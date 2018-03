Stiri pe aceeasi tema

- Liviu, fost concurent la "Insula Iubirii" si sotul Biancai, si-a surprins recent prietenii de pe retelele de socializare cu un compliment facut la adresa unei alte concurente. Este vorba chiar de Alexandra, o concurenta controversata a show-ului.

- Nadine Voindrouh si-a facut aparitia in showbiz dupa ce a participat la Scoala Vedetelor. Cum arata sotul lui Nadine Voindrouh! Dupa ani de prezenta in showbiz unde a participat la numeroase emisiuni tv, Nadine si-a gasit dragostea. Aceasta s-a casatorit cu avocatul Dragos Apostolescu cu care are impreuna…

- Adela Popescu a trecut printr-o perioada foarte grea, pentru ca a ramas singura cu baiețelul ei și al lui Radu Valcan. Partenerul ei de viața i-a spus ca o ”parasește” pentru cateva saptamani, desigur, in interes profesional. Radu a fost nevoit sa stea in Thailanda, unde prezinta show-ul ”Insula Iubirii”.…

- Bianca de la "Insula Iubirii" a reusit sa socheze pe toata lumea in decembrie anul trecut, cand a aparut total schimbata, dupa ce isi operase fata. De atunci a evitat sa isi posteze pe retelele de socializare fotografii facute de aproape.

- Vicepresedintele PSD Gabriela Firea a spus, luni, ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, nu i-a spus daca se insoara sau nu, dar i se pare absolut normal ca el si-a adus iubita la Congres, iar aceasta a stat in primul rand.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au stabilit data cand fiica lor, Victoria, va fi botezata. Artistul a dezvaluit totul in cadrul unei emisiuni și este mulțumit ca, in sfarșit, poate trimite invitațiile. Soțul brunetei a precizat ca, la eveniment, este foarte posibil sa susțina și o reprezentație. “Nu…

- Cu ce cantareț celebru s-a iubit Israela Vodovoz cand se afla in plin divorț, de primul ei soț. Dezvaluirea a fost facuta recent chiar de femeia de afaceri. Israela s-a casatorit cu Liviu in 2008, insa cei doi s-au desparțit. Israela a povestit ca, pe cand se afla in plin proces de divort cu primul…

- Oana Zavoranu a luat masa, romantic, cu soțul ei, Alex Ashraf, de 8 martie. Vedeta a fost data de gol de soțul ei de ce nu bea vin niciodata. „S-a intamplat o data (n.r. – sa bea vin) și a ieșit urgie”, a spus Alex Ashraf la Xtra Night Show. „Nici eu, nici soțul meu […] The post De ce nu bea vin Oana…

- "Primul an a fost de proba. Am trecut printr-o relatie care nu a fost cea mai buna. M-am gandit de 10 ori inainte sa-l prezint pe actualul. Eu am 40 de kg, el are 100. Nu, nu mi-am inselat partenerul", a spus Deea la emisiunea "Rai da' buni", de la Antena Stars, acolo unde a venit alaturi de actualul…

- INSULA IUBIRII 2018, Temptation Island 2018. In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Alaturi…

- In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Alaturi de Radu Valcan, in noul sezon al emisiunii telespectatorii…

- Andy va fi ispita pentru a doua oara in “ Insula iubirii”, sezonul patru. In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel…

- Dupa desparțirea de Diana, Aurel de la „Insula Iubirii” pare sa fi revenit la fosta lui iubita. Alexandra spune ca nu are niciun resentiment fața de el și ca intotdeauna l-a respectat. Fosta concurenta a intervenit telefonic, intr-o emisiune tv, unde a vorbit despre relația ei cu Aurel. Ea a ținut sa…

- Aurel si Alexandra de la Insula Iubirii, din nou impreuna! Au petrecut de Dragobete, iar noi avem dovada! Fostul concurent al reality show-ului care schimba vieti vine la face o marturie dureros de sincera!

