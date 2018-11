Stiri pe aceeasi tema

- Pentru companiile din România anul 2018 a început cu o prognoza rezervata asupra perspectivelor de creștere. Între timp evoluția sentimentului de business pare sa se fi degradat și mai mult în al doilea semestru. Așa indica rezultatele studiului Evoluția afacerilor din România…

- Circa o treime dintre companiile din Romania (37%) au directionat in 2017 sume, sub forma de sponsorizare, catre organizatiile non-guvernamentale (ONG) in cuantum de peste 100.000 de lei, in timp ce 45% au virat intre 5.000 si 100.000 de lei, releva un studiu realizat de EY Romania, in parteneriat cu…

- Fondurile de pensii private au facut de la lansarea sistemului, in 2008, pana in prezent plati totale de peste 322 milioane lei catre circa 48.000 de beneficiari, respectiv participanti decedati sau iesiti la pensie, arata statisticile realizate de Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania.

- Companiile DB Schenker Global Service Europe S.R.L. si DB Schenker Global Business Services S.R.L., care asigura suportul operational international pentru DB Schenker, Arriva si DB Cargo, parte din grupul DB, au fuzionat si devenit oficial DB Schenker GBS Bucharest S.R.L. Noua entitate are peste 1.100…

- Mai mult de jumatate dintre cuplurile cu diagnostic de infertilitate nu intentioneaza sa apeleze la proceduri de reproducere umana asistata, iar aproape o treime dintre cei care au recurs la acestea au cheltuit intre 1.000 si 3.000 de euro, potrivit unui studiu realizat de Asociatia pentru Reproducere…

- Acestora li s-au alaturat si reprezentanti ai filialelor locale din judet, precum Marian Curmei, presedintele filialei Holboca, Iulian Florin Bucsa, vicepresedintele filialei Pascani, Antaluta Costel si vicepresedintele filialei Mircesti. Primul subiect abordat de catre membrii echipei a fost extinderea…

- Principalul scop al contributiilor la sistemul de pensii din Romania este acela de a conserva un anumit standard de viata pentru respectivul participant in momentul in care acesta nu va mai fi activ in piata muncii.

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat, alaturi de alti 150 de voluntari din institutia pe care o conduce, la Ziua de Curatenie Nationala, in campania initiata de „Let's do it, Romania!". Gheorghe Flutur s-a numarat printre voluntarii care au ...