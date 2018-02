Stiri pe aceeasi tema

- Moscova si Damascul au semnat o intelegere privind cooperarea in domeniul petrolier si al gazului natural din Siria, a anuntat Alexander Novak, ministrul rus al Energiei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Programul încarcat nu ne permite prea mult timp pentru epilat, ceea ce poate duce la o operațiune de epilare facuta în graba și care provoaca durere. Pentru ca procesul de epilare sa fie cât mai rapid si, totodata, cât mai simplu cu putinta, Panasonic lanseaza trei noi modele…

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare și reabilitare la rețeaua de distribuție a apei potabile. Chiar daca aceste lucrari creaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor oferite și pentru a asigura…

- Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA) considera printr-un comunicat de presa ca nu este corect ca pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania se va calcula in functie de preturile de tranzactionare de pe hubul de la CEGH Viena, pe baza unei formule…

- Intensificarea presiunii masurilor de reglementare se numara printre principalele teme care ii preocupa pe lideri. Astfel, 78% dintre respondenti spun ca sunt tot mai ingrijorati de capacitatea lor de a implementa normele impuse de reglementarile privind protectia datelor personale si respectarea confidentialitatii…

- SET - un jucator global în domeniul securitații informațiilor - a fost numit Challenger în Gartner Magic Quadrant 2018 pentru platformele de protecție endpoint *. Compania a fost singurul Challenger nominalizat în cadrul Magic Quadrant. ESET a fost evaluat pe baza capacitații sale…

- Un proiect de ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energiei (ANRE) prevede ca persoanele fizice care vor sa produca energie regenerabila in capacitati de pana la 100 kW vor putea vinde electricitatea in reteaua de distributie, urmand ca factura lor sa fie compensata cu valoarea energiei…

- Bani europeni pentru continuarea lucrarilor la proiectul de extindere si reabilitare a sistemelor de apa si apa uzata in Teleorman in Economie / Comisia Europeana a aprobat Romaniei suma de 800 de milioane de euro pentru finalizarea unor lucrari incepute in perioada 2007 – 2013, in discutie intrand…

- Companiile grupului Gas Natural Fenosa in Moldova au anunțat inceperea licitației pentru procurarea energiei electrice pentru necesitatile consumatorilor sai in perioada 01.04.2018 - 31.03.2019, transmite NOI.md. Potrivit comunicatului Gas Natural Fenosa in Moldova licitația se desfașoara conform Legii…

- Companiile de stat au in medie un salariu dublu fata de companiile din mediul privat, dar au o productivitate cu 40% mai mica fata de acestea, a declarat marti, presedintele Initiativei pentru Competivitate, Andreea Paul, sugerand ca lucrurile ar trebui indreptate, avand in vedere ca mediul privat a…

- Iata integral declaratia noului ministru Anton Anton pe aceasta tema: 'Incep cu o afirmatie tehnica, pana astazi nu avem alt sistem de acumulare a energiei decat acumularea prin pompaj. Deci primul lucru pe care trebuie sa-l spun este ca ma voi bate pentru sistemul Tarnita, care aduce niste avantaje…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si a precizat ca din programul de guvernare au fost eliminate unele taxe. "Am discutat si cu doamna Dancila si cu viitorul ministru de Finante. Ne dorim pentru…

- Administratia Donald Trump a extins, vineri, sanctiunile impotriva Rusiei, vizand direct un membru al Guvernului de la Moscova, informeaza site-ul agentiei Reuters. Departamentul american al Trezoreriei l-a introdus pe lista persoanelor vizate de sanctiuni pe Andrei Cerezov, adjunct al…

- Cu ocazia aniversarii evenimentul istoric al Unirii Principatelor Romane, care a marcat decisiv istoria națiunii noastre, Primaria Turda a organizat o seara speciala pentru turdeni. Aniversarea zilei de 24 ianuarie

- Costurile de generare si stocare autonoma a energiei vor fi similare cu costul de achizitie a energiei de la un furnizor, pana in anul 2022 in Europa si 2021 in Oceania, se arata intr-un nou studiu realizat de EY. Rezultatele acestuia arata ca pietele americane vor atinge paritatea off-grid…

- Companiile americane au „adapostit” pentru mult timp profiturile de peste hotare in alte tari. Acum vine scadenta facturii, scrie The Wall Street Journal. Revizuirea fiscala din decembrie anul trecut din SUA a dat multor companii americane ceea ce au vrut pe partea de taxe si impozite. Insa,…

