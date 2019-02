Companiile energetice de stat, despre OUG 114: Limitarea profitului e neconstitutionala si pune in pericol siguranta energetica

Stiri pe aceeasi tema

- Tomac sustine ca "in orice tara normala in care s-ar intampla o grozavie precum crima de la Medias ministrii responsabili si-ar da demisia sau ar fi demisi"."Tudorel Toader (prin Legea recursului compensatoriu) si Carmen Dan (ministrul de Interne, sefa peste Politia aflata in blocaj) ar…

- ACUE face referire la discursul de duminica seara al liderului PSD, Liviu Dragnea. Acesta a acuzat companiile energetice ca isi ascund profiturile, pentru a plati taxe cat mai mici in Romania. Dragnea a atins problema cresterii taxarii, si, potrivit unor informatii care circula in mediul politic, se…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca este nevoie de un Guvern si de o coalitie PSD ALDE care sa le spuna bancilor si multinationalelor ca din profiturile uriase pe care le fac aici, taxele sa le plateasca aici, informeaza Agerpres.roE nevoie de un guvern si de un partid si de o coalitie ca…

- 11 reprezentanți ai pieței de capital, companii și persoane fizice, au fondat Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR) cu scopul implementarii in Romania a celor mai bune practici de comunicare ale companiilor listate cu investitorii, informeaza bursa, intr-un comunicat,…

- Guvernul estima deficitul de anul acesta la 2,95 la suta, in timp ce Comisia Europeana anunta ca va depasi trei procente, iar peste doi ani va fi 4,7. In aceste conditii si datoria publica a tarii va creste de la 35 la suta din produsul intern brut la 38. Pierre Moscovici, comisar european pentru…

- Companiile din energie in care statul este actionar isi evalueaza rezervele pentru a vedea cat pot "dona" catre stat, dincolo de clasicele dividende, prima care a anuntat oficial viramentul fiind Romgaz, cel mai mare producator de gaze, scrie zf.ro. Pe lista mai sunt insa si Hidroelectrica, firma…