Complexul Energetic Oltenia vrea să obţină un ajutor de stat pentru plata certificatelor de emisii din 2019 Aceasta dupa ce, tot joi, el a afirmat intr-o conferinta ca anul acesta certificatele de emisii pe care trebuie sa le plateasca producatorul de energie pe carbune, pentru emisiile poluante pe care le degaja in atmosfera, sunt de 1,6 miliarde de lei, fata de 1,45 miliarde de lei anul trecut. La plecare, el a fost intrebat daca CE Oltenia va putea plati acesti bani si ce se va intampla daca nu o va face. 'Ii vom plati, pentru ca o neplata inseamna sfarsitul. Vom vedea daca vom lua din nou un credit. Lucram la schema de ajutor, la schema de sprijin. Inca nu avem semnale de la Bruxelles,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