- "Castigatorii" au fost: CNN, mentionat de patru ori, The New York Times, mentionat de doua ori, si ABC, The Washington Post, Time si Newsweek, cu cate o mentionare fiecare.Presedintele SUA a publicat pe Twitter un link catre site-ul gop.com, controlat de Republican National Committee, "arma"…

- Sagetator. In a doua jumatate a anului 2018, Sagetatorii se vor confrunta cu capacitatea de a-si depasi limitele, in special cele dintre ei și cei apropiati – parteneri de viata, iubiți, fosti sau foste, parteneri de afaceri sau prieteni. Pentru ca au trecut prin multe, multe teste, Sagetatorii sunt…

- Daca inlocuiti un bec clasic, cu incandescenta, de 60W, cu un bec cu tehnologie LED, de 10W, care emite aproape acelasi flux luminos, economisiti 6 euro intr-un an, la o durata de folosire de trei ore pe zi, potrivit datelor dintr-un infografic prezentat recent de Eurostat, serviciul de statistica…

- Au fost semnate contractele de finantare pentru reabilitarea a doua unitati prescolare din Turnu Magurele in Economie / 10 obiective de investitii au fost aprobate spre finantare prin PNDL II pentru municipiul Turnu Magurele, iar acestea privesc modernizarea si reabilitarea unor strazi, reabilitarea…

- EnergoBit se considera nevinovata si va contesta in instanta amenda aplicata de Consiliul Concurentei in cadrul investigatiei ce a avut ca obiect licitatii pentru echipamente de masurarea energiei electrice, se arata intr-un comunicat al companiei. Reamintim ca autoritatea de concurenta a sanctionat…

- Șase companii care activau pe piața comercializarii de contoare pentru masurarea energiei electrice au fost amendate de Consiliul Concurenței. In urma investigației, CC a constatat ca firmele au incheiat ințelegeri anticoncurențiale care au dus la creșterea artificiala a prețurilor achitate de consumatori.…

- Puii au nevoie de timp pentru a se adapta la noua casa si pentru a se imprietenii cu stapanul. Probabil au fost luati de la mama lor si introdusi intr-un nou mediu si probabil nu va fi usor sa se adapteze. Unele companii au inteles asta si le ofera angajatilor sai concediu platit daca au adoptat un…

- Angajatii din Timis castiga, in medie, peste 2.400 de lei net pe luna, peste nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie (de 2.360 de lei net in luna mai a acestui an), potrivit zf.ro. Nivelul salarial pe judete ilustreaza doua tipologii de zone din Romania: unele dezvoltate,…

- Europarlamentar Daniel Buda: Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce plaseaza Romania pe prima poziție a harții europene a prețurilor ridicate la…

- In fiecare an, companiile aviatice pierd sute de mii de euro din cauza vremii nefavorabile, a declarat intr-un interviu pentru News.ro Gheorghe Racaru, directorul general al Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca. Acesta subliniaza ca sectorul aviatic este sensibil la orice schimbare…

- Emil Sandoi va reveni din aceasta iarna in antrenorat, urmand sa preia banca tehnica a divizionarei secunde FC Argeș. Fostul jucator al "Craiovei Maxima" are planuri mari la gruparea argeșeana, care se afla in prezent pe locul 7, și s-a aratat interesat de imprumutul a doi jucatori de la FCSB. "Eu port…

- Deputatii au decis scutirea a aproape 100 de companii de stat de la obligatia selectarii unui management corporativ, printre cele care se regasesc pe lista aprobata de majoritatea PSD-ALDE sunt companii importante – Hidroelectrica, Romgaz, Romsilva, Nuclearelectrica, aeroporturile din Bucuresti, Constanta…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, desi furnizorii au solicitat o crestere medie cu 10,87%, informeaza, miercuri, un comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul…

- In Romania, unul din 10 copii se naste prematur si are nevoie de asistența medicala adecvata inca din primul minut de viața, pentru a supraviețui și pentru a recupera decalajul, astfel incat sa faca fața mediului extern. Datele arata ca 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de saptamani)…

- "Viziunea bugetului pe care l-am prezentat in Parlament acum nu este noua, am prezentat-o in 2016, pe baza acestei viziuni am castigat alegerile. Am aplicat-o in acest an si vom continua aplicarea si in anii ce vin. Ne-am angajat ca vom obtine crestere economica de peste 5% care sa se regaseasca…

- Companiile din sectorul gazelor naturale sunt pregatite sa asigure consumul in perioada sarbatorilor de iarna, iar incidentul din Austria, respectiv explozia de la terminalul de gaze Baumgarten, nu va avea efecte pe piata energetica romaneasca, se arata intr-un comunicat al Ministerului Energiei.

