latura economica, pe care Washingtonul dorește sa puna accentul.



Planul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizarea alegerilor este "singura solutie pentru o reconciliere serioasa" intre palestinieni, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, premierul Mohammad Shtayyeh. "Speram sa avem alegeri atat in Cisiordania cat si in Gaza si in Ierusalim, dar pentru asta trebuie ca Hamas sa fie de acord. De…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a refuzat vineri inca o data sa trimita declaratiile de impozit ale presedintelui republican Donald Trump democratilor din Congres, in pofida cererii formulate de acestia, prevestind o lunga batalie judiciara, relateaza AFP. Cererea democratilor este…

- Administratia Trump a impus miercuri sanctiuni severe grupului Huawei, adaugand un nou factor de tensiune in disputa comerciala cu China chiar intr-un moment in care secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, a spus ca va face in curand o vizita la Beijing pentru noi discutii, transmite Reuters, conform…

- Nicio confirmare in acest sens nu a venit din partea israeliana, care - in general - se abtine sa confirme astfel de armistitii. Dar odata cu apropierea lunii sfinte a Ramadanului, tirurile cu rachete palestiniene si represaliile israeliene care au zguduit de sambata orasele israeliene din vecinatatea…

- 'Inca o data, Israelul se confrunta cu un baraj ucigator de atacuri cu rachete desfasurat de gruparile teroriste Hamas si Jihadul Islamic. Sprijinim Israelul 100% in apararea cetatenilor sai', a scris pe Twitter Donald Trump. 'Poporului din Gaza - aceste acte teroriste impotriva Israelului nu va…

- Fortele aeriene israeliene au efectuat mai multe raiduri in Fasia Gaza, in replica la cele circa 200 de rachete lansate asupra Israelului din enclava palestiniana. "Saba Abu Arar, in varsta de un an si doua luni, a murit intr-un raid in estul orasului Gaza. Mama ei, care este insarcinata,…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca îl va primi în curând pe omologul sau chinez, Xi Jinping, într-o vizita oficiala în Statele Unite, marcând posibilitatea încheierii unui acord comercial între cele doua țari, relateaza Mediafax citand…

- Un fost angajat al Consulatului General francez din Ierusalim a fost declarat vinovat de trafic de arme intre Gaza si Cisiordania, a anuntat vineri Ministerul israelian al Justitiei, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Ministrul Educației vine cu o propunere fara precedent! Ecaterina…