Companiile germane sunt in alerta: Legarea salariului minim de o diploma sau de vechime nu isi are sensul

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii 4 ani salariu minim s-a dublat, fara insa ca productivitatea sa poata ține pasul cu aceste creșteri. Pentru a se asigura ca creșterea salariilor este legata și de creșterea productivitații, este deosebit de important pentru companiile germane din Romania ca Guvernul Romaniei sa investeasca…

- Creșterea salariului minim e trecuta in ​ Programul de Guvernare 2018-2020 , la pagina 27, unde se prevede creșterea salariului minim la un nivel echitabil și introducerea salariului minim pentru persoanele cu studii superioare. "In ceea ce privește salariul minim, acesta va crește o data pe an, așa…

- "Fata de pozitiile publice exprimate de reprezentantii sindicatelor, de analistii economici si de oamenii politici in legatura cu posibila inghetare a salariilor din sectorul bugetar in anul 2019, Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania isi pastreaza neschimbata pozitia cu privire la efectele…

- Situație fara precedent în România ultimilor 20 de ani: Guvernul decide majorarea salariului minim începând cu data de 1 noiembrie! De regula, acest tip de majorare era facuta la începutul anului sau, în

- Guvernul intentioneaza sa majoreze salariul minim la 2.050 de lei, de la 1 ianuarie 2019, si, desi acest nivel face in continuare din Romania un loc atractiv pentru investitorii straini, pentru romani nu este de ajuns pentru a-i tine in tara.

- Impactul bugetar al cresterii salariului minim pe economie incepand cu 1 ianuarie 2019 si a celor peste 100.000 de pensii recalculate va fi urias, dupa cum reiese din afirmatiile facute recent de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si a proiectului de lege privind majorarea salariului minim pe economie.

- Cresterea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie, promisa de ministrul Muncii ca parte din planul Guvernului pe urmatorii trei ani, poate aduce bucurie in casele multor romani. Acum! Pe termen lung, insa, lucrurile nu vor mai sta asa, considera economistii, avertizand asupra efectelor negative…

- Una din doua companii cu capital german din Romania nu sunt mulțumite de formarea profesionala și invațamantul superior din Romania, iar in centrul și vestul țarii companiilor le este greu sa gaseasca personal corespunzator, se arata in Raportul de Conjunctura realizat de Camera de Comerț și Industrie…