- Scene șocante s-au petrecut intr-o casa din Germania, unde un sirian și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie. Inca dornic de razbunare, criminalul a facut un live pe Facebook, unde a dezvaluit mai multe informații despre teribila tragedie. Ulterior, el a fugit impreuna cu unul…

- Nu exista roman care sa nu fi avut, de-a lungul timpului, probleme cu taximetriștii. Razvan Sandulescu, soțul Simonei Gherghe, a povestit experiența pe care a avut-o cu mai mulți șoferi, care au refuzat sa-l duca la destinație pe motiv pentru ca avea… bagaje! „Intrebarea pe care o recepționez in plin…

- Crima comisa intr-un local din apropiere de gara din Satu Mare a șocat comunitatea. Nicoleta Dunca, o barmanița de 43 de ani, a fost atacata de un barbat care intrase in bar ca sa fure bani. Dupa ce a ucis-o, suspectul a incercat sa fuga din țara, insa, la doar 10 minute, dupa ce a […] The post Mesajul…

- Israela și Liviu au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul romanesc. Diferența de varsta dintre cei doi nu a stat in calea iubirii lor, insa povestea lor de dragoste s-a incheiat. Cei doi au fost protagoniștii unui scandal monstru atunci cand s-au desparțit, Liviu plecand in…

- Nico s-a luptat ani la rand cu gelozia.Artista recunoaște ca nu accepta ideea ca alta femeie sa se uite la soțul ei. Din fericire, interpreta a trecut peste aceasta problema, insa recunoaște ca gelozia este boala grea. Nico spune ca gelozia este o boala grea si trebuie sa lupti mult ca sa scapi de ea.…

- Zi grea pentru soțul Elenei Merișoreanu, dar și pentru cunoscuta cantareața de muzica populara! Barbatul și-a rupt o coasta, in timp ce se indrepta catre caini, pentru a le da de mancare. Soțul artistei a alunecat și a cazut. Elena Merișoreanu a povestit, in cadrul emisiunii „Rai Da’ Buni”, moderata…

- Zeci de milioane de euro au fost tranzacționați pe piața de capital prin societați de investiții din țara sau offshore, au stabilit procurorii DIICOT, iar in spatele tranzacțiilor suspecte s-au aflat soțul cantareței Cristina Rus și partenerul sau de afaceri, Najib El Lakis. Discretul libanez și ”asociatul”…

- Rozica Ciobanu venise din Romania impruna cu Ionel și cele doua fiice ale lor, Ioana (13 ani) și Bianca (7 ani). Cei patru sperau ca iși vor construi o viața mai buna in Italia. Nimeni nu și-a imaginat ca vor sfarși intr-un mod atat de tragic. Mama iși ducea fetele la școala cand trei mașini […] The…

- Familia și apropiații Anastasiei Cecati trec prin clipe grele, dupa ce tanara a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Frumoasa moldoveanca a lasat in urma ei un bebeluș de numai trei saptamani. Directorul spitalului unde se afla copilul a marturisit ca starea lui nu este tocmai buna, din cauza alimentației…

- Anastasia Cecati, tanara actrița asasinata cu o violența ieșita din comun, a aparut intr-un serial din Romania, care face furori in randul telespectatorilor. Vedeta de peste Prut a jucat intr-un episod din sezonul doi, intitulat „Nimfele”. Ipostazele in care artista era au facut ca ea sa nu treasca…

- Moartea violenta a actriței Anastasia Cecati i-a șocat pe toți apropiații, care o plang cu inima sfașiata de durere. Printre aceștia se numara și Ramona Gabor, care le-a impartașit fanilor ca revine in Romania de urgența. Frumoasa romanca a facut publice mai multe poze din aeroporturile prin care a…

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii petrecute luni (19 februarie), in Chișinau. Viața actriței Anastasia Cicati, in varsta de 31 de ani, a fost curmata de soțul ei. Barbatul i-a taiat gatul femeii și a lasat-o intr-o balta de sange. Dupa ce a comis oribila crima, soțul Anastasiei a dat un…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Nimeni nu știe ce l-a determinat pe barbat sa ii taie gatul partenerei lui de viața, apoi sa se arunce…

- Cu modificarile la vedere, Alexandra de la Insula Iubirii le-a expus fanilor rezultatul interventiilor chirurgicale pe care le-a facut. Cu toate ca a dorit ca postarea fotografiilor sa fie un moment de bucurie, ea a primit nenumarate critici cu privire la aspectul ei.

