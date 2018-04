Stiri pe aceeasi tema

- Piata farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile si tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia si de situatia de criza din sistemul sanitar, estimarile mergand spre atingerea pragului de 50 de miliarde de lei.

- Vanzarile de autoturisme ecologice au crescut cu 75% in primele doua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, pana la 392 de unitati, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES. Potrivit datelor oficiale, din…

- Deși comerțul online din Romania este in crestere, iar retailerii online locali și-au diversificat tot mai mult ofertele, exista o tentație importanta a platformelor internaționale de cumparaturi online in special in randul tinerilor. Romanii, cu un apetit ridicat pentru shopping, sunt atrași de prețurile…

- Prezentatorii emisiunii „Romanii au talent” (Pro TV), ajuns la cel de-al șaptelea sezon, aproape ca mi-au confiscat interviul! Orice discuție cu ei se transforma intr-un show cu potențial de comedie. Prietenia dintre Smiley și Pavel Bartoș este deja legendara și trece de granițele micului ecran: cei…

- In ulimii doi ani au aparut si in Romania fonduri de investitii de risc, de tip Venture Capital, o parte create de antreprenori romani, care acum isi cauta firme in care sa investeasca. Ce asteptari trebuie sa aiba firmele care vor bani de la acesti investitori: Voi puteti alege banii nostri sau ai…

- Plenul Senatului a adoptat, marti, ca prima Camera sesizata, o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I – IV din invatamantul de stat si confesional. Potrivit parlamentarilor, suplimentul…

- Copiii din stanga Prutului au prilej de bucurie. Piesele de teatru pentru copii „Nunta lui Tandala” și „Amintiri din copilarie”, jucate de actorii Teatrului „B. P. Hașdeu” din Cahul vor ajunge in șase localitați din sudul Republicii Moldova: Cantemir, Leova, Cimișlia, Comrat, Taraclia și Vulcanești.…

- Persoanele active pe piata muncii din sapte judete din Romania si noua districte din Bulgaria isi vor putea cauta locuri de munca in tara vecina, printr-un proiect finantat din fonduri europene fiind operabila, in curand, o agentie de plasare pentru lucratorii transfrontalieri.

- "Nicio lege inventata de Dragnea nu va putea sterge un adevar: este un condamnat definitiv pentru frauda electorala si un inculpat. Adevarul este ca PSD&ALDE, Dragnea&Tariceanu vor sa scape de dosare penale, sa nu fie anchetati si eventual condamnati. Chiar ei sunt cei care tara, care fura…

- AMI a lucrat ca asistent manager pentru Andra. La fel ca multi artisti din Romania, cantareata ne-a marturisit ca a fost nevoita sa munceasca, la inceputul carierei, pentru ca altfel nu s-ar fi descurcat cu banii. AMI, care a marturisit recent ca a fost complexata de inaltimea ei in adolescenta, abia…

- Afacerea numarul unu Facem tot felul de clasamente și de ierarhii, cu precadere in domeniul economic. Banii fiind, desigur, elementul cel mai important al lumii contemporane. Dar v-ați gandit care e cea mai avantajoasa afacere dintre toate? Voi începe direct cu concluzia: cea mai buna afacere…

- Reala sau nu, știrea despre alegerea lui Klaus Iohannis la președinția Consiliului European, in decembrie 2019, va avea efecte pe plan intern. Nu atat in ce privește lupta electorala pentru un mandat la Palatul Cotroceni, cat pentru a da o ”dimensiune europeana” anumitor gesturi pe care le va face președintele…

- Romanii plecati in strainatate si care revin in tara pot obtine fonduri europene de pana la 40.000 de euro fiecare, pentru a-si deschide mici afaceri in Romania, prin programul Diaspora Start-Up. Puteti descarca listele cu datele de contact ale organizatiilor care vor imparti banii europeni, prin proiecte.

