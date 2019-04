Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta la Parchetul General. Fostul purtator de cuvant al Parchetului General Ramona Bulcu a sarit in urma cu puțin timp de la etajul instituției. Decesul a fost pronunțat de Ambulanța București. Din primele informații, se pare ca femeia suferea de depresie.Citește și: Administrația Prezidențiala…

- Aproximativ 13.000 de angajati ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) au primit tichete de combustibil, in valoare de 600 de lei fiecare, urmand ca dupa 1 Mai sa fie acordate și primele de Paște, in valoare de 1.100 de lei. Prime au fost acordate și la Complexul Energetic Hunedoara, dar mai ...

- Vremea din perioada minivacantei de Paste si 1 Mai va fi oscilanta, cu intervale de timp cu soare, dar si cu perioade in care ploile isi vor face simtita prezenta, chiar daca doar trecator, potrivit meteorologului de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).Citește și: Administrația…

- Asistenta medicala pentru cazurile urgente din Capitala este asigurata, incepand de vineri si pana pe 2 mai, de noua spitale, in timp ce Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov are program normal.Citește și: Administrația Prezidențiala a anunțat intrebarile la care vor raspunde romanii la Referendumul…

- SURPRIZA de Paște pentru angajați! LISTA cu cei care vor primi TICHETE CADOU Peste 74% dintre companiile din Romania le ofera angajaților sai tichete cadou de Paște, potrivit datele Up Romania pentru anul 2018, publicate marti. Astfel, potrivit aceluiași top, peste 52% dintre acestea sunt IMM-uri.Un…

- Peste 14.000 de companii vor oferi anul acesta angajatilor tichete cadou de Paste, in timp ce 3.000 de firme si institutii publice le vor acorda si tichete de vacanta de 1 Mai, conform estimarilor realizate de o societate emitenta de carduri si tichete de beneficii pentru

- Peste 14.000 de companii vor oferi anul acesta angajatilor tichete cadou de Paste, in timp ce 3.000 de firme si institutii publice le vor acorda si tichete de vacanta de 1 Mai, conform estimarilor realizate de o societate emitenta de carduri si tichete de beneficii pentru salariati. "Vacanta prelungita…

- Angajatii Complexului Energetic Oltenia (CEO) vor beneficia, in premiera in acest an, de vouchere de vacanța, scrie gds.ro. Acestea vor fi distribuite, incepand cu 1 mai. Deocamdata, inca nu a fost pus la punct regulamentul pentru distribuirea voucherelor de vacanta la Complexul Energetic Oltenia.…