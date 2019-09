Stiri pe aceeasi tema

- 207 de absolvenți de liceu, din cei 250 inscrisi, au sustinut miercuri – 21 august, prima proba scrisa a Bacalaureatului, sesiunea de toamna. 43 de candidati au absentat. Centrul de examen este organizat la Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” din Zalau. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar…

- Fostul presedinte american Barack Obama a dezvaluit topul sau anual de carti pentru 2019, asa cum si-a obisnuit fanii, oferind un amestec de romane, colectii de povesti scurte si non-fictiune, scrie The New York Times.

- Mostenitorii lui J.D. Salinger au anuntat, dupa ani in care au refuzat ca opera scriitorului sa fie digitizata, ca putinele scrieri ale sale vor fi publicate in format ebook pentru prima data, potrivit The Guardian, scrie news.ro.Matt Salinger, fiul scriitorului, a spus ca autorul a apreciat…

- Noul sezon din „La Casa de Papel” a fost lansat astazi. Cu doua zile inainte, Netflix, in colaborare cu Delia, au avut un stunt extrem de draguț in centrul vechi al capitalei. Cum a fost momentul, mai jos: Bella Ciao, Ciao Bella! Hey @netflixro, something is cooking #lacasadepapel Publicata de Delia…

- AfroFuture Fest a pus in vanzare bilete de 20 de dolari pentru "persoanele de culoare" si de 40 de dolari pentru altii. Diferența de preț a creat o adevarata controversa, iar organizatorii festivalului care va avea loc la inceputul lunii in Detroit, au anunțat ca renunța la inițiativa. Deși organizatorii…

- Cea mai noua librarie a Timișoarei, unde va așteapta cel mai inedit, jucauș și prietenos librar, iși deschide porțile sambata, in centrul istoric, pe str. Emanuil Ungureanu, cu multe surprize pentru curioși. „Vino sa savurezi o cafea și o prajitura delicioasa alaturi de noi. Ne va…

- Au fost inundații in localitatea Corod din județul Galați, in urma ploilor torențiale de luni seara. Apa a patruns in mai multe locuințe și curți dupa ce paraul Corozel a ieșit din matca. O viitura s-a format pe paraul Corozel dupa ce aseara a plouat cu galeata. Aproape 20 de locuințe din Corod au fost…

- Președintele Donald Trump a amenințat cu inchisoarea un reporter al publicației ”Time”, caruia ii dadea un interviu. Motivul invocat de președinte a fost faptul ca reporterul a fotografiat o scrisoare pe care Trump o primise de la liderul nord-coreean, Kim Jong Un. Interviul a fost intrerupt de mai…