- Desi Codul Fiscal nu a fost modificat anul trecut pentru a intra in vigoare de la inceputul anului 2018, Guvernul nu a renuntat la aceasta intentie. Propunerea circula pe la autoritatile locale din Romania, spune Adrian Vascu. Evaluatorul avertizeaza ca nu este posibila estimarea valorii de…

- De peste mari si tari, concurentii vin la Marea Unire a Talentului in sezonul 8 Romanii au talent, incepand de maine, de la 20:30! In prima editie, sosia lui Bono urca pe scena celui mai tare show de divertisment! Andi, Mihaela, Andra si Florin raman fara cuvinte cand il vad si sunt fascinati de asemanarea…

- 6.000 de tone de mancare sunt aruncate in Romania in fiecare zi, iar 49 % din alimentele care ajung la gunoi provin de la populatie. Jumatate dintre romani cheltuiesc 40% din venitul lunar pe mancare, iar 10% din alimentele cumparate ajung direct la cosul de gunoi, fara sa fie desfacute. Mancarea risipita…

- Ideea pentru Romania e simpla: un recul rapid pe piețele și in economia mondiala, indiferent din ce motiv, ne va lovi puternic, pentru ca suntem in plina politica fiscala expansionista, avem o datorie in creștere și nu avem active anti-ciclice cu care sa atragem capital. Banii devin din ce in ce mai…

- Marți, 6 februarie 2018, la Camera Deputaților, alaturi de colegii din PNL și din partidele de opoziție am asistat uluit la respingerea la foc automat, concomitent in comisia de aparare unde s-a dat un raport de fond nefavorabil cat și in comisia de administrație unde s-a dat aviz negativ, a legii…

- Ziarul Libertatea va arata cum se recicleaza deseurile din sticla, plastic si hartie in prezent si cati bani se pot castiga din aceasta industrie care transforma gunoiul in bogatie. Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, Romania si-a luat angajamentul sa recicleze mare parte din deseurile produse.…

- Accidentata destul de rau la Exatlon, Anda Adam s-a intors zilele trecute in carje in Romania. Cantareata a povestit, luni seara, despre experienta pe care a trait-o in Republica Dominicana. Blondina a dezvaluit ca este o competitie foarte grea, mult mai dificila decat ce se vede pe micul ecran.

- O cunoscuta companie americana de produse cosmetice i-a pregatit un pachet de aproximativ 2 milioane de dolari numarului 2 mondial. Simona Halep e la un pas sa rateze aceasta sponsorizare din cauza polticii pe care o are staff-ul sau managerial. La doar cateva zile dupa ce Ion Țiriac a anunțat ca Simona…

- In urma cu aproape 3 ani (martie 2015), a fost asumata public demararea proiectului primelor 3 spitale regionale: Cluj, Iași, Craiova ( http://m.mediafax.ro/…/banicioiu-incepe-constructia-a-trei-… ). Timp de 3 ani, deci, nici celor 3 medici-miniștri PSD ai sanatații (N.Banicioiu, P.Achimaș-Cadariu și…

- România a împrumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale de capital. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru ca România nu a atras suficiente fonduri europene. ”Este bine ca am iesit din nou pe pietele…

- De la evenimentele din 1989 incoace multe intrebari și-au gasit raspunsul, alte dileme au aparut, dar o intrebare a ramas mereu constanta in mintea și inima salariatului roman: de ce, dupa atația amar de ani, persoanele active din Romania continua (in marea lor majoritate) sa aiba salarii de mizerie…

- Monica Tatoiu a reușit sa-și recupereze banii din asigurare dupa ce, in luna decembrie, a avut un accident la schi, in Elveția. Monica Tatoiu a fost operata la șold in luna decembrie a anului trecut dupa ce a avut un accident la schi , in Elveția. la acea vreme, femeia de afaceri a fost extrem de enervata…

- Fara unele comisioane pentru conturi bancare de plati cu servicii de baza Începând de luna aceasta, românii care folosesc conturi bancare de plati cu servicii de baza au scapat de plata anumitor comisioane. A intrat în vigoare o lege privind comparabilitatea comisioanelor…

- O emisiune, de 750 de milioane de euro, este pe 12 ani, iar cea de 1,25 miliarde de euro este pe 20 de ani. Ofertele au fost intermediate de un grup de banci format din Barclays, ING, Societe Generale, Erste si UniCredit. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru…

- Romanii s-au intrecut marti cu omologii lor mexicani, iar disputa a fost electrizanta. Din pacate pentru Giani Kirita, Oncescu sau Draghia, Romania a pierdut, la limita, e drept, cu 10-9. Disputa a fost echilibrata, decisa la doborarea popicelor.A

