Compensarea cu ore libere nu s-ar fi facut in mod legal: Mai multi angajati ai ISU Dobrogea“ cheama la judecata Departamentul pentru Situatii de Urgenta

- F.T. La sfarsitul saptamanii trecute, sapte ambulanțe SMURD tip B 4×4, achiziționate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – “Imbunatatirea capacitatii de interventie la urgentele medicale” au intrat in dotarea parcului auto al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) “Serban Cantacuzino”…

- Aproximativ 360 de membri ai Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din M.A.I. Biroul Teritorial al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au chemat la judecata Ministerul Administratiei si Internelor, Inspectoratul General al Politiei Romane si Inspectoratul de Politie…

- In anul 1952, a luat fiinta Grupul Regional Paza Contra Incendiilor "Dobrogealdquo;, care, in 1995, a fost redenumit in Brigada de Pompieri "Dobrogea". Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a fost infiintat la data de 15 decembrie 2004, conform HGR nr. 1492 2004,…

- Azi se implinesc noua ani de la moartea scafandrilor Dumitru Cristian Zarafu si Catalin Valeriu Ispas, cel din urma angajat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; Cei doi au pierit in seara zilei de 9 septembrie 2010, in interiorului cargoului turcesc "Medyldquo;, scufundat la…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT Constanta au dispus trimiterea in judecata a aproximativ 20 de persoane acuzate de initiere, constituire de grup infractional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. Printre cei deferiti…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Arad, pe DN7 Lipova Savarsin, in localitatea Batuta, traficul este blocat din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme. In urma evenimentului 2 persoane au fost ranite usor iar o alta a fost…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al Judetului Constanta a fost actionat in instanta in trei dosare diferite ce au ca obiect litigii privind functionarii publici. Toate cele trei dosare au fost inregistrate pe rolul Tribunalului Constanta la data de 9 iulie 2019. In total sunt…

- [caption id="attachment_46309" align="alignleft" width="364"] Foto: Ziarul de garda[/caption] Duminica, 7 iulie, ora 17.48, trenul de pasageri de pe ruta Ungheni - Balți a luat foc, in apropiere de satul Scumpia, Falești, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) al MAI. Conform…