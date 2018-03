Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina are parte de una din cele mai dificile saptamani din ultimii ani ca deplasare, tinand cont ca a fost nevoita sa calatoreasca nu mai putin de vreo 40 de ore in ultimele zile. Dupa un drum dus-intors pana la Togliatti, pentru partida cu Rusia din preliminariile Campionatului European…

- Tehnicianul echipei CSU Craiova, Devis Mangia, a declarat dupa calificarea in semifinalele Cupei Romaniei ca meciul cu Dinamo, scor 1-0, a fost frumos, dar greu. ”A fost o partida frumoasa, dar grea. Vreau sa-mi felicit jucatorii. Vreau sa-i felicit chiar si pe cei de pe banca, dar si pe cei care…

- Portarul Gianluigi Buffon, capitanul echipei Juventus Torino si legenda fotbalului italian, i-a adus un omagiu duminica lui Davide Astori, capitanul echipei Fiorentina decedat la varsta de 31 de ani, salutand "un om bun". "Salut draga Asto", a inceput Buffon mesajul postat pe retelele de socializare,…

- Fundasul international italian Davide Astori, capitanul echipei Fiorentina, in varsta de 31 de ani, a decedat in noaptea de sambata spre duminica la un hotel din Udine, unde echipa sa urma...

- A doua zi dupa anuntul reformei in Cupa Davis, Yannick Noah, capitanul echipei de tenis a Frantei, nu si-a ascuns deceptia, cum de altfel au facut-o si alti fosti sau actuali jucatori. ''Este sfarsitul Cupei Davis. Ce tristete. Au vandut sufletul unei probe istorice. Imi pare rau, domnule Davis'',…

- 'Tinand cont de exigentele care nu inceteaza sa creasca in fotbal si la acest nivel al carierei mele, eu nu sunt capabil sa dau ce este mai bun din mine tarii mele si clubului meu, iar in consecinta am decis sa ma concentrez doar pe Celtic in acest moment', a anuntat mijlocasul intr-un comunicat…

- Antrenorul formatie Olympiacos Pireu, spaniolul Oscar Garcia, a fost lovit de un obiect din tribune (foto), o rola de hartie dupa unele surse din presa elena, inaintea meciului de duminica, de la Salonic, cu formatia antrenata de Razvan Lucescu, PAOK, din etapa a 23-a a campionatului de fotbal din…

- Cristina Neagu a devenit imaginea Red Bull in Romania, informatia fiind prezentata marti, intr-un articol ProSport. Citeste si Cristina Neagu: ”Cred ca ma simt in cea mai buna forma a carierei”. Capitanul nationalei si-a prezentat intentiile de viitor si a devenit imaginea unui sponsor in Romania…

- Poli Iasi si Phoenix au jucat duminica seara in capitala Moldovei intr-o partida restanta din Liga Nationala de Baschet Masculin. Antrenorul Florin Nini s-a temut foarte mult de acest joc din doua motive: americanul Jarvis Threatt a absentat la fel cum s-a intamplat si la meciul din Final 8 Cupa Romaniei…

- Federația Româna de Tenis a anunțat ca urmatoarele meciuri ale naționalei, atât la barbați cât și la femei, se vor juca la Cluj-Napoca.Astfel, Clujul va gazdui întâlnirea de Cupa Davis by BNP Paribas dintre România și Maroc, din turul 2 al Grupei…

- Halep, principala favorita la turneul din Dubai. Sarapova si Keys se retrag Fostul numar 1 mondial Maria Sarapova, dar si finalista de anul trecut de la US Open, Madison Keys, au anuntat ca se retrag de la turneul Premier de la Dubai ce va debuta saptamana viitoare, au anuntat, joi, organizatorii competitiei.…

- Florin Segarceanu: "Ne pare rau ca Simona nu va intra pe teren, Ana Bogdan a evoluat bine in ultima perioada" Capitanul nejucator al echipei de Fed Cup, Florin Segarceanu, a declarat, ca Romania se poate apropia in acest sezon de finala Cupei Federatiei tinand cont de jucatoarele valoroase pe care le…

- Capitanul nejucator al echipei de Fed Cup, Florin Segarceanu, a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, ca Romania se poate apropia in acest sezon de finala Cupei Federatiei tinand cont de jucatoarele valoroase pe care le are. "Este greu sa alegi, dar in acelasi timp e foarte bine…

- CSM Suceava a pierdut si al doilea meci disputat in acest an, dupa ce a luat un singur set, scor 1-3, in disputa de la finele saptamanii trecute de pe terenul Stiintei Bucuresti. Partida a contat pentru etapa a VIII-a din sezonul regulat al Diviziei A2 la volei masculin. Fara aportul condcatorului de…