- Reprezentantii publicatiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevarul, Bursa, Cotidianul si Capital au avut o prima intalnire cu conducerea Postei Romane. Agenda discutiilor s-a centrat pe metodele de imbunatatire a distributiei de presa scrisa in Romania, prin intermediul retelei controlate de…

- Romanii domina in constructii, restaurante, transport. Strainii au 50% din businessul total din Romania ompaniile private romanesti au ajuns la 46% cota de piata in economie in 2016, in scadere cu 1% fata de anul anterior. Firmele straine au ajuns la 50%, arata studiul Capitalul Privat Romanesc“ realizat…

- Dupa relația cu Laura Cosoi, Smiley nu și-a mai asumat nicio relație, asta nu pentru ca nu a avut o iubita oficiala, ci pentru ca a ajuns la concluzia ca daca lumea știe cat mai puține lucruri despre viața lui personala este mult mai fericit. Discret in ceea ce privește lumea lui, Smiley a facut declarații…

- La Mizil se desfașoara astazi festivitatea de premiere a Festivalului Internațional de Poezie și Epigrama “Romeo și Julieta la Mizil”. La eveniment sunt așteptați atat autorii care au fost cel mai bine clasați la concursul de poezie și epigrama, cat și alți participanți din țara, dar si din Republica…

- Noul ministru pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, spunea, in 2013, intr-un interviu pentru Adevarul, ca romanii saraci n-ar trebui sa plece in strainatate, ci sa-si ia cate doua-trei slujbe in paralel si sa munceasca mai mult. Asta, in conditiile in care fratele ei traia la acea vreme…

- Este vorba de MILIOANE de EURO! Se pregateste de PLECARE? Daca se dovedeste ce spun sursele….! Baiatul lui Dragnea scoate conturile firmelor milioane de euro și se pregatește sa plece din Romania! Banii sunt transferați, pe persoana fizica, in strainatate! Ștefan Valentin Dragnea, baiatul lui Dragnea,…

- Primus Auto, cel mai mare dealer Volvo din Romania, estimeaza vanzari de aproximativ 400 de unitati in acest an in show-room-ul de la Otopeni, cu 11% in crestere fata de anul trecut, SUV-urile fiind cele mai cautate masini, a declarat pentru News.ro Alexandru Florescu, director general al dealer-ului.…

- Romanii vor beneficia, pe 24 ianuarie 2018, de o noua zi libera. In aceasta zi, potrivit legislației muncii din Romania, se sarbatorește Ziua Unirii Principatelor Romane. Totusi, romanii care sunt nevoite sa lucreze in zilele de sarbatoare legala trebuie sa primeasca compensații pentru munca in zile…

- Ajutor de stat de 8.000 de lei pentru eficientizarea sistemelor de incalzire a casei Romanii care vor sa instaleze, sa modifice sau sa inlocuiasca integral sistemul de incalzire al locuinței, astfel incat sa utilizeze energie regenerabila, vor putea solicita de la stat o suma de pana la 8.000…

- Calendarul pe 2018 nu tine cu angajatii din Romania. Din cele 14 zile libere legale, romanii pierd trei zile deoarece cad sambata sau duminica, si mai raman doar 11. In 2019, numarul zilelor libere este in sca...

- Marin Anton a aprobat in 2009 o realocare de fonduri catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), bani din care o firma la care era asociat a fost platita pentru lucrari fictive de organizare de santier in cadrul proiectului de modernizare a DN 79 Arad-Oradea,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat, in exclusivitate, ce a facut Constantin Budescu cu banii de la FCSB. ”Magicianul” lui Gigi Becali a platit 450.000 E pentru o super-vila in Ploiesti, cu finisaje de top si design modern. Luxul este opulent, iar aparatura si mobilierul sunt de ultima generatie.…

- Pacienții care au nevoie de transplant și cei care au fost deja supuși unei intervenții chirurgicale atat de complexe, urmaresc cu ingrijorare dezbaterile din spațiul public cu privire la activitatea de transplant din Romania. Va prezentam, in cele ce urmeaza, apelul disperat al acestora pentru romanii…

- Romanii au inmatriculat peste 105.000 de mașini noi in anul 2017, dar și aproape 520.000 de mașini second-hand. Astfel, piața a ajuns la 624.000 de mașini inmatriculate, in creștere cu 59% comparativ cu 2016.

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei gospodării…

