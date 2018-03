Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul regizor roman Corneliu Porumboiu, fiul fostului mare arbitru Adrian Porumboiu, a fost selecționat la Berlinale, la secțiunea Forum, cu documentarul „Fotbal Infinit”. Pelicula prezinta povestea lui Laurențiu Ginghina, un prieten din copilarie al regizorului. Funcționar local in Vaslui, el…

- Caștigatoarea Ligii a 4-a din București va juca la barajul pentru Liga a 3-a cu invingatoarea din al patrulea eșalon din Giurgiu. Astfel, in Capitala bataia se da intre CSA Steaua, AS Tricolor și Academia Rapid. Una dintre aceste echipe ar putea intalni pe CSM Dunarea Giurgiu sau pe Argeșul Mihailești,…

- Valul de frig cuprinde toata tara, un cod portocaliu de ger intrand in vigoare in noaptea de duminica spre luni, de la ora 03:00 si va tine pana pe 1 martie. De asemenea, a fost emis un cod portocaliu de ninsori si viscol. Scolile vor fi inchise, luni si marti, in Bucuresti si alte judete care sunt…

- Trupa "The Humans" va reprezenta Romania la Eurovision 2018. Dintre cele 15 melodii care au ajuns in finala, piesa "Goodbye" a fost desemnata, prin votul telespectatorilor, drept castigatoarea selectiei nationale din tara vecina. Dupa cinci semifinale, spectacolul s-a dat la Sala Polivalenta din Bucuresti.…

- DINAMO - FCSB (STEAUA) LIVE in Liga I. ONLINE STREAM Digi Telekom Sport - VIDEO. Echipa de fotbal FCSB intalneste, duminica, de la ora 20,45, pe Arena Nationala din Capitala, formatia Dinamo. Meciul este LIVE VIDEO pe Digi Sport și Telekom și ONLINE STREAM pe aplicații.

- Politehnica Iași s-a retras din Superliga de rugby. Confruntata cu probleme financiare de cateva luni, ceea ce a determinat majoritatea jucatorilor sa plece, echipa moldoveana s-a retras oficial din competiție. La finalul turului SuperLigii CEC Bank 2017-2018, CS Politehnica Iasi se afla pe locul 7,…

- Alin Badea, de la CSA Steaua, a castigat Cupa Romaniei la sabie individual masculin, sambata, in Sala de scrima ''Ana Pascu'' (Floreasca) din Bucuresti, dupa ce l-a invins in finala pe Iulian Teodosiu (CS Dinamo), cu 15-10, potrivit site-ului Federatiei Romane de Scrima. Pe locul trei…

- Știința Explorari va disputa al patrulea joc consecutiv pe teren propriu, urmand sa intalneasca CSU UV Timișoara in etapa a 21-a a campionatului Diviziei A1. Partida se va disputa sambata, de la ora 18, și va fi arbitrata de Cornel Gorban și Ioan Birsan (Iași). Dorin Ștefan (București) va fi observator…

- CSU Poli Timișoara a pierdut joi seara al doilea meci consecutiv in Liga Naționala pe teren propriu! Invinși de CSM București, 26-29 etapa trecuta, banațenii au pierdut și in fața rivalilor de la Steaua, 20-27! Din poziția de lider, Timișoara a cazut astfel pe locul 4! Steliștii au condus ostilitațile…

- Bianca Pascu, de la CS Dinamo), a castigat Cupa Romaniei, editia 2018, la sabie individual feminin, joi, in Sala de scrima ''Ana Pascu'' (Floreasca) din Bucuresti, potrivit site-ului Federatiei Romane de...

- Sportiva Bianca Pascu (CS Dinamo) a castigat Cupa Romaniei, editia 2018, la sabie individual feminin, joi, in Sala de scrima ''Ana Pascu'' (Floreasca) din Bucuresti, potrivit site-ului Federatiei Romane de Scrima. In finala, Bianca Pascu a invins-o pe Sabina Martis (CSA…

- Echipa de volei Unirea Dej a pierdut cu scorul de 3-2 meciul de pe teren propriu disputat in compania formației CSM București, insa a obținut un punct. Intalnirea (care a contat pentru a XX-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin – a noua a returului) s-a disputat cu incepere de la ora 18 in Sala Sporturilor…

- Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici” va fi miercuri dupa-amiaza, incepand cu ora 18, gazda partidei de volei dintre campioana Romaniei, Volei Municipal Zalau si CSS 2 Centrul National de Excelenta Baia Mare. Echipa zalauana ocupa locul cinci dupa 19 etape, la doua puncte in spatele celor de la CSM Bucuresti,…

- Etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal masculin a programat la sfarsitul acestei saptamani doua partide extrem de importante in economia sezonului regulat, Poli Timisoara – CSM Bucuresti 26-29 si Dinamo – HCDS Constanta 29-29. CSM Bucuresti a reusit sa schimbe a doua etapa la rand liderul…

- Handbaliștii alb-violeți vor pierde probabil poziția de lider la finele etapei a 18-a. SCM Politehnica a fost invinsa pe teren propriu de puternica CSM București, scor 26-29 (11-16). Incurajați de galerie și de un public mai numeros ca de obicei handbaliștii alb-violeți s-au apropiat la doua goluri…

- Voleibalistii de la CSM Campia Turzii incheie seria partidelor de pe teren propriu din Divizia A2 (seria de vest), editia 2017-2018, cu o victorie obtinuta cu scorul de 3-1 (28-26, 22-25, 25-20, 25-13), in fata formatiei ACS Volei Club Zalau. Read More...

