- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a comparat mumia lui Vladimir Lenin, expusa în Piata Rosie din Moscova, cu moastele sfintilor crestini, în filmul documentar Vaalam, din care au fost difuzate câteva fragmente pe pagina web a Radioteleviziunii Ruse, informeaza duminica EFE,…

- Ambasadorul Romaniei a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care s-a pronuntat impotriva oricarui dialog privind autonomia, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto. Recentele declaratii facute…

- Patriarhul Moscovei si al intregii Rusii, Kiril, a vorbit din nou despre momentul in care va veni Sfarsitul Lumii, despre care scrie in Biblia, intr-un interviu acordat jurnalistului Dmitri Kiselev, la postul national de televiziune. Kiril a folosit prilejul de a-i face lui Vladimir Putin campanie…

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- Invocând o condamnare judiciara pe care Navalnîi o considera motivata politic, Comisia electorala a votat lunea trecuta în unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru…

- Un necunoscut a deschis focul sâmbata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova. Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum în cautarea lui. Incidentul a avut loc în jurul orei…

- Documentul a fost adoptat de Duma de Stat pe 21 decembrie si de Consiliul Federatiei pe 26 decembrie. Legea de ratificare a acordului de cooperare militara intre Rusia si Siria a fost promulgata vineri de presedintele Vladimir Putin, informeaza site-ul agentiei Tass. Acordul permite intrarea…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a ordonat masuri speciale de securitate dupa atentatul produs in Sankt-Petersburg, cerand intensificarea operatiunilor antiteroriste si eliminarea islamistilor daca reprezinta pericole iminente. - continua -

- Dupa anunțul victoriei facut de președintele Vladimir Putin in Siria și ordinul de retragere a trupelor (a treia retragere anunțata pana in prezent) au aparut și primele statistici privind campania „victorioasa” a Rusiei in Siria.

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, va efectua o vizita de doua zile la Moscova, la invitația lui Vladimir Putin. Dodon va participa la o intalnire neformala a liderilor statelor CSI."Sunt planificate mai multe intrevederi de lucru, inclusiv cu Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei si al Intregii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la un meci de hochei pe gheata, alaturi de vedete ale acestui sport, in noaptea de vineri spre sambata, in Piata Rosie din Moscova, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon, duminica, cu omologul sau american Donald Trump, si i-a multumit acestuia deoarece informatii transmise de CIA au permis dejucarea unui atac terorist pe teritoriul Rusiei.

- Agentiile americane de informatii au avertizat Rusia in legatura cu un complot terorist major planuit in Sankt Petersburg, permitand Moscovei sa contracareze un atac care ar fi putut ucide "un numar mare de persoane", a declarat duminica Casa Alba, potrivit Reuters.

- Vladimir Putin lauda performantele presedintelui de la Casa Alba in cadrul unei conferinte transmisa la nivel national. Acesta sustine ca Washington-ul este consumat de teorii conspirationiste despre spionaj in privinta implicarii ruse in alegerile prezidentiale din 2016, transmite The Wall Street…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a purtat, astazi, o conversație telefonica cu Vladimir Putin, omologul sau rus, iar cei doi discutând despre criza din Peninsula Coreea și despre problemele din relațiile bilaterale, relateaza CNN și Tass. De asemenea, Donald Trump i-a mulțumit lui…

- In fata a 1.600 de jurnalisti rusi si straini, joi, 14 decembrie 2017, cu ocazia evenimentului televizat despre care se stie ca este deja o traditie a mandatului sau, presedintele rus Vladimir Putin a oferit telespectatorilor una din seria aparițiilor sale importante pe care le folosește pentru a-și…

- Presedintii Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si Rusiei, Vladimir Putin, au anuntat luni, la Ankara, organizarea unui apropiat summit in orasul Soci, pe litoralul rusesc al Marii Negre, pentru rezolvarea conflictului sirian, transmite agentia EFE."Am vorbit despre Siria. Ne vom reintoarce in…

- Nici nu a facut bine Vladimir Putin anunțul ca va mai candida o data la președinția Rusiei, ca responsabilii cu propaganda de la Moscova au pus de o expoziție in care marele șef de la Kremlin este prezentat ca Superman, jucator de hochei, prieten al animalelor, pilot de avioane sau Mos Craciun.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca va candida pentru un al patrulea mandat la alegerile prezidentiale care se vor defasura anul viitor in luna martie, informeaza agentiile internationale de presa. 'Imi anunt candidatura pentru postul de presedinte al Rusiei', a spus Putin la o…

- "Recunoaștem, impreuna cu prietenii noștri din Europa, amenințarea activa pe care o reprezinta Rusia renascuta", a declarat secretarul de stat intr-un discurs pe tema relațiilor americano-europene, inainte de un turneu pe Vechiul Continent saptamana viitoare. El va participa printre altele la o reuniune…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, la Arad, ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot, iar in aceeasi sedinta a Guvernului s-ar putea aproba programul de inzestrare cu transportoare blindate 8x8 Piranha. Ministrul…

- Presedintele sudanez Omar al-Bashir a pretins in timpul unei intrevederi cu liderul rus Vladimir Putin, ca Sudanul are nevoie sa fie protejat de “actiunile aggressive” ale Statele Unite (SUA). Dupa declaratii lui al-Bashir, protejarea din partea Rusiei trebuie sa fie asigurata in pofida ridicarii…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad în stațiunea Soci, în sud-vestul Rusiei, cu doua zile înaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a

- Duma de Stat a Rusiei pregateste un proiect de lege prin care posturi de radio sau de televiziune precum Deutsche Welle, CNN, Radio Liberty si Voice of America ar putea fi declarate 'agenti straini', a declarat deputatul Andrei Isaev, membru al Partidului Rusia Unita, citat de presa rusa, preluata…

- O delegație din Coreea de Nord a trimis o scrisoare președintelui Rusiei prin care explica ca statul condus de Kim Jong Un ca este gata sa atace cu o bomba nucleara Statele Unuite.Potrivit Realitatea.

