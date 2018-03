Complexul de vile ”verzi” din nordul Capitalei va costa 100 milioane euro

Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul imobiliar Alesonor demareaza un proiect de anvergura in zona de nord a orasului Bucuresti – prima suburbie verde din Romania, cu o deschidere de aproximativ 1 km la padurea Baneasa, o investitie estimata la aproximativ 100 de milioane de euro.

- Declarația unica pentru persoanele fizice va fi o comasare a șapte formulare fiscale folosite in prezent, conform Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Documentul a aparut vineri in Monitorul…

- Cu tot cu dotari, viitorul complex sportiv din Calea Lipovei va costa cam 4 milioane de euro și ar urma sa fie gata, daca totul merge cum trebuie, in 2019. La el vor avea acces gratuit timișorenii de toate varstele, dar și sportivii, anunța primarul Timișoarei.

- Ce taxe a platit OMV Petrom catre statul roman in 2017. OMV Petrom a facut publica valoarea taxelor platite statului roman anul trecut, redevența platita fiind mai mica decat celelalte tipuri de taxe pe care le-a platit compania. Suma este posibil sa creasca in acest an. Potrivit economica.net , OMV…

- Duminica aceasta de la ora 18:00, Paul Angelescu, corespondent special Stirile PRO TV, aduce in atentia telespectatorilor problema centurii Bucurestiului. Modernizarea ei este o promisiune facuta de politicieni ce dureaza de zeci de ani care, conform declaratiilor oficiale ar fi trebuit sa fie gata…

- Dezvoltatorul imobiliar HAGAG Development Europe, parte a HAGAG Group din Israel, va include in portofoliul de proprietati doua cladiri situate pe Calea Victoriei si un teren de peste 3 hectare in apropiere de padurea Pipera. Dezvoltatorul planuieste investitii a caror valoare va atinge 70 de milioane…

- Dezvoltatorul imobiliar israelian HAGAG Development Europe a cumparat in acest an doua proprietati situate pe una dintre arterele centrale ale Bucurestiului - Victoriei 109 (fostul sediu Petrom) si Victoriei 139, precum si a unui teren de peste 3 hectare situat in apropierea padurii Pipera, in urma…

- Dezvoltatorul imobiliar HAGAG Development Europe, parte a cunoscutului HAGAG Group din Israel, isi consolideaza pozitia pe piața dezvoltatorilor de top din Romania, imbogațindu-și portofoliul de proprietați cu doua cladiri situate pe Calea Victoriei și un teren de peste 3 hectare in apropiere de padurea…

- Ce diferențe de temperatura in doar 24 de ore. Daca ieri in București termometrele au aratat și 18 grade Celsius, astazi, sunt – 2 grade Celsius și a aparut fenomenul de ploaie inghețata. Sute de parinți și copii erau ieri dupa- amiaza in Orașelul Copiilor din sectorul 4 al Capitalei. Aleile erau pline…

- Documente senzaționale au aparut in mega-dosarul DNA in care fiul fostului președinte al Moldovei și ginerele lui Traian Basescu, Radu Pricop, au fost acuzați de șantaj! Iubitul Vicai a lui Pițurca a „negociat” milioane de euro invocand inclusiv numele președintelui Rusiei, Vladimir Putin. CANCAN.ro,…

- "Romania a ratat oportunitati si a ratat tinte pentru ca, din pacate, capacitatea sa administrativa la nivel central si local (...) a fost si a devenit din ce in ce mai slaba. Altfel, nu imi explic cum facem tot felul de strategii, dar niciuna nu e pusa in aplicare. Eu, astazi sau maine, dau in judecata…

- Primarul Gabriela Firea a gasit o soluție pentru a descongestiona traficul din Capitala: tramvaie suspendate. Edilul a declarat marți, 13 martie, ca municipalitatea a inceput pregatirile pentru o linie monorail. “Am inceput pregatirile tehnice pentru o linie de monorail, tramvai suspendat. Sunt 80 de…

- Spotify in Romania costa 4,99 euro pe luna, varianta premium. Cine plateste aceasta suma va primi in schimb cateva funcții bune, cum ar fi acces la muzica la cerere fara reclame, conținut la 320 kbps sau posibilitatea de a descarca melodii pentru ascultare offline.Pe de alta parte, poate…

- Amazon a creat un nou domeniu de activitate, iar acest model de business a ajuns deja in Romania la cifre de minim 50 de milioane de dolari pe an. Sellerii de succes din top 10 au realizat anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. In contextul cresterii accelerate a…

- Firea, la Congresul PSD: ”Fac apel la calm. Nu dam o impresie buna cand ne certam”. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat inainte de inceperea Congresului Partidului Social Democrat ca nu trebuie sa existe certuri intre membrii partidului și i-a rugat pe aceștia sa se calmeze. ”Le…

- "Sunt in continuare, sunt suparata pe ceea ce se intampla la nivelul ministerelor si cu totii am luat decizia sa schimbam acest mod de lucru care pur si simplu dauneaza bunului mers al reformelor in Romania. (De luni pana azi s-au schimbat - n.r.) cateva lucruri. Am avut cateva intalniri si vreau…

- Multe strazi din București au nume de personalitați masculine și foarte puține au nume de femei celebre. La fel se intampla și in cazul statuilor din Capitala. Datele au fost menționate la dezbaterea Centennial Talks, dedicata mișcarii feministe din Romania. In volumul “Orașul (non) sexist. Inventar…

- Luna trecuta, livrarile Ford au scazut cu 6,9%, la 194.132 vehicule, ale General Motors au inregistrat un declin de 6,9%, la 220.905 unitati, in timp ce Fiat Chrysler a raportat un recul de 1%, la 165.903 vehicule. Anul trecut, vanzarile auto in SUA au scazut la 17,2 milioane de unitati,…

- Edilul sectorului 6 al Capitalei a platit ilegal aproape un milion de euro pentru lucrari de amenajare a trotuarelor și a spațiilor verzi. Potrivit inspectorilor Curții de Conturi, banii trebuie recuperați, altfel primarul va trebui sa ii achite din...

- Fondul Suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, cu active de peste 1.000 de miliarde de dolari , a cumparat acțiuni la furnizorul de cablu, internet și energie Digi, dar și la uzina Compa Sibiu, potrivit raportarilor facute de acesta . Astfel, fondul norvegian a cumparat acțiuni Digi in valoare…

- Peste 27 de milioane de lei vor costa lucrarile de reabilitare ale Palatului Baroc, unul din cele mai valoroase edificii construite in stil baroc pe teritoriul Romaniei.Lucrarile se vor finaliza in 2020.

- Durata contractului este de 123 luni, din care 15 luni perioada de executie si 108 luni perioada de notificare a defectiunilor - garantie conform duratei ofertate.Contractul va fi semnat dupa terminarea perioadei de depunere a contestatiilor sau dupa solutionarea contestatiilor, daca va…

- Dezvoltatorul de cladiri de birouri Globalworth, controlat de omul grec de afaceri Ioannis Papalekas, anunta finalizarea achizitiei a doua terenuri in zona de nord a Bucurestiului si pregatirea pentru inceperea lucrarilor de constructie pentru doua noi cladiri de birouri.

- Dezvoltatorul imobiliar Globalworth Real Estate Investments Ltd. a cumparat doua terenuri in zona de nord a Bucurestiului, pentru aproximativ 16 milioane euro, unde va construi doua cladiri de birouri, urmand sa devina proprietarul celui mai mare business hub din zona. Ambele terenuri se…

- Dezvoltatorul de parcuri logistice P3 vrea sa plaseze sume mari de bani in spatii de depozitare romanesti, pe fondul exploziei consumului local, ce a stimulat extinderea puternica a comertului. La un an dupa ce a fost cumparat de fondul suveran al statului Singapore, investitorul si-a platit toate datoriile…

- Credit Value Investments (CVI), companie de investitii in obligatiuni private din Polonia, unul dintre cei mai mari investitori din regiunea Europei Centrale si de Est si una dintre cele mai mari institutii europene care investesc in obligatiuni corporative, a incheiat 2017, primul an de prezenta…

- „La momentul acesta avem un sistem frontal care a determinat precipitatii. Ele vor fi la inceput sub forma de ploaie, dar se vor transforma treptat in lapovita si chiar ninsoare. Este vizata si zona Bucurestiului, zona Capitalei, unde fulgii de zapada vor fi asociati cu intensificari ale vantului”,…

- Omul de incredere al fostului investitor de la ”Rapid” George Copos - si vorbim aici despre celebrul Dinu ”Vama” - a reusit sa-si indeplineasca visul! Personajul care a avut pe mana, o buna bucata de vreme, finantele Rapidului si-a vandut, in sfarsit, vila de lux pe care o detinea in cartierul ”Primaverii”…

- Citeste si: One United va investi peste 100 mil. euro in fosta Automatica de pe Calea Floreasca, iar Auchan va transforma vechea hala Ford intr-un centru comercial care va include si restaurante Unde se mai poate dezvolta Bucurestiul? Cel putin 16 foste platforme industriale asteapta proiecte imobiliare…

- AFI City, primul proiect rezidential pe care proprietarii mall-ului AFI il dezvolta in Romania, a primit autorizatia de constructie. Complexul va fi construit in nordul Capitalei si va avea 190 de apartamente, in prima faza.

- Gabriela Firea a subliniat ca printre prioritatile actualei administratii se numara sanatatea si punerea in siguranta a cladirilor cu risc seismic. "De la preluarea mandatului de primar general am luat masuri pentru dinamizarea procesului de consolidare a imobilelor cu risc seismic ridicat.…

- “Sunt un om ca toti oamenii si cred ca acest lucru m-a ghidat in toate. Imi plac relatiile interumane”, a spus Aurel Vainer dupa ce a primit titlul de Cetatean de Onoare al Bucurestiului oferit de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Ea a spus ca Aurel Vainer “este poate unul dintre cei mai…

- In primele zece luni din 2017, Romania a exportat produse medicale si farmaceutice in valoare de 640,4 milioane de euro. Valoarea este cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor Institutului National de Statistica.

- Tanarul care a semanat panica in zona zero a Capitalei a actionat nebuneste, informeaza Romania TV. Mai multe persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ce teribilistul si-a transformat pur si simplu masina intr-o arma. Citeste si Accident cu 2 raniti in Brasov. Doua autoturisme…

- Numarul total al autoturismelor inmatriculate in Romania a ajuns la 6 milioane de unitati. Mai exact, la 31 decembrie, erau inmatriculate cu acte in regula 5,99 de milioane de autoturisme dintre care numai 200.642 de unitati au o varsta mai mica de doi ani.

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam…

- Partia Cocoș, din Bistrița, aflata la cea mai mica altitudine din Romania, costa autoritațile 10.000 de euro lunar, suma platita din bani publici, informeaza publicația locala Bistrițeanul.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o dezvaluire din cotidianul Jurnalul Național pe tema unui proces care poate costa statul roman aproximativ 650 milioane de euro, asta daca demersul unui om de afaceri libian se va concretiza și va avea caștig de cauza la Curtea de Arbitraj…

- Fotocredit: Primus Auto Cel mai mare dealer Volvo din Romania - Primus Auto - a inaugurat zilele trecute noul sau showroom din nordul Bucureștiului. Reconstruit din temelii in urma unei investiții de peste un milion de EURO, showroom-ul Primus Auto redefinește standardele cunoscute in materie grație…

- Contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pietei imobiliare in anul 2018, cu toate ca situatia la nivel macro nu se mai bucura de aceleasi fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internationala,…

- O familie din nordul Bucureștiului aloca, in medie, aproximativ 3.000 de euro pentru o vacanța, cu 45% mai mult decat o familie din sudul Capitalei și de doua ori mai mult decat cheltuiala medie a unei familii la nivel național, potrivit unui studiu realizat de agenția de tursim TUI TravelCenter. Cea…

- Ingo Nissen, managing director in cadrul Sonae Sierra, compania care a dezvoltat si detine centrul comercial ParkLake din Bucuresti, spune ca este mandatat de board-ul companiei sa caute noi oportunitati de dezvoltare in Romania si ca nord-vestul Bucurestiului este o zona in care ar mai fi loc de…

- Sarbatoare mare pe 10 ianuarie. Ortodocșii il praznuiesc pe Sfantul Grigorie (Grigore), episcopul Nissei, aparator neintrecut al dreptei credințe. Acest Sfant parinte a fost frate cu Sfantul Vasile cel Mare și a stralucit prin cunoștința filozodiei și prin ravna pentru credința ortodoxa, astfel acesta…

- Regia Autonoma de Transport București (RATB) va crește numarul de vehicule alocate liniei de tramvai 47, asigurand o capacitate de transport sporita pe relația Ghencea – Piața Unirii, cu patru zile inainte de redeschiderea anului școlar. Astfel, incepand de joi, 11 ianuarie 2018, pe linia 47, timpul…

- BUCUREȘTI, 8 ian — Sputnik, Daniel Nistor. Într-un an agricol foarte bun, exporturile de cereale au scazut, iar deficitul comercial la produsele agroalimentare a crescut puternic. România a exportat, în primele noua luni din 2017, o cantitate de 7,87 milioane de…

- Guvernul ungar a adoptat, in ultimele zile ale anului trecut, o hotarare de guvern in urma careia mai multe ONG-uri maghiare din Romania vor beneficia de un sprijin financiar fara precedent: peste 100 milioane de euro. Grosul, de 26,78 miliarde de forinti (aproximativ 90 de milioane de euro) o va…

- Anul 2017 a fost extrem de agitat pentru sectorul forestier, pe fondul unor modificari legislative importante, dar si al unor scumpiri agresive a masei lemnoase, Romania devenind - in premiera istorica - importator net de busteni. Masa lemnoasa licitata de Romsilva a fost adjutecata la preturi cu…