- Marius Copil s-a impus dupa un meci care a durat 51 de minute. Sambata, in prima zi a confruntarii de la Pitra Neamt, Nicolae Frunza, locul 596 ATP, a fost invins de Ugo Nastasi, scor 7-6 (5), 1-6, 6-3, iar Copil l-a intrecut pe Christophe Tholl, cu scorul de 6-3, 6-2. Duminica, cuplul…

- CUPA DAVIS 2018. ROMANIA - LUXEMBURG LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT STREAMING. Nicolae Frunza, numarul 596 mondial, il va intalni pe Ugo Nastasi, sambata, de la ora 12:00, in Sala Polivalenta din Piatra Neamt, in prima partida a confruntarii dintre echipele de tenis ale Romaniei si Luxemburgului. Cele…

- Capitanul nejucator Florin Segarceanu a convocat jucatoarele romane de simplu cel mai bine clasate, Simona Halep, locul 2 WTA, Sorana Cirstea, locul 36 WTA, si Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, plus Raluca Olaru, locul 45 WTA la dublu, pentru intalnirea cu reprezentativa Canadei, din Grupa a II-a…

- Vineri a avut loc tragerea la sorti a meciurilor intalnirii dintre Romania si Luxemburg, din turul I al Grupei a doua a Zonei Europa/Africa a Cupei Davis. Prima partida se va disputa sambata si ii aduce fata in fata pe Nicolae Frunza (596 ATP) si Ugo Nastasi, de la ora 12.00.

- Dupa debutul in 2018 in meciul cu Piatra Neamț. Voleibaliștii echipei de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava intalnesc maine o alta candidata la promovarea in Divizia A, CSU Știința București. Partida este programata sa inceapa de la ora 11.00 pe terenul echipei din București, gazdele ...

- Tenismenul cugirean Bogdan Borza (20 de ani), invitatul de onoare al Galei Sportului Judetean 2017, a fost iarasi convocat in lotul de Cupa Davis al Romaniei. Este vorba despre confruntarea cu Luxemburg, din primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/ Africa, de la Piatra Neamt, in perioada 3-4 februarie…

- Capitanul nejucator Gabriel Trifu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca pentru Romania va evolua in intalnirea cu Luxemburg, din Cupa Davis, cea mai buna echipa posibila. Meciul cu luxemburghezii trebuie tratat cu seriozitate, a mentionat el. “Sunt la prima mea participare ca si capitan,…

- Cu toate problemele fizice și psihice pe care le-a acuzat dupa Australian Open, Simona Halep va face parte din echipa de Fed Cup a Romaniei pentru meciul cu Canada, din primul tur al Grupei Mondiale II....

- Echipa de Cupa Davis a Romaniei va juca in primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa, impotriva reprezentativei similare a Luxemburgului, in Sala Polivalenta din Piatra-Neamt. In lotul Romaniei se afla si cugireanul Bogdan Borza. Federația Romana de Tenis a anunțat care sunt jucatorii nominalizati…

- Capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, Gabriel Trifu, a convocat cinci jucatori pentru intalnirea cu Luxemburg, din primul tur al Grupei a ll-a, Zona Europa/Africa: Marius Copil (92 ATP la simplu), constanteanul Horia Tecau (8 ATP la dublu), Florin Mergea (57 ATP la dublu), Nicolae…

- Capitanul nejucator al echipei Luxemburgului, Jean Goudenbour, a nominalizat un lot de tenismeni fara experienta la nivel profesionist in vederea meciului cu Romania, din Cupa Davis. Intre jucatorii selectionati nu se afla cel mai bun tenisman luxemburghez din ultimii ani, Gilles Muller,…

- Federatia Romana de Tenis anunta jucatorii nominalizati de Gabriel Trifu, capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, pentru intalnirea cu Luxemburg, din primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa. Astfel, la Piatra-Neamt, in Sala Polivalenta, in perioada 3-4 februarie 2018, Romania…

- Incredibil, dar adevarat! Desi si-a prelungit recent contractul cu Napoli, Vlad Chiriches (28 de ani) ar putea pleca de la echipa care ocupa primul loc in Serie A. Capitanul nationalei noastre este dorit in Grecia, de Olympiacos, formatie care lupta pentru titlu cu PAOK Salonic, trupa antrenata de Razvan…

- CFR Cluj a oficializat transferul fundașului central Gilvan Souza Correa, 28 de ani. Fotbalistul a jucat in sezonul trecut in prima liga braziliana pentru Atletico Goianiense, unde a bifat 24 de meciuri și a marcat doua goluri in calitate de capitan al echipei. La finalul sezonului echipa sa a retrogradat…

- Comitetul Director al FRT, dupa discutii cu toti componentii lotului national, a decis numirea fostului jucator Gabriel Trifu in functia de capitan nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei. Conform Federatiei Romane de Tenis, acesta va fi ajutat de Andrei Mlendea, noul antrenor al echipei Romaniei.…

