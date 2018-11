Stiri pe aceeasi tema

- "Nu am dat-o, pur și simplu. Avea o strategie, in sensul asta. Faptele sunt foarte grave. Partidul a facut-o senatoare, primar al Bucureștiului, vicepreședinte național, președinte al PSD București, președinte al PSD Ilfov, mai aveam puțin sa ii dam cheile de la casa. Ne ataca permanent. Noi suntem…

- Curtea Constitutionala va dezbate joi sesizarile de neconstitutionalitate depuse de presedintele Klaus Iohannis, PNL, PMP, USR si Inalta Curte cu privire la modificarile aduse Codului Penal de catre majoritatea PSD-ALDE. CCR a mai amanat de doua ori dezbaterile pe Codul penal. Daca articolul privind…

- Marea legenda a fostbalului romanesc, Ilie Balaci, decedat duminica la numai 62 de ani la Craiova a murit din cauza unei insuficiențe cardio-respiratorie. El a fost inmormantat ieri la Craiova și au fost destui care au susținut ca ar fi fost ceva probleme legate de decesul sau, fapt ce a determinat…

- Senatul a adoptat un proiect de lege initiat de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, care va da posibilitatea revizuirii sentintelor in dosarele in care au fost folosite probe obtinute in urma protocoalelor secrete. Mai exact, proiectul viza desecretizarea unei Hotarari CSAT din 2005 privind…

- Salariul minim pe economie va crește de la 1 noiembrie 2018 și nu de la 1 ianuarie 2019, așa cum era programat inițial. Anunțul a fost facut chiar de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, care a precizat ca salariul minim va fi diferențiat in funcție de studii ori vechime.

- Dupa doi ani de cresteri salariale, puse in termenii teoriei economice si ai internetului sub titulatura #wageledgrowth, PSD pare ca este departe de a fi pierdutb fraiele economice ale tarii. Singura deviere sesizabila de la plan este la deficitul bugetar care, la sase luni, era cu 0,3 puncte procentuale…

- Romania și Lituania au pierdut definitiv procesul de la CEDO privind inchisorile CIA gazduite pe teritoriile lor. Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a respins marți apelurile depuse la condamnarile date in luna mai, scrie AFP. Romania a fost condamnata la CEDO pentru gazduirea de inchisori secrete…

- De peste 10 ani, consilierii locali din PNL nu au acces sa vada anumite documente justificative pentru Hotarari de Consiliu Local ale comunei Orțișoara. Pare ireal, dar se intampla la 26 de km de Timișoara, unde doar primarul pesedist și secretarul au dreptul sa știe cum se cheltuie sumele de bani.Convocarile…