- Posta Romana va acorda cadouri in bani in valoare de 3,6 milioane de lei cu ocazia sarbatorilor de Craciun catre aproximativ 24.000 de angajati, din care sunt exclusi cei cu posturi de conducere, au precizat pentru HotNews.ro oficialii companiei. 'Vorbim despre un gest modest de apreciere fata de angajatii…

- In era digitala experiența consumatorului decide campionii in business. Companiile care gestioneaza relația cu consumatorul la toate punctele de contact cu acesta se vor desprinde in lideri de piața. Industriile care fac din experiența consumatorului valoarea numarul unu in cultura lor organizaționala,…

- "Integrarea Serbiei se face prin infrastructura comuna, constructia de drumuri, infrastructura de IT si cea energetica, studentii sarbi care invata la Timisoara. Aderarea efectiva la UE ramane doar o formalitate, iar tarile prezente aici ne-am angajat de a facilita atat pe presedintia bulgara cat…

- De ce lucreaza romanii peste program 80% dintre angajații din tara noastra sunt de parere ca romanii lucreaza peste program. Volumul ridicat de munc dar si lipsa de personal sunt principalele motive invocate de catre acestia. 65% dintre angajați obișnuiesc sa lucreze peste programul…

- Guvernul a plafonat punctul de amenda rutiera la 145 de lei, cat este in prezent, prin ordonanța de urgența. Daca Executivul nu ar fi stabilit aceasta masura, punctul de amenda s-ar fi majorat odata cu creșterea salariului minim. Reaminim, punctul de amenda este de 10% din salariul minim brut pe economie.…

- Proiectul Predictibilitate 2018 este un manifest al mediului de afaceri pentru revenirea la dialog și colaborare și este un demers inițiat de Confederația Patronala Concordia în parteneriat cu platforma Economie la minut 360, de susținere a principiilor pactului pentru fiscalitate lansat în…

- V. Stoica O parte a partiilor de schi din stațiunile de pe Valea Prahovei au fost deschise, de ieri, pentru turiștii iubitori de sporturi de iarna. Deși, din cauza vantului puternic, ieri dimineața unele instalații de transport pe cablu nu au funcționat, romanii care s-au imbulzit la propriu sa ocupe…

- vezi prezentarea Dupa un an agitat pentru mediul de afaceri, am premiat excelenta in business si campionii din afaceri - companiile care reusesc sa faca business fara granite, in cadrul Galei Wall-Street 2017 - Ambasadorii brandului de tara. Premiile au fost acordate in urma unui studiu realizat…

- Numarul rau-platnicilor din economie este in creștere, peste 670.000 de romani inregistrand in prezent restanțe la banci și IFN-uri, iar numarul lor a crescut de la o luna la alta. Conform unei analize de specialitate, remisa luni AGERPRES, peste 100.000 de datornici au fost monitorizați…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distributie Oltenia…

- Produsele din carne, verificate de Protectia Consumatorilor in Economie / Comisarii din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Teleorman au desfasurat o actiune de control pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind protectia consumatorilor referitoare…

- "Acest onorant premiu reprezinta o recunoaștere publica din partea unui cotidian (n.r. Bursa) cu un extraordinar impact in mediul de afaceri, a efortului constant depus de mine, in ultimii 10 ani, de a susține și promova capitalul romanesc, un veritabil motor de creștere economica și un pilon de…

- Grupul italian de utilitati Enel va investi circa 400 de milioane de euro in digitalizarea retelelor si a proceselor din activitatea de distributie din Romania de la inceputul anului viitor pana in 2020, dupa cum au anuntat oficialii companiei in cadrul evenimentului Capital Markets Day, desfasurat…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 19.11.2017 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 57, 100, 102, 103, 104, 106, 115, 124.In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile RADET care asigura distributia…

- Hossu, catre Tudose: Daca zece companii vor mari salariul brut nu inseamna ca toate vor face la fel Presedintele Confederatiei Sindicale „Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, a transmis, vineri, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, in care afirma ca demnitarul ar dezinforma atunci cand spune…