Companiile interesate sa construiasca Varianta de Ocolire Galati pot depune oferte in acest sens pana la data de 12 decembrie 2019, dupa ce compania de drumuri a postat in sistemul electronic de achizitii publice (SICAP) anuntul de participare aferent procedurii de atribuire a contractului.



Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), valoarea estimata a contractului este de 899,555 milioane de lei fara TVA.



Contractul pentru constructia Variantei de Ocolire Galati, in lungime de aproximativ 33 kilometri, are o durata…