- Sonda lunara Chang’e-4 – numita astfel dupa zeita Lunii in mitologia chinezeasca – a fost lansata in decembrie, de la baza spatiala Xichang, din sud-vestul Chinei. Chang’e-4 a ajuns joi pe partea nevazuta a Lunii si a trimis deja o prima imagine satelitului…

- Nu mai putin de 3.916 scoli primare au fost adaptate pentru a-i invata pe elevi tehnicile de baza ale fotbalului, de cand presedintele Chinei, Xi Jinping, a introdus in 2015 un plan pentru ca fotbalul sa fie convertit in sport national, conform datelor Ministerului Educatiei, citate marti de Agentia…

- Agentia spatiala chineza a intrat pe ultima suta de metri inainte de lansarea, prevazuta vineri, 7 decembrie, a misiunii robotice Chang'e 4 de aselenizare pe fata nevazuta a Lunii, prima misiune de aselenizare in emisfera selenara pe care nu o putem vedea niciodata de pe Pamant, conform unui…

- He Jiankui, profesor la Universitatea din Shenzhen, in sudul Chinei, a anuntat intr-un videoclip difuzat pe YouTubenasterea "in urma cu cateva saptamani" a doua gemene al caror ADN a fost modificat pentru a deveni rezistente in fata virusului SIDA. Dupa ce unii experti au cerut verificarea firmatiilor…

- Circa 10.000 de persoane din provincia Sichuan din sud-vestul Chinei au fost evacuate in urma unei alunecari de teren care a cauzat blocarea raului Jinsha si a determinat cresterea nivelului apei cu peste 33 de metri, relateaza marti Xinhua. Biroul de informare al prefecturii autonome tibetane Garze…

- Accidend grav pe o autostrada din nord-vestul Chinei, in care au fost implicate 31 de autovehicule. Cel putin 14 oameni au murit si 27 au fost raniti sambata seara, pe un drum expres din provincia Gansu, potrivit agentiei de stiri Xinhua. Șoferul unui camion greu a pierdut controlul volanului si a…

- Felix Dianu, barbatul din Targu Carbunesti acuzat ca si-a ucis cel mai bun prieten pentru a ramane cu sotia acestuia, a fost condamnat astazi la o pedeapsa de 19 ani de inchisoare cu executare de catre Tribunalul Gorj. Cazul a fost supranumit „Elodia 2“, pentru ca victima nu a fost gasita pana acum.