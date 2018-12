Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii vor fi obligati sa plateasca 7 euro pentru o autorizare electronica daca vor dori sa calatoreasca in statele Uniunii Europene dupa Brexit daca acesta se va produce fara un acord de divort intre Londra si blocul comunitar, transmite vineri Reuters, potrivit Agerpres. Uniunea Europeana…

- Spania si Marea Britanie si-au solutionat sambata disputa cu privire la Gibraltar, inlaturand astfel unul dintre ultimele obstacole in calea acordului de divort dintre Londra si Uniunea Europeana, care ar urma sa fie finalizat duminica in cadrul unui summit special, informeaza dpa. Declaratii de presa…

- Spania solicita un angajament 'scris' al Londrei cu privire la Gibraltar inaintea summitului extraordinar din 25 noiembrie pentru parafarea acordului privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar si a declaratiei politice privind viitoarele relatii dintre UE si Londra, a anuntat vineri…

- Spania ameninta ca va vota impotriva acordului de Brexit negociat de Uniunea Europeana cu Londra.Premierul de la Madrid e nemultumit deoarece statutul Gibraltarului, teritoriu britanic asupra caruia tara iberica are pretentii teritoriale, nu este discutat direct de cele doua parti.

- Unul dintre cei zece membri ai DUP in legislativul britanic, care sustin guvernul May, Donaldson a declarat pentru BBC ca nu se teme de noi alegeri nationale in cazul in care eventuala respingere in parlament a acordului propus de sefa executivului de la Londra va forta tara sa organizeze un nou…

- Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica…

- Un studiu in care au fost chestionați 540 de fondatori startup-uri tech arata ca Londra ramane in topul preferințelor ca locul in care antreprenorii ar incepe o afacere, deși popularitatea capitalei Regatului Unit a scazut pe masura ce Brexit se apropie. Anul trecut, startup-urile din Londra au obținut…

- "UE si Marea Britanie exclud amandoua existenta unei frontiere fizice cu insula Irlanda, in asa fel incat ceea ce se va intampla in Irlanda de Nord se va intampla si pe piata unica europeana. Vor exista proceduri administrative care nu exista inca pentru marfurile provenind din restul Marii Britanii…