Completuri de 5 la Inalta Curte. Joi, noi trageri la sorti

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) va organiza marti, 11 decembrie, noua tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori, asa cum a cerut Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

- Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare, vineri, in procesul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta modul de tragere la sorti a completurilor de cinci judecatori de la Instanta suprema. Initial, Liviu Dragnea a dat in judecata Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu decizia…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie organizeaza, vineri, in sedinta publica, tragerile la sorti pentru desemnarea membrilor completurilor de cinci judecatori pentru anul 2018, dupa decizia Curtii Constitutionale. Citește și: Ion Cristoiu: Klaus Iohannis se teme de moarte! Are o criza hormonala…

- La o zi de cand Curtea Constitutionala admitea sesizarea premierului pe acest subiect, Inalta Curte a transmis ca vineri dimineata urmeaza sa aiba loc, la sediul instantei supreme, o procedura ce vizeaza desemnarea completurilor de cinci judecatori pentru anul in curs. “Tragerile la sorti pentru desemnarea…

- Curtea Constitutionala a admis sesizarea venita din directia Guvernului, constatand ca exista un conflict de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte, in privinta completurilor de cinci magistrati de la Inalta Curte. Decizia vine pe fondul dezbaterii, in cursul sedintei de miercuri, a…

- De aproximativ o ora la Curtea Constitutionala a inceput sedinta in care se discuta sesizarea depusa la inceputul lunii trecute de catre sefa Executivului. Este vorba mai exact despre o “cerere de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre Parlamentul Romaniei, pe de o parte,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, explica sesizarea Guvernului la CCR, cu privire la un posibil conflict de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe tema formarii completurilor de 5 judecatori."Sesizarea este foarte cuprinzatoare si, dupa parerea…