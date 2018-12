Compatibilităţi zodii 2019. Cum se vor înţelege Capricornii cu celelalte zodii în noul an Compatibilitati zodii 2019 Capricorn. Nativii acestei zodii de Pamant sunt capricorn sunt nascuți la final sau la inceput de an, iar sezonul lor este presarat de sarbatorile frumoase ale iernii. Compatibilitati zodii 2019 Capricorn. Sunt ființe minunte care iși pun amprenta oriunde merg și orice intreprind. Toți cei care ii cunosc raman fermecați de puterea de munca, fidelitatea, daruirea și puterea de sacrificiu. Compatibilitati zodii 2019 Capricorn. Nu toți nativii vor ajunge sa se bucure alaturi de Capricorn de darurile pe care le au de oferit, așadar, iata cu ce alte zodii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU. Este perioada in care oamenii au sanse de a se cunoaste pe sine: „Toate problemele care apar vin pentru ca nu se fac conexiunile. Fiecare dupa inspirație ar putea sa afle care este rostul lor. Pana sa ți se intample niște lucruri, ai foarte multe semne inainte și ai…

- Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea- Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta. Arhanghelii servesc conform vointei divine…

- Cu totii avem probleme in viata, provocari, indoieli, intrebari dar orice problema vine cu o solutie. Arhanghelul Mihail este ne este ajutor, prieten, partener in vremuri grele si protector. Ori de cate ori te simti singur sau in nevoie de ajutor, cheama-L si vei fi ajutat. Ii multumim cu iubire…

- Horoscop 8 noiembrie 2018 Berbec Berbecii se vor intoarce in timp, astazi, datorita unei vechi pasiuni arzatoare. O dragoste din adolescenta, poate chiar prima dragoste, se va intoarce in viata voastra, iar asta va va trezi sentimente pe care le-ati suprimat de foarte multa vreme. Nu va cenzurati…

- BERBEC Berbecul are de muncit si o va face. S-ar putea sa nu fie singur, dar este foarte inclinat spre independenta si ar putea foarte bine sa functioneze de unul singur. Spiritul sau antreprenorial si motivatia nelimitata de a-si crea propriul drum in viata pot fi surse de inspiratie…

- Iata descoperiri de ultima ora facute de catre astrologi: urmeaza un val de energii pozitive pentru 6 zodii! Vor scapa de ghinion in aceasta iarna. Citeste si Zodiac chinezesc noiembrie 2018: o mostenire neasteptata sau un premiu consistent Fecioara Nativii acestei zodii nu s-au…

- FECIOARA Prima zodie care a fost destul de zbuciumata anul acesta este zodia Fecioara. Fie a avut probleme financiare sau sentimentale in lunile care au trecut, norocul parca incepe sa le bata la ușa. Nativii zodiei se trezesc deodata ca sunt mult mia bine vazuți de catre ceilalți. La…