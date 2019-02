Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, a sarit in apararea țarii, dupa ce un eurodeputat a declarat ca in Romania corupția cu fonduri europene e mai mare decat in alte state. Kovesi a declarat in timpul audierilor pentru funcția de procuror șef european, ca daca e corupție pe fonduri europene mai mare in statele din estul Europei decat in altele, asta nu inseamna ca in cele in care cifrele sunt mai mici nu exista, ci ca poate faptele nu au fost inca descoperite.