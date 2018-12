Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a organizat, joi, noua tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori pentru anul 2018, asa cum a cerut Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Inainte de tragerea la sorți, realizata efectiv de decanii de varsta al secțiilor Penala și Civila ale ICCJ, presedintele instantei, The post Completurile de 5 judecatori ale Curții Supreme, trase la sorți. Cristina Tarcea acuza un “asalt” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .