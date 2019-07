Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Concurenta solicita adoptarea acestei masuri in urma derularii unei anchete sectoriale pe piata comercializarii cu amanuntul de carburanti din Romania. Ancheta a confirmat faptul ca existenta unui lider, care detine aproximativ jumatate din piata, are efect direct asupra modului in…

- Incepand cu 1 iulie 2019, șoferii pot afla printr-un simplu click de unde sa alimenteze cu cei mai ieftini carburanți in zona in care se afla. Acest lucru este posibil printr-o aplicație lansata de Consiliul Concurentei: „Monitorul Preturilor Carburantilor”, o platforma on-line care permite…

- Consiliul Concurentei a lansat, luni, "Monitorul preturilor carburantilor", platforma online care permite consumatorilor sa afle preturile practicate de catre marile retele de distributie a carburantilor auto. "Monitorul preţurilor carburanţilor" este valabil atât sub formă…

- Astfel, incepand cu data de 6 mai, benzina fara taxe costa 0,598 euro pe litru in Romania, in timp ce media UE este de 0,607 euro pe litru. In privinta motorinei, pretul este de 0,652 euro pe litru, fata de nivelul median de 0,641 euro pe litru, scrie Agerpres. Pretul benzinei a fost si el…