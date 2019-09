Competentele de comunicare: de ce iti sunt necesare la job si cum le poti dezvolta. Plus 5 carti utile de comunicare

Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirea pentru clasa a I-a nu inseamna doar procurarea unui ghiozdan, dar și pregatirea morala și psihologica a copiilor. Invațatoarea anului 2018, Tatiana Placinta ne-a oferit mai multe sfaturi utile și prietenoase despre cum sa ne pregatim odraslele de școala.

- Nix, NATHAN HILL, un roman despre iubire, tradare, politica și cultura pop Caștigator al Premiului Art Seidenbaum pentru debut, 2016 O critica acida a pretențiilor mileniale, a dependenței de...

- Empatia este o caracteristica extrem de prețioasa a rasei umane, care din pacate se activeaza mai des in cazuri extreme și mai puțin in viața cotidiana. Empatia un element cheie al Inteligenței Emoționale, este legatura dintre sine și alții, este modul in care ințelegem noi ca indivizi ceea ce traiesc…

- “Acolo unde canta racii” Acolo unde canta racii, incendiarul roman de debut semnat de Delia Owens este cel mai bine vanduta carte in 2019, conform NPD BookScan. Volumul publicat de Editura Pandora M...

- In timpul sezonului cald, copiii sunt tentați sa se joace cat mai mult in aer liber, iar pentru a le oferi aceasta posibilitate și in confortul propriului camin cea mai potrivita varianta este amenajarea unui loc de joaca in gradina. Astfel, pentru a implini așteptarile celor mici, HORNBACH, unul dintre…

- In baza responsabilitații sale fața de comunitate, Consiliul Județean Timiș sprijina implementarea masurilor și parteneriatelor care conduc la imbunatațirea calitații vieții cetațenilor pe care ii reprezinta. In acest context, instituția a accesat o finanțare europeana de peste 1.3 milioane de euro,…

- Doar 44,3% dintre romanii cu varsta peste 18 ani au citit o carte in ultimele 12 luni, potrivit studiului Barometrul Cultural Romanesc realizat in aceasta primavara de INSCOP. Vacantele de vara, dar si zilele lungi aduc cu ele mai mult timp pentru...

- Compania naționala Unifarm dezvolta, din acest an, un departament special care vine in contact cu fiecare dintre managerii de spitale din fiecare zona a țarii, dar și cu asociațiile de pacienți, cu care a fost deschisa o linie directa de comunicare. Este anunțul facut de Adrian Ionel, director Unifarm,…