- Primarul comunei Șpring, din judetul Alba, Daniel Rusu, a anunțat ca va incepe lucrarile la rețeaua de apa din satul cu cel mai mare procent la referendumul pentru redefinirea familiei. Primarul ales in comuna Șpring pe listele ALDE la alegerile locale din 2016, a anunțat, duminica, pe pagina sa de…

- Votul Diasporei la referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție este foarte important pentru ca 3,5 milioane de romani lucreaza in strainatate. Prezenta la vot este destul de modesta.

- Interpretul de muzica populara Ionuț Fulea a declarat ca va vota ”Da” la referendumul pentru redefinirea familiei, fiind de parere ca aceasta consultare a cetațenilor va intari societatea romaneasca și va stabili o direcție normala și sanatoasa. Intrebat de ziarulunirea.ro daca va merge la referendumul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, precizeaza ca va spune "DA" la referendumul din 6 - 7 septembrie, adaugand ca familia reprezinta "legatura cu trecutul si puntea catre viitor", informeaza...

- Referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie se va desfasura in zilele de 6 si 7 octombrie 2018. Intrebarea adresata alegatorilor va fi „Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?”,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Referendumul pentru schimbarea numelui județului Olt in Olt-Romanați se va desfașura la fel ca și referendumul privind redefinirea familiei, respectiv in zilele de 6 și 7 octombrie 2018, potrivit deciziei de miercuri a Consiliului Județean Olt.Marius Oprescu, președinte al Consiliului Județean…

- Referendumul privind redefinirea familiei in Constitutie va avea loc in 7 octombrie, a anuntat, sambata seara, la Neptun, liderul PSD, Liviu Dragnea. „In primul rand, am dat un vot in Comitetul Executiv de sustinere a acestui obiectiv si am stabilit care sa fie data la care sa aiba loc referendum si…