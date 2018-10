Complot împotriva premierului. S-a stârnit furtuna pe scena politică Miercuri seara, in timp ce isi sarbatorea cea de-a 69-a aniversare, Netanyahu - aflat la putere din 2009 - s-a declarat increzator intr-o "ampla victorie a Likud", formatiunea pe care o prezideaza, la alegerile de anul viitor.



Dar "vor face astfel incat sa nu mai fiu prim ministru", a afirmat el intr-o inregistrare video difuzata pe pagina sa de Facebook. "Stiu de mai multe saptamani ca un fost ministru al Likud discuta cu personalitati din coalitia guvernamentala si a pus la cale un complot subversiv", a declarat Netanyahu in fata invitatilor la aniversare, in majoritate ministri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