- Liviu, fost concurent la "Insula Iubirii", o tine pe Bianca in puf! De cand s-au intors din Thailanda cei doi au mers intr-o multime de vacante, in locul care mai de care mai interesante din intreaga lume.

- Israela a trecut printr-o perioadaA dificila, in momentul cand sotul ei, Liviu, cu 30 de ani mai tanar, a plecat de acasa. Femeia nu a mai iesit din casa din luna septembrieA a anului trecut, insa acum a venit la o emisiune tv si a vorbit despre motivele care au determinat-o sa ia decizia de a nu…

- Aurel si Diana de la "Insula Iubirii" au vorbit in cadrul emisiunii "Agentia Vip" despre Alexandra, fosta iubita a lui Aurel. In acest sens, Aurel a spus ca Alexandra nu a trecut peste relatia cu el, dar si ca aceasta si-a dorit cu indarjire sa sa se impace cu el.

- Stirea ca fostul international roman Gabi Popescu, sotul Crinei Abrudan, a fost audiat la DIICOT a facut inconjurul site-urilor si televiziunilor din Romania in urma cu doua zile. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va ofera, in exclusivitate, detalii incendiare despre acest caz. Ceea ce s-a publicat…

- Intortocheate sunt caile iubirii! S-au dus in Thailanda pentru a-și testa relația cu alți parteneri, iar acum, la un an de la incheierea filmarilor pentru emisiune, au ajuns sa fie impreuna! Vorbim despre Diana Constantinescu, care a facut, pe ”insula”, un cuplu cu Ben, și despre Aurel, care a mers…

- Alexandra a avut de impartașit unele lucruri in legatura cu noul cuplu, pe pagina sa de Facebook, dupa ce Aurel si Diana și-au facut relația oficiala in cadrul unei emisiuni tv. Cel mai nou cuplu din showbiz-ul e la noi. BOMBA: el este fostul iubit al RIVALEI "Voi incepe prin a va mulțumi…

- La scurt timp dupa ce ispita Nicoleta le-a aratat tuturor ca si-a acoperit tatuajul facut in Thailanda alaturi de Catalin, tanarul a reactionat. Blondina a preferat sa isi acopere acel desen cu altceva, iar el s-a filmat cantand.

- Nicoleta Dragne este in continuare una dintre cele mai controversate apariții dupa ce a fost ispita la “Insula Iubirii”. Fara sa iși propuna in mod special, dragostea a lovit-o cand se aștepta mai puțin și s-a indragostit in cadrul emisiunii de un concurent, pe care astazi vrea sa il dea uitarii.

- Maria Ilioiu a respectat tradiția și a dormit cu busuiocul sub perna! Foarte fericita ca și-a visat alesul, aceasta a postat pe rețelele de socializare un mesaj. Oare sa ne așteptam la o viitoare relație?

- Frumoasa actrita Alina Puscas, pe care telespectatorii o vor putea vedea in curand in serialul ”Fructul oprit” de la Antena 1, este invitata Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparente” de la Antena Stars, unde vorbeste despre relatia cu sotul ei, despre felul cum s-au cunoscut, dar…

- Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii" iși ia la revedere intr-un mod sincer și frumos anului 2017. Aceasta a postat un mesaj pe Instagram prin care vorbește despre momentele prin care a trecut in 2017, dar și despre speranțele pentru 2018.

- Bianca, una dintre cele mai controversate foste concurente de la "Temptation Island – Insula Iubirii", si-a operat fata si si-a marit si buzele. Pe internet, sotia lui Liviu Gherman "a scapat" o poza facuta la scurt timp dupa interventii, iar chipul sau e foarte umflat. Pe multi dintre fani i-a socat…