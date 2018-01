Stiri pe aceeasi tema

- Revelionul prezentant de Dan Negru a ajuns si in presa internationala. Nea Marin care a fost deghizat in Donald Trump a atras simpatia presei straine. "Donald Trump si dansurile irlandeze intr-un clip savuros la o televiziune din Romania", au titrat cei de la The Irish Post.

- In noaptea de Revelion, televiziunile s-au intrecut, ca in fiecare an, intr-un adevarat maraton al spectacolelor de divertisment. Caștigator detașat, cu aproape 2,3 milioane de telespectatori la nivel național, show-ul prezentat de Dan Negru de pe Antena 1, „Revelionul Starurilor - 2018”, a reușit sa-și…

- De mai mulți ani, finele de an ma prinde in strainatate. Unul dintre scopurile acestei aventuri ține de preferința mea pentru calatoriile de tip cunoaștere la fața locului. Sub acest semn, de vreo cincisprezece ani incoace, am petrecut Revelionul peste hotare, in strada.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit in ultima zi a anului despre ce ii așteapta pe romani in anul 2018. Ministrul Muncii a spus ca pensiile vor crește și in 2018, la fel ca și salariile. Excepție vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunțe la una din pensii. Surprize…

- Antena 1 a organizat din nou Revelionu Starurilor. Televiziunea a ramas fidela revelioanelor cu Dan Negru, care in fiecare an a reușit sa aduca pe primul loc postul tv in preferințele romanilor. S-a mizat in continuare pe un spectacol-producție proprie. Antena 1 a mers in continuare pe același tip…

- Milioane de telespectatori au ales, in noaptea dintre ani, sa urmareasca Romania TV. De la ora 18.00 si pana dupa miezul noptii, Romania TV s-a aflat in top. Telespectatorii au urmarit melodiile celor mai indragiti cantareti, dar si duete inedite cu politicieni, ministri, jurnalisti, analisti,…

- La nivelul publicului din intreaga tara, Antena 1 a obtinut o audienta de aproape opt ori mai mare fata de Pro TV, principalul competitor. Televiziunea a condus topul audientelor la nivel national cu o medie de 12,8 puncte de rating si 27 cota de piata si a fost urmata in clasament de Romania TV, cu…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, de aceea, fanii ei, in numar foarte mare, o apreciaza si ii transmis multe cuvinte de lauda pe retelele de socializare. Iar sotia lui Maruta le si raspunde. Cantareata le-a pregatit fanilor o surpriza, odata cu trecerea in anul 2018. Vedeta…

- O aparitie complet surprinzatoare a aparut pe scena Revelionului Starurilor, cu Dan Negru, la Antena 1. Invitatii nu au reusit sa afle cine e vedeta care a jucat rolul teribilului Night King, din serialul Game of...

- Recunoașteți vedeta deghizata in Micul Ponei? Ei bine, starurile care au luat parte la cel mai spectaculos spectacol de divertisment din noaptea dintre ani, prezentat de Dan Negru, la Antena 1, au ghicit-o.

- Recunoașteți vedeta deghizata in Donald Trump? Ei bine, starurile care au luat parte la cel mai spectaculos spectacol de divertisment din noaptea dintre ani, show prezentat de Dan Negru, la Antena 1, au recunoscut-o imediat.

- Dan Negru a caștigat din nou razboiul audiențelor in noaptea de Revelion, cu al 18-lea program de acest fel pe care il prezinta. Revelionul starurilor, cu Dan Negru, nu a lasat nicio șansa celelalte posturi TV in noaptea dintre ani, noteaza paginademedia.ro.Diferența dintre Revelionul starurilor…

- Celebrul designer Catalin Botezatu a marturisit ca nu este niciodata vesel de sarbatori, ba dimpotriva, aceasta perioada ii provoaca tristețe. Catalin Botezatu, care a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați manechini de la noi , a acordat un interviu de suflet pentru postul de televiziune Antena…

- Dan Negru va prezenta anul acesta cel de-al 18-lea Revelion, un record in televiziune. Despre show-urile special realizate pentru noaptea dintre ani a vorbit el la un post de televiziune. Dan Negru, care in urma cu ceva timp a fost operat de urgența , este unul dintre cei mai longevivi prezentatori…

- De șaptesprezece ani, Dan Negru surprinde telespectatorii cu un program excepțional in seara dintre ani, iar aparițiile fidele in cadrul celei mai spectaculoase petreceri de revelion, organizate de Antena 1, nu sunt trecute cu vederea de public. Și anul acesta, vedeta va serba cea de-a optsprezecea…

- Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat pentru al 18-lea an consecutiv de Dan Negru, va aduce duminica, 31 decembrie, de la ora 22.15, in fața telespectatorilor, maști de basm, eroi de cinema și romani celebri, la Revelionul Starurilor 2018!

