- Reprezentantii Ministerului Energiei si cei ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) au reluat negocierile cu compania chineza Huadian Engineering pentru realizarea, in parteneriat public-privat, a unui nou grup energetic de 600 MW la Rovinari, a anuntat, luni, secretarul de stat, Andrei Maioreanu…

- Un proiect mult trambițat, dar blocat in ultimii ani, este repus pe tapet in Gorj. Este vorba despre investiția chinezilor care vor sa construiasca un grup energetic nou la Rovinari. Oficialii companiei chineze vor ajunge, luni, la...

- O parte dintre minerii grevisti au decis sa reinceapa lucrul Mineri la iesire din mina Uricani. Foto: Arhiva/ radioresita.ro Minerii de la Complexul Energetic Oltenia vor primi un spor salarial de 1.000 de lei brut daca vor înceta imediat greva si îsi vor relua activitatea în…

- In urma cu o saptamana, minerii de la CEO au declansat o greva, fiind nemultumiti de conditiile de munca. Ei au obtinut ulterior unele majorari salariale, dar o parte dintre ei nu au renuntat la protest. In noaptea de miercuri spre joi, una din cele trei unitati functionale ale termocentralei…

- Romania importa joi dimineața 1.440 MW de electricitate, echivalentul a 16% din consum, aproape tot atat cat produceau termocentralele pe carbune din țara, arata datele Transelectrica, transportatorul național de energie. Astfel, la ora 11.24, consumul Romaniei era de 8.525 MW, dintre care producția…

- Doi salariati de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) au intrat in greva foamei in aceasta dimineata in fata sediului companiei din municipiul Targu Jiu. Este vorba de Manu Tomescu, lider de sindicat la termocentrala Rovinari si Nicolae Calota, lacatus mecanic la aceeasi unitate.

- Protestul declansat luni dimineata de catre sase angajati de la termocentrala Rovinari, cea mai mare din tara, a luat amploare. Luni seara, peste 30 de angajati de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) au aderat la actiunea de protest.

- Consilierii locali din Rovinari au aprobat acordarea unor ajutoare de urgenta celor doi electricieni de la Complexul Energetic Oltenia, care au suferit arsuri grave acum cateva luni la locul de munca. Emanoil Grivei si Gheorghe Fudulache vor be...