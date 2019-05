Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, o delegație guvernamentala s-a aflat in Valea Jiului. Rectorul Universitații Petroșani, prof. Univ. dr. Ing. Radu Sorin Mihai a participat la o discuție cu membrii Guvernului, dar și cu conducerea Complexului Energetic Hunedoara. Instituția de invațamant superior din Valea Jiului…

- Producția globala de mașini a fost anul trecut de aproape 96 de milioane de unitați, în scadere cu 1%, în condițiile în care piața auto europeana a înregistrat de asemenea un declin la 21.3 milioane de unitați.

- Actionarii Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in productie, servicii si cercetare-dezvoltare in domeniul aeronauticii pentru aeronave civile si militare de pasageri sau cargo, urmeaza sa aleaga patru administratori provizorii in adunarea generala de marti, 30 aprilie, precum si durata…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) ofera salarii atractive, deși a incheiat anul 2018 cu o pierdere reala de peste 17,5 milioane de lei (3,78 milioane de euro), de peste 4 ori mai mare decat cea declarata public, potrivit prosport.ro. Cel puțin asta reiese din Raportul ce va fi prezentat, miercuri, in…

- Dupa Viitorul, și FCSB a publicat pe site-ul oficial situația financiara pentru anul fiscal 2018. Datele au fost aprobate de Consiliul de Administrație la data de 6 martie 2019. Cea mai importanta informație este ca, dupa ce in 2017 a avut un profit de 499.000 de euro, anul trecut echipa a ieșit in…

- Numai serviciile de paza a celor trei mine de carbune ramase in Valea Jiului sunt estimate la peste opt milioane de lei, potrivit anunturilor de achizitii publicate zilele trecute de Complexul Energetic Hunedoara.

- Datele subliniaza soliditatea pietei fortei de munca, aceasta urmand sa sprijine in continuare cresterea bazata pe consum a celei mai mari economii europene, transmite DPA, preluata de Agerpres. In perioada octombrie - decembrie existau pe plan national 1,46 milioane de locuri de munca neocupate - cel…

- Complexul Energetic Hunedoara este pe o panta ascendenta… in ceea ce privește datoriile. Balanța anului trecut, arata datorii de ordinul sutelor de milioane de lei. Aproape 825 milioane de lei are de recuperat statul roman de la Complexul Energetic Hunedoara. Mai exact, suma pe care societatea…