Facand referire la sistemul pensiilor speciale, Traian Basescu a adus in discutie o situatie care neasteptata pentru foarte multi romani. Si anume a facut o comparatie a sumei cu care a iesit la pensie – dupa ce de-a lungul carierei a ocupat functii inalte in structura statului, pe langa cea de comandant de nava – […] Comparatie. Basescu a vorbit despre pensia sa si despre cea a fostului tortionar Ficior is a post from: Ziarul National