- Leo Grozavu a facut la debut multe modificari in primul 11 al lui ACS Poli, dar puține lucruri s-au schimbat cu adevarat in echipa timișoreana. Voluntariul a condus meritat dupa o repriza foarte slaba a gazdelor, dar, ca in alte partide, banațenii au inceput sa capete curaj in atac dupa ce au ajuns…

- Deși handbaliștii de la SCM Poli nu sunt platiți chiar la zi, formația pregatita de Pero Milosevic e liderul la zi al Ligii Zimbrilor. Pentru timișoreni urmeaza doua dueluri dificile pe teren propriu, primul e sambata cu CSM București, una dintre cele mai puternice grupari din campionat. Tehnicianul…

- Soferul care ar fi provocat accidentul care a avut loc sambata, pe Bulevardul Dacia din Bucuresti, a fost dus la audieri dupa ce a fost externat din spital. Acesta a declarat ca avea viteza mare si ca a consumat droguri inainte de a se urca la volan.

- Peste 150 de jandarmi vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor ce vor fi prezenti la meciul de fotbal dintre F.C. DINAMO Bucuresti - CS U Craiova, din cadrul Ligii I, care se va disputa duminica, 04 februarie a.c., pe stadionul 'Dinamo' din Capitala, incepand cu ora 20:45. …

- Masuri de ordine la meciul de fotbal Dinamo – CSU Craiova. 150 de jandarmi vor fi cu ochii pe suporteri. Cele doua galerii se urasc de moarte, astfel ca se așteapta un meci tensionat. Jocul este programat duminica, ora 20.45. Iata comunicatul Jandarmeriei: ”Peste 150 de jandarmi vor asigura…

- Un caz grav a avut loc ieri, intr un mall din Bucuresti, daca ar fi sa ne luam dupa postarea utilizatorului de pe Facebook Florin Armeanca.Acesta spunea:"Abuzurile politiei romane I au lasat copilul minor de circa 4 5 anisori in grija unor straini. Copilul de frica a urinat si striga "o bate pe mami"…

- Șerban Huidu reapare alaturi de Cronica Carcotașilor in FM-ul bucureștean. Anunțul a fost facut chiar la un post de radio. Dupa o pauza de 4 ani, Șerban Huidu revine cu emisiunea Cronica Carcotașilor in grila de programe a unui post de radio din Capitala, potrivit paginademedia.ro. Matinalul cu Huidu reluat…

- Regizorul roman Corneliu Porumboiu, fiul cunoscutului arbitru și om de afaceri Adrian Porumboiu, va participa și anul acesta la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, la secțiunea Forum, acolo unde cel mai recent documentar al sau, „Fotbal Infinit” a fost selecționat de organizatori. Este a…

- Chiar daca vremurile sale de glorie au apus, Adrian Cristea nu poate sa stea departe de viata de noapte a Capitalei, scrie spynews.ro. Recent, acesta a fost surprins de paparazzii in timp ce intra hotarat intr-o cafenea de fite din Bucuresti. Insotit de cativa amici, „Printul" a petrecut mai bine…

- Din aceasta seara, de la ora 20 si, pana miercuri seara ne asteapta noi valuri de ninsori, lapovita, polei, dar si viscol la munte. Este anunțul meteorologilor cu privire la evoluția vremii din urmatoarele ore.

- Zonele verzi din Bucuresti se transforma incet, incet in parcari ilegale. In parcul din zona Politehnicii, zilnic, zeci sau sute de masini sunt lasate pe alei sau direct pe iarba de șoferii grabiti sau neglijenti.

- Ivan Pesici semneaza azi cu Dinamo și va caștiga lunar 9.000 de euro. Liderul caștigurilor ramane Nemec, cu 11.000 de euro. Mijlocașul stanga Ivan Pesici, 25 de ani, era așteptat aseara la București și urmeaza ca azi sa semneze cu "cainii roșii". Fotbalistul lui Hajduk Split va juca la Dinamo șase luni…

- Clubul bucureștean de fotbal CS Cadet și-a schimbat numele in Academia Reghecampf, iar agentul de jucatori Anamaria Prodan va fi președintele onorific al acestei echipe. GSP.ro a vorbit cu Niculae Iliescu, managerul general al Academiei Reghecampf, care a dat mai multe detalii legate de acest proiect…

- Violonistul David Garrett, pianistul Richard Clayderman, Lara Fabian, legendara trupa Foreigner, Judas Priest sau Rag’n’Bone Man, autorul hitului „Human”, se numara printre artistii care vor putea fi vazuti in 2018 in Romania, potrivit Agerpres. Dintre evenimentele anului 2018 nu lipsesc spectacolele…