- Doi fosti sefi ai serviciilor de informatii din SUA spun ca presedintele Donald Trump supune America unui risc de securitate, prin refuzul sau de a admite implicarea Rusiei in alegerile de anul trecut. Liderul de la Casa Alba a provocat un val de critici dupa ce a spus ca il crede pe Vladimir Putin…

- Dupa ce a invins Grecia in meciul de debut al turneului de calificare la Campionatul European din 2018 cu scorul de 2-1, sreprezentativa under 19 a Romaniei a recidivat, reusind o noua victorie senzationala cu acelasi scor, 2-1 in fata puternicei reprezentative a Rusiei.A La fel ca si in meciul contra…

- Presedintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, au dat mana si au schimbat cateva vorbe, vineri, la summitul Forumului de Cooperare Economica in Asia-Pacific (APEC), desfasurat in Vietnam, relateaza agentiile internaționale de presa.

- Majoritatea finlandezilor se opun aderarii la Alianța Nord-Atlantica, potrivit sondajului Gallup, comandat de ziarul finalndez Helsingin Sanomat. Potrivit sondajului, 59% dintre finlandezi sunt impotriva aderarii la NATO , in timp ce 22% sunt in favoarea inscrierii in Alianta. 19% dintre respondenți…

- Posibilitatea unei intalniri intre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul sau american Donald Trump cu prilejul summitului APEC in Vietnam in cursul acestei luni este in prezent discutata, a declarat Kremlinul vineri, potrivit Reuters. Purtatorul de cuvânt al Kremlinului,…

- Saptamana trecuta, in plina vizita a Patriarhului Kiril al Rusiei și in mijlocul unei mari de credincioși, un barbat, care purta la gat un medalion cu chipurile lui Patriarhului Kiril, al lui Vladimir Putin, al Patriarhului Daniel și al lui Liviu Dragnea. Intr-un minut, barbatul, identificat ulterior…

- Episod șocant, joi, la Patriarhie. Un barbat a venit in Dealul Mitropoliei, și-a dat haina jos și a scos la iveala un lanț cu zale aurite de care erau agațate portretele Patriarhului Kiril al Rusiei și al Preafericitului Daniel, Patriarhul Romaniei, dar și cele ale președintelui rus Vladimir Putin,…

- Șeful Statului, Igor Dodon, susține ca l-a convins pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, sa se abțina de la sancțiuni impotriva Republicii Moldova, deși guvernarea a intreprins mai multe acțiuni provocatoare la adresa Rusiei. Declarațiile au fost facute de catre președinte, in cadrul emisiunii „Acces…

- Oficialul militar rus sustine ca drone de tip RQ-4 Global Hawk si avioane cu echipaj RS-135 si P-8A Poseidon s-au apropiat la 10-15 kilometri de frontierele Rusiei."Dronele Global Hawk si avioanele RS-135 decoleaza de obicei de la Baza NATO Sigonella, situata pe Insula italiana Sicilia,…

- Miliardarul Andrej Babis, caștigatorul alegerilor din Cehia (foto: www.politico.eu) In prima jumatate de veac de existenta, intre 1918 si 1968, Cehoslovacia a fost ocupata de trei ori: prima oara de Germania nazista, in 1939, apoi de trupele Moscovei, in 1945 si 1968. Dupa caderea comunismului si disparitia…

- Pentru multe urechi este adresat mesajul domnului Vladimir Putin care a vorbit pe 19 octombrie la Soci, in cadrul „Clubului de discutii Valdai“, acolo unde, de regula, se dau marile mesaje geopolitice ale Rusiei.

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, joi, ca omologul sau american Donald Trump ar trebui respectat, pentru ca el a obtinut mandatul în mod democratic, scrie stirile protv.ro. „A fost ales de poporul american si macar din acest motiv, ar trebui sa fie respectat, chiar daca…

- „Principala noastra eroare a fost ca am avut o incredere mult prea mare in voi. Voi ati interpretat increderea noastra ca o slabiciune si ati exploatat acest fapt”, a declarat liderul de la Kremlin in cadrul unui interviu televizat organizat de membrii ai mediului academic din Vest.

- In urma cu cateva zile, Ksenia Sobciak, fiica fostului mentor politic al presedintelui Vladimir Putin pe vremea cand acesta lucra la primaria orasului Sankt-Petersburg, a fost invitata la Kremlin. Acum, ea a anuntat ca intentioneaza sa se inscrie in cursa pentru sefia Rusiei. Intr-un articol publicat…

- Ksenia Sobciak, prezentatoare TV si o persoana cunoscuta in lumea mondena, a anuntat ca va candida la alegerile pentru presedentia Rusiei de anul viitor, in ceea ce pare a fi o candidatura indreptata impotriva lui Putin dar care, in final, poate avea rolul de a fragmenta votul opozitiei.