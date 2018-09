Stiri pe aceeasi tema

- 100 de localnici ai comunei Turburea vor ramane in perioada urmatoare fara un loc de munca. Asta dupa ce schela petroliera din localitate va fi inchisa. Activitatea stației de prelucrare a gazului, ce aparține companiei OMV Petrom va fi mutate in comuna Capreni și doar 12 persoane au fost selectate…

- Contractul colectiv de munca al angajatilor de la Complexul Energetic Hunedoara (CEH) a fost prelungit cu inca un an, in conditiile in care se pastreaza toate prevederile din documentul initial, a declarat, joi, pentru Agerpres, Darius Campean, presedintele Sindicatului "Muntele", reprezentativ pe…

- Peste 900 de mineri ar urma sa fie disponibilizati in acest an de la minele de carbune ce apartin de Complexul Energetic Hunedoara, conform programului de concedieri colective cumulat pe 2017 si 2018, sindicatele apreciind insa ca numarul acestora va fi mai mic daca minele Lonea si Lupeni vor fi…

- Un nou protest spontan in aceasta dimineata in curtea termocentralei Mintia Termocentrala Mintia, judetul Hunedoara. Foto: By L.Kenzel - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11107936. Un nou protest spontan a avut loc în aceasta dimineata în…

- Un nou protest spontan a avut loc, marti dimineata, in curtea Termocentralei Mintia, de la Complexul Energetic Hunedoara (CEH), in timp ce liderii sindicali ai energeticienilor de aici si cei ai minerilor din Valea Jiului au inceput negocieri cu administratia pe tema diferentelor salariale aparute…

- Doi mineri au fost prinsi in subteran, miercuri, la cota 40, dupa ce tavanul unei galerii din mina Lupeni din Romania s-a surpat. Mai multi salvatori intervin pentru scoaterea victimelor de sub pamant.

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in cadrul ședinței de astazi, bugetul de venituri și cheltuieli al Complexului Energetic Hunedoara. Documentul prevede disponibilizari, angajari, dar și un buget structurat pe pierderi. In bugetul de venituri și cheltuieli sunt prevazute cheltuieli cu plați compensatorii…

- Complexul Energetic Hunedoara se pregatește sa concedieze aproape 1000 de persoane. Paradoxal, in același timp, pentru acest an sunt prevazute angajari. 111 persoane ar urma sa fie incadrate pe posturi in cadrul Complexulul Energetic Hunedoara. Sindicatele au cerut inca de la inceputul anului angajarea…