- Violonistul David Garrett, pianistul Richard Clayderman, Lara Fabian, legendara trupa Foreigner, Judas Priest sau Rag'n'Bone Man, autorul hitului "Human", se numara printre artistii care vor putea fi vazuti in 2018 in Romania. Astfel, anul 2018 va fi deschis de Ansamblul de Stat al Baletului pe Gheata…

- O familie din Spataru a ramas fara o bucata din gard iar un sofer din Bucuresti s-a ales cu o paguba importanta dupa ce a pierdut controlul direcției masinii in timp ce deplasa spre Capitala. Tanarul, in vasta de 24 de ani, se deplasa pe DN2E85, pe sensul de mers Bucuresti catre Buzau, cand pe […] Articolul…

- Dintre evenimentele anului 2018 nu lipsesc spectacolele oferite de celebrul Michael Flatley, care revine la Bucuresti cu show-ul "Dangerous Games", si nici festivalurile UNTOLD Festival, AWAKE Festival sau Summer Well.Anul 2018 va fi deschis de Ansamblul de Stat al Baletului pe Gheata din…

- Concertele anului 2018 in Romania. Ce artisti internationali vin la Cluj Violonistul David Garrett, pianistul Richard Clayderman, Lara Fabian, legendara trupa Foreigner, Judas Priest sau Rag'n'Bone Man, autorul hitului "Human", se numara printre artistii care vor putea fi vazuti in 2018. Dintre…

- Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania ramane in urma, iar cel putin la nivel continental toata atentia se indreapta catre Campionatul European masculin din Croatia (12-28 ianuarie). Romania nu participa nici la acest turneu final, ajungand deja la 22 de ani de absenta, dar va avea…

- O femeie suspectata ca a amenințat mai mulți oameni in autobuz, in Ploiești, a fost prinsa vineri, in București, intr-o stație de metrou. Este al treilea caz de amenințari din ultimele zile. Polițiștii din Capitala au confirmat ca au gasit intr-o stație de metrou o persoana cu probleme psihice. Au…

- In aceasta seara, in Sala Sporturilor din Constanta a avut loc meciul de handbal dintre echipele HCDS si CSM Bucuresti. Echipa constanteana a terminat la egalitate cu formatia din Capitala, scor final 23-23.

- Lazio va juca in 16-imile Europa League cu FCSB, insa e de amintit faptul ca in sezonul 2007-2008 italienii au eliminat-o pe Dinamo in turul trei preliminar al Ligii Campionilor (1-1 la Roma și 3-1 la București). Ilie Dumitrescu a analizat echipa de atunci a lui Dinamo comparativ cu cea a lui FCSB care…

- Grupa Under 11 de la Liceul cu Program Sportiv Suceava a participat zilele trecute la un puternic turneu in Capitala, dotat cu Sparta Winter Cup. Fotbalistii pregatiti de Andrei Itco n-au batut drumul degeaba pana la Bucuresti, izbutind sa urce pe treapta a treia a podiumului de premiere. Evolutia ...

- LIVE-VIDEO FCSB (Steaua) vs. LUGANO, Europa League. FCSB întâlnește, joi, de la ora 22,05, pe Arena Naționala din Capitala, echipa elvețiana FC Lugano, într-o partida contând pentru ultima etapa a Grupei G a Europa League.

- La școala generala "Tudor Arghezi" din Capitala a avut loc astazi un eveniment dedicat zilei de Moș Nicolae. Mai mulți foști și actuali sportivi i-au vizitat pe copii pentru a le imparți dulciuri. Pe langa deja tradiționalele ciocolate și cornuri, sportivii au fost nevoiți sa ofere și autografe copiilor.…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta a pierdut surprinzator, sambata, la Sala Sporturilor, partida disputata in compania Colegiului National „Aurel Vlaicu” Bucuresti, scor 69-74 (45-25), dupa ce a condus trei sferturi din meci, in runda a Vll-a a Ligii l, Grupa a IV-a. Formatia antrenata…

- Primele doua clasate in grupa a patra a Ligii 1 de baschet masculin, BC Athletic Constanta si Colegiul National "Aurel Vlaiculdquo; Bucuresti, s au intalnit sambata, la Constanta, in derby ul etapei a saptea a campionatului. BC Athletic se impusese in toate cele sase meciuri sustinute anterior, in vreme…

- Timișoara Saracens a reușit sa lege victoriile in Cupa Romaniei. Dupa reușita cu Steaua de pe teren propriu elevii lui Sosene Anesi s-au impus, mai greu, in fața lui Dinamo, in deplasare la București, scor 24-17 (14-10). Gazdele au condus in trei randuri pe tabela, dar de fiecare data elevii lui Sosene…

- Liga Naționala de handbal, etapa a 13-a. Derby-ul Dobrogea Sud Constanța – Steaua se joaca luni. Program și rezultate. Sambata, ora 17.00 Poli Iași – CSM Fagaraș Duminica 11.00 CSM București – Dunarea Calarași 16.30 Dinamo – HC Odorhei 18.00 CSU Suceava – HC Vaslui 18.30 CSM Focșani – Potaissa Turda…