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca nicio prevedere din legile justiției nu afecteaza independența justiției și nici nu afecteaza activitatea magistraților, dand ca asigurari ca modificarile reprezinta un pas contra abuzurilor. „Eu sper ca aceste…

- Dan Negru, anunț important la sfarșit de an. Realizatorul tv a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a impartașit fanilor ca zilele acestea este invitat in cadrul unei emisiuni de la un post concurent. Dan Negru va prezenta anul acesta cel de-al 18-lea Revelion la Antena 1. Este unul…

- Fuego, invitat la “Guess My Age – Ghicește varsta”, alaturi de Mirela Vaida și nea Marin Barbu. Cei trei sunt invitații lui Dan Negru, sambata, 23 decembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o ediție de sarbatoare. Cele trei vedete vor trebui sa ghiceasca cu exactitate varsta a șapte personaje, necunoscuți…

- Autoritațile din Romania au cerut Facebook informații despre 74 de conturi, arata datele unui raport al Facebook, citat de Antena3.Citeste si: Turcescu iese la rampa cu acuzatii DURE: 'Trocul PSD-UDMR va fi definitivat azi...' . Potrivit informațiilor, au existat 50 de solicitari din…

- "Domnule premier, domnule președinte de țara, domnilor care conduceți Romania, este un mega subiect! Nu de presa, este un mega subiect de viața", a zis Dana Grecu. Jurnalista s-a referit la problema drogurilor și dependența tinerilor. Astfel, Dana Grecu spera ca oamenii care ne conduc sa se aplece…

- Cota zilei din fotbal 1 decembrie 2017. Avancronica pentru meciul FC Eindhoven – FC Oss. Competiție – Eerste Divisie, etapa 16. Forma FC Eindhoven (ultimele 5 partide ) – I V V I V Forma FC Oss (ultimele 5 partide) – E I E I I Pontul zilei vine azi, ca in fiecare vineri, din eșalonul secund al fotbalului…

- PSD anunța ca merge ”pana la capat” cu legile justiției: ”Puteți sa va dați de pamant, sa mutați Carpații in locul Deltei, nu negociem cu nimeni!”, a transmis secretarul general adjunct al partidului, Codrin Ștefanescu, la Antena 3. El a spus ca nu exista loc de negocieri cu cei care ”au distrus țara”.”In…

- Acesta s-a aratat revoltat dupa ce Legea de modificare a Statutului procurorilor si judecatorilor a primit raport favorabil, considerand ca cei din comisie și-au batut joc de acest proiect. "Ce mai conteaza, in Romania nu mai conteaza nimic, absolut nimic. Ce conteaza pentru mine azi e ca…

- Dan Negru este unul dintre cei mai apreciați prezentatori din Romania. Profesionalismul și pasiunea cu care s-a prezentat de fiecare data in fața telespectatorilor au facut ca el sa fie iubit.

- ”Eu sper din tot sufletul ca odata cu acest comunicat dat de Parlamentul Romaniei, cea mai importanta instituție a țarii noastre, aceasta criza, in opinia mea, artificiala total, intre Romania și SUA, categoric vorbind, cumplit acest moment. Așa ceva nu a mai existat cred ca de la Mineriada. Lucrurile…

- Antena 1 a anuntat oficial ca Dan Negru va prezenta o noua emisiune de divertisment in prime time. Show-ul va avea o prima editie speciala la sfarsitul acestei luni, urmand a fi reluat din ianuarie.

- Ce va fi la TV de Revelion in Romania O mare parte dintre romani stau acasa de Revelion si aleg sa petreaca noaptea dintre ani uitandu-se la televizor. Nu e de mirare ca lupta televiziunilor pentru audiente este acerba in acest sens. Desi ne aflam abia in noiembrie, multe din programele de Revelion…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Herculane, unde urmeaza sa aiba loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca nu crede ca Mecanismul de Cooperare si Verificare se va ridica vreodata. „În permanenta sunt îngrijorari, mereu e ceva la noi, nu cred ca…

- Florin Iordache a vorbit în emisiunea „100 de minute”, de la Antena 3, despre raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare și verificare în domeniul justiției și luptei împotriva corupției (MCV). România a facut progrese în privinta…

- Numele tinerei este Mirabela Cristian. Tanara venise in Romania din Danemarca de doua saptamani. Ea plecase spre un concert in București. Avea la ea haine pentru copiii sarmani. Cu toate acestea a fost gasita moarta și goala pe un camp. Hainele au fost descoperite la 800 de metri. Autopsia…

- Emoții mari pentru jurații Chefi la cuțite. In aceasta seara, de la ora 20:00 pe Antena 1, telespectatorii vor fi martorii unui spectacol culinar contra cronometru, in care pana și chefii vor fi fața in fața cu tensiunea intensa a competiției. Culorile și componența echipelor au fost stabilite saptamana…

- Liviu Dragnea a declarat, în exclusivitate la Punctul de întâlnire, de la Antena 3, ca nu a dorit înlocuirea din functie a premierului Mihai Tudose, în ciuda tensiunilor aparute între ei, înaintea CEx-ului PSD de acum doua saptamâni. Președintele…

- Satenii dintr-o comuna timiseana plecati in Spania au inceput sa se intoarca acasa. Au venit cu banii stransi si cu planuri marete. Si-au amenajat casele lasate si s-au apucat de treaba. Primarul din Giera, Victor Hotean, considera ca acesti oameni si-au schimbat si mentalitatea in ceea ce priveste…

- Ioan Rus i-a luat apararea șefei DNA, una dintre cele mai contestate persoane din Romania. De asemenea, Cozmin Gușa a declarat ca toate aceste critici au facut-o mai puternica pe Laura Codruța Kovesi."Toata aceasta strategie a unor vinovati, ca eu nu am vazut vreun nevinovat care sa urle foarte…

- Cota zilei la pariuri 20 octombrie 2017. Avancronica pentru meciul Go Ahead Eagles – Jong Ajax. Competiție – Eerste Divisie / Etapa 10. Forma Go Ahead Eagles (ultimele 5 partide ) – V E V V E Forma Jong Ajax (ultimele 5 partide) – V E V V V Sursa foto: hartvannederland.nl Cota zilei din fotbal vine…

- Angajatorii vor fi plati o ”taxa de solidaritate”, care va fi ”de 2%”, a anuntat, miercuri seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, care a precizat ca taxa ar urma sa fie introdusa de anul viitor. De asemenea, eliminarea impozitului pentru veniturile sub 2.000 de lei brut va…

- Va prezentam cateva replici din studioul Antena 3: Oana Zamfir: Voiam sa aflu de la dumneavoastra daca sunteți un disc care repeta niște mesaje pe care le vad rostogolite intr-o parte a politiciii, la PNL, USR, intr-o parte a mașinariei de pe Internet sau daca puteți avea avea un dialog cu…

- Surpriza de proporții pentru fanii celebrului film Star Wars. Incepand de duminica 22 octombrie, de la ora 23.00, Antena 1 va difuza, in premiera naționala, seria completa ce cuprinde toate cele șapte episoade lansate pana in prezent ale faimoasei francize epice stiintifico-fantastica creata de George…

- UEFA a dezvaluit alcatuirea diviziilor din prima ediție a Ligii Națiunilor, competiție care va debuta in septembrie 2018. Avem șansa dubla pentru calificarea la Euro, dar o grupa extrem de ușoara e imposibil de gasit. Romania va fi in Divizia C la prima ediție a Ligii Națiunilor, noua competiție pe…

- Simbata, 7 octombrie 2017, Marius Pieleanu a prezentat la Antena 3 rezultatele unui sondaj avind printre intrebari și pe aceasta: Ce parere aveți despre Guvern: 57% aveau o parere proasta; 10% n-aveau nici o parere; 31% aveau o parere buna. De 27 de ani, de cind imi dau cu parerea despre politichia…