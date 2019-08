Stiri pe aceeasi tema

- Cercetarile arheologice la care au participat reprezentanții Muzeului Național al Banatului s-au desfașurat intre 22 iulie și 24 august. Specialiști de la mai multe muzee din Romania și de la Universitatea din Vancouver au urmarit evoluția unui așezamant de tip „villa rustica”, proprietate a unui…

- Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane anunta publicul vizitator ca in data de 15 august 2019 urmatoarele puncte muzeale functioneaza dupa program normal, intre orele 10.00 – 18.00: – Muzeul de Arheologie Sarmizegetusa si situl arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa –…

- Ministerul Energiei, in calitate de titular al „Strategiei Energetice a Romaniei 2019 – 2030, cu perspectiva anului 2050”, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de strategie, finalizarea raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvata și organizarea dezbaterii publice…

- Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane organizeaza, in temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificarile și completarile ulterioare, la sediul sau din loc. Deva, B-dul 1 Decembrie, nr. 39, jud. Hunedoara, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual de conducere vacant de:…

- Printre exponatele importante din patrimoniul Muzeului Civilizatiei Dacice și Romane din Deva se regasesc și patru statuimenhir și un menhir simplu, toate descoperite in zona localitatii Baia de Criș din judetul Hunedoara. Ele sunt prezentate publicului in cadrul Lapidariului, colectie aflata in vecinatatea…

- Un liceu din județul Hunedoara are promovabilitate de 100% la examenul de bacalaureat. Este vorba de Seminarul Teologic Ortodox „Sfanta Ecaterina” de la Prislop, acolo unde toți cei 16 candidați care au susținut examenul de bacalaureat au fost declarați admiși. Cea mai mica medie de admitere…

- Rezultate BACALAUREAT 2019 Hunedoara. Primele rezultate la Bacalaureat 2019 vor fi afișate pe 8 iulie, pana la ora 12:00, iar in aceeași zi se pot depune contestații pot depune contestatii pana la ora...

- Muzeul Civilizației Dacice și Romane din municipiul Deva achiziționeaza servicii de elaborare a Studiului topografic, Studiului geotehnic, Documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor, potrivit Certificatului de urbanism, aferent obiectivului „Centru cibernetic cu